xTool, une célèbre marque de gravure laser, « construit une école » pour les enfants pendant la rentrée scolaire

Un voyage virtuel inversé : l'amour et la créativité dans le monde réel

SHENZHEN, Chine, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- xTool, une marque de machines de gravure laser en plein essor, s'est associé à Pencils of Promise pour la rentrée des classes. Pencils of Promise (PoP) construit des environnements scolaires primaires publics sûrs et sains, avec des enseignants bien formés et soutenus, où les étudiants peuvent s'épanouir. Dans le cadre de cette campagne, xTool fera un don d'un dollar lorsque chaque utilisateur de xTool partagera son contenu de rentrée scolaire sur les médias sociaux, tels que Facebook ( https://www.facebook.com/xToolOfficial ), tandis que 10 dollars seront versés pour chaque machine vendue entre le 15 et le 31 août sur www.xtool.com . On estime que xTool fera don d'au moins 10 000 dollars à Pencils of Promise.

Pourquoi une marque de machines à gravure laser s'intéresse-t-elle à la protection sociale et à l'éducation ?

xTool a remarqué que de nombreux outils sont développés pour stimuler la créativité des gens dans le monde numérique. Par exemple, Facebook a créé le concept de « Meta ». En revanche, le développement d'outils utilisés dans le monde physique est à la traîne. C'est la raison pour laquelle Makeblock, la société mère de xTool, a lancé xTool, et réalise un voyage « meta » (virtuel) inversé.

xTool veut également contribuer à l'éducation même si elle se concentre davantage sur l'industrie du laser alors que la ligne de produits des jouets à tige est dédiée à l'industrie de l'éducation.

Rencontre avec xTool —— La nouvelle star de la gravure/découpe au laser

Les données de Google Trends pour l'année écoulée dans le monde entier montrent que l'intérêt des recherches pour xTool est en hausse et a dépassé le leader du secteur à certaines périodes.

xTool D1 a reçu de grands éloges dès son apparition sur le marché.

Plus tard, xTool D1 Pro, la version améliorée de D1, lancée en juillet 2022, a également attiré beaucoup d'attention. Plus de 400 unités ont été réalisées lors du lancement en direct.

xTool M1 a été récompensé par le Red Dot allemand. Son apparence exceptionnelle en fait le choix prioritaire pour un usage domestique.

xTool se consacre à l'enrichissement des matériaux de découpe et de gravure afin de garantir un plus grand nombre de scénarios d'utilisation. Ainsi, elle construit une écologie, sélectionne différents types de matériaux de gravure et de découpe de haute qualité, et les classe en fonction des différents usages.

xTool a récemment ouvert des sites en Europe ( eu.xtool.com ) et au Japon ( https://www.amazon.co.jp/dp/B0B3R1SD38?ref=myi_title_dp ) afin de faciliter la tâche des utilisateurs de différentes régions et de leur offrir un meilleur service.

Désormais, xTool cherche à coopérer davantage avec différentes régions.

