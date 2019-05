Xu Hao, stellvertretender Bürgermeister von Guiyang: Big Data gibt Bürgern mehr Vertrauen in die Zukunft der Stadt

GUIYANG, China, 24. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Im Vorfeld der Big Data Expo 2019, die vom 26. – 29. Mai im chinesischen Guiyang stattfindet, traf eine von Huanqiu.com organisierte Mediendelegation in der Stadt ein, um ein besseres Verständnis zu erhalten, wie die „Big Data"-Branche dort Fuß fasste und sich entwickelte, und um ihren derzeitigen Status näher zu betrachten. Xu Hao, stellvertretender Bürgermeister und Mitglied des ständigen Ausschusses des Stadtrates von Guiyang, sagte in einem Interview, dass die Etablierung der „Big Data"-Branche den Bürgern mehr Vertrauen in die Entwicklung der Stadt gebe.