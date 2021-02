Xu Ziyang, président de ZTE : Renforçons les compétences de base et réalisons ensemble une croissance solide.

Discours d'ouverture du salon Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021

SHENZHEN, Chine, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de systèmes de télécommunications et de solutions technologiques d'internet mobile aux entreprises et aux consommateurs, a annoncé aujourd'hui que le président de l'entreprise, Xu Ziyang, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Renforçons les compétences de base et réalisons ensemble une croissance robuste » lors de la cérémonie d'ouverture du salon Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021, qui a débuté aujourd'hui à Shanghai, en Chine.

Selon M. Xu, la technologie 5G en est encore à ses balbutiements, alors que la transformation numérique intelligente a déjà pleinement pris son envol. ZTE croit que le développement à cette étape sera confronté à la fois à des défis technologiques et à des incertitudes commerciales. Les défis technologiques comprennent la réduction constante des coûts et l'augmentation de l'efficacité des infrastructures 5G, ainsi que le respect des exigences de rendement plus élevées pour différentes applications industrielles.

Pour faire face aux défis technologiques, ZTE renforce ses compétences de base et recherche l'excellence.

Les défis engendrés par les incertitudes des entreprises renvoient à une série de problèmes qui ne sont pas clairement compris, par exemple, l'expansion à grande échelle, la monétisation et les modèles d'affaires des applications industrielles.

Face aux incertitudes de l'expansion du marché, ZTE mise sur le renforcement des compétences « agile » pour promouvoir la transformation numérique intelligente des industries verticales, réduisant ainsi les coûts de démarrage, réalisant des essais et des itérations rapides, et faisant la promotion de modèles réussis. Entre-temps, ZTE accueille favorablement une coopération profonde et ouverte avec ses partenaires des industries verticales et de l'écosystème, afin de réaliser ensemble une croissance solide.

Voici le discours original :

Bonjour à tous, beaucoup de gens savent peut-être qu'il existe une plante à croissance rapide appelée herbe à éléphant. Six mois après la germination, sa tige ne fait que deux centimètres et demi de hauteur, mais les racines poussent plus de 10 mètres sous terre et s'étendent vigoureusement pour absorber les nutriments et accumuler de l'énergie. Une fois la pluie venue, l'herbe à éléphant peut atteindre plus de deux mètres de haut en seulement quelques jours. Alors, comment une entreprise peut-elle croître rapidement ? Dans cette optique, j'aimerais parler de « Renforçons les compétences de base et réalisons ensemble une croissance robuste — pour un écosystème numérique et intelligent de réussite partagée ». Dans ce discours, je vous ferai part de quelques-unes des innovations, des pratiques et des réflexions de ZTE, afin d'appeler tous les partenaires à faire des efforts communs pour un avenir meilleur à ce stade précoce de la technologie 5G.

L'année 2020 a certainement été extraordinaire. L'impact de la COVID-19 et l'état changeant de la situation dans le monde semblent avoir perturbé le déploiement de la technologie 5G. Mais en fait, la Chine et d'autres pays qui avaient pris des mesures préventives suivaient le rythme. Dans la lutte contre la pandémie, la technologie a réussi. Pour les consommateurs, la pandémie a considérablement changé leur façon de vivre et de travailler, faisant des services de technologie de l'information et des communications (TIC) une nécessité, au même titre que l'air, l'eau et l'électricité. Les entreprises doivent ensuite accélérer transformation numérique intelligente, non seulement pour réduire les coûts et accroître l'efficacité, mais aussi pour devenir plus agiles et intelligentes, et ainsi mieux faire face aux incertitudes des milieux extérieurs, des marchés et des technologies.

La transformation numérique intelligente bat son plein

Après deux ans de pratiques commerciales, la 5G en est encore à ses balbutiements, et la transformation numérique intelligente a déjà pleinement pris son envol. Nous continuons de croire que le développement à cette étape sera confronté à la fois à des défis technologiques et à des incertitudes commerciales. Les défis technologiques comprennent la réduction constante des coûts et l'augmentation de l'efficacité des infrastructures 5G, ainsi que le respect des exigences de rendement plus élevées pour différentes applications industrielles. Les défis engendrés par les incertitudes des entreprises renvoient à une série de problèmes qui ne sont pas clairement compris, par exemple, l'expansion à grande échelle, la monétisation et les modèles d'affaires des applications industrielles.

Pour relever les défis technologiques, il faut renforcer les compétences de base et viser l'excellence.

Pour relever les défis technologiques, nous renforçons nos compétences de base et visons l'excellence.

Tout d'abord, examinons l'évolution de la capacité du réseau Cloud en fonction des progrès du marché. La phase 1 porte sur les trois premières années de déploiement des réseaux 5G. Dans cette phase, nous nous concentrons sur la fusion afin d'atteindre une plus grande efficacité. Nous privilégions ainsi, par exemple, l'utilisation de sites à fréquences multiples, la technologie d'accès radioélectrique, la large bande, le rendement élevé et le partage du spectre dynamique, et ce afin d'optimiser l'utilisation des ressources. Afin de réduire la consommation d'énergie, nous avons recours aux nouveaux matériaux, aux nouveaux processus et à l'intelligence artificielle (IA). Finalement nous facilitons l'expansion du marché en développant la liaison montante améliorée, le déploiement de l'informatique en périphérie, et la synergie multicloud. La phase 2 est axée sur le renseignement et l'ouverture. Au fur et à mesure que le volume de trafic de la 5G augmentera, l'IA deviendra plus répandue, l'architecture sera ouverte et découplée et les applications Cloud en périphérie de l'industrie favoriseront davantage l'intégration au réseau Cloud ainsi que la technologie de l'uRLLC et la technologie d'ondes millimétriques. Au cours de la phase 3, la popularisation des applications industrielles de la 5G accroîtra les exigences en matière d'intégration des réseaux Cloud et stimulera l'évolution continue des technologies. Nous serons témoins, par exemple, de l'apparition de la très grande antenne, du Térahertz (THz), de la connectivité multidimensionnelle et des réseaux d'IA native.

La meilleure expérience

Pour faire face aux défis technologiques, nous faisons continuellement des innovations et des percées afin d'offrir la meilleure expérience l'utilisateur qui soit. Tant pour les consommateurs que pour les entreprises, la clé du succès est de créer une toute nouvelle expérience pour les clients et les utilisateurs.

Pour les consommateurs, nous augmentons de 30 % la couverture dans les gratte-ciel dans des scénarios complexes avec la solution de diffusion par faisceaux Massive MIMO SSB 1+X, nous améliorons l'expérience de couverture intérieure 5G avec des solutions rentables en utilisant le système d'antennes distribuées amélioré qui permet la transmission multicanale à liaison montante/liaison descendante grâce à la mise en œuvre de logiciels, appliquer la compensation de décalage Doppler pour assurer une bonne expérience utilisateur dans les scénarios de train à grande vitesse et de transport aérien, et fournir une expérience immersive d'événements sportifs et de concerts à travers de nouvelles vidéos domestiques.

Pour les applications industrielles verticales, nous offrons une meilleure technologie d'accès, comme la liaison montante améliorée des réseaux 5G et la connectivité à faible latence du réseau optique passif. Entre-temps, grâce à la garantie de vérifiabilité de bout en bout et au découpage amélioré du réseau, à une bande passante plus large, à une latence plus faible et à une fiabilité plus élevée, nous pouvons faciliter l'expansion des applications de l'industrie, en particulier dans le domaine des techniques d'exploitation.

La meilleure efficacité

De plus, nous cherchons constamment à atteindre la meilleure efficacité qui soit. Celle-ci doit nécessairement offrir le meilleur rendement spectral, énergétique et de réseau. Il est essentiel que les exploitants réduisent les coûts, améliorent l'efficacité et réalisent un développement durable. Par exemple, nous fournissons la solution MU-MIMO avec une capacité supérieure, une radio Cloud avec moins d'interférence, le produit SuperDSS qui permet le partage du spectre dynamique entre 2/3/4/5G, un réseau de transport optique à rendement spectral supérieur de 800 Gbps monochromatique, la solution AIVO pour améliorer l'efficacité en intégrant l'IA à différentes étapes de construction du réseau, des économies d'énergie de précision de PowerPilot pour réduire la consommation d'énergie de 20 % au niveau du site grâce aux mégadonnées et à l'IA, et lorsque le volume de trafic 5G augmente, une coordination approfondie entre les fréquences et les réseaux d'accès radioélectriques afin d'optimiser l'efficacité énergétique tout en assurant une excellente expérience utilisateur, par l'identification des services en temps réel et l'analyse de l'efficacité énergétique.

La meilleure compétence de base

La compétence de base est la pierre angulaire de l'expérience et de l'efficacité ultimes. En ce qui concerne les séries de puces, la technologie de fabrication de pointe, l'emballage et la conception conjointe des logiciels et du matériel peuvent aider à surmonter le goulot d'étranglement de la loi de Moore. Grâce à notre riche expérience des IP et de la plateforme de conception numérique de solutions commerciales de série en contrôle d'interface DevOps, nous pouvons préserver notre compétitivité de base dans le développement des séries de puces. Les algorithmes constituent les fondements mêmes des logiciels. Ils représentent la clé qui en permet une meilleure qualité et une efficacité accrue. Nous nous concentrerons sur une cohérence de haut rendement au niveau matériel, un rendement de pointe en ce qui a trait au réseau et à une optimisation des fonctionnalités quant au service, et nous continuerons d'améliorer la bibliothèque d'algorithmes d'e l'IA. Cela entraînera une amélioration continue des séries de puces et des algorithmes, ainsi que des progrès révolutionnaires en architecture. Sur le plan de l'architecture, nous continuerons d'améliorer le découplage, de promouvoir l'architecture de microservice et de réaliser l'évolution axée sur les données vers l'architecture native à l'IA.

Face aux incertitudes de l'expansion du marché, nous renforçons les capacités « agiles » pour promouvoir la transformation numérique intelligente des industries verticales, réduisant ainsi les coûts de démarrage, réalisant des essais et des itérations rapides, et faisant la promotion de modèles réussis. Entre-temps, nous accueillons favorablement une coopération profonde et ouverte avec nos partenaires des industries verticales et de l'écosystème, afin de réaliser ensemble une croissance robuste.

Mettre l'accent sur la création de valeur et sur les services basés sur des scénarios rendent les choses plus FACILES (EASIER)

Face au défi des incertitudes commerciales dans les industries verticales, nous préconisons d'être axés sur la valeur et de baser nos décisions sur des scénarios pour rendre les choses « PLUS FACILES » (EASIER).

Le premier « E » signifie « élastique » et évoque la souplesse des applications, la migration agnostique et l'extensibilité flexible d'entrée/de sortie des logiciels natifs d'hétérogénéité de source unique et Cloud. « A » se veut l'abréviation de « Agile », et renvoie au fait de pouvoir profiter de la puissance informatique à volonté, à l'innovation agile, à l'itération et la reproduction rapides soutenues par la conception de logiciels et de matériel légers. « S » signifie « Sécurité », et fait référence à une sécurité supérieure garantie par la vérification systématique d'une sécurité intrinsèque. « I » signifie « Intelligent », ce qui indique l'évolution guidée par les données et l'itération continue de l'algorithme habilitée par l'IA répandue. Le second « E » est un acronyme d'« Efficace », et renvoie à l'idée que les clients peuvent facilement utiliser le réseau grâce à un déploiement et une maintenance simples et rapides. « R » signifie « Robuste », ce qui indique des performances fiables en temps de latence et des ressources garanties par le réseautage ponctuel (TSN)et les technologies de découpage dur à granularité plus fine.

Renforçons l'agilité et réussissons ainsi dans l'informatique en périphérie

L'agilité est synonyme de succès. Elle est essentielle pour faire face aux incertitudes. Elle puise ses racines dans la légèreté et la souplesse. Au fur et à mesure que les applications industrielles verticales s'étendront au domaine des techniques d'exploitation, l'informatique en périphérie deviendra le principal secteur où l'on verra se développer les solutions novatrices et où l'on pourra les appliquer. En ce qui concerne le déploiement de l'informatique agile en périphérie :

En ce qui concerne le matériel, les passerelles sur place, les cartes intégrées, les boîtiers tout-en-un et la réserve de ressources des serveurs de toutes séries peuvent profiter d'un démarrage léger et d'une expansion sur demande.

En ce qui concerne les logiciels, le TECS Cloud Foundation (TCF) améliore la couche de service technique et augmente la capacité de traitement grâce à l'accélération matérielle légère de NEO et aux technologies de moteurs bicœurs. La coordination entre les logiciels et le matériel permet un déploiement flexible et des innovations agiles partout, de toute taille et pour tout service.

Itération rapide, croissance solide

Pour faire face aux incertitudes, nous avons besoin d'une amélioration et d'une coordination globales dans tous les domaines pour parvenir à un « découplage complet », à des « doubles circulations » et à une « optimisation en profondeur ».

Le « découplage complet » indique une architecture plus découplée basée sur l'infrastructure Cloud. Nous utilisons des composants de granularité plus fine horizontalement et construisons une couche PaaS plus mince pour permettre le découplage vertical des couches de service technique et de service général.

D'ailleurs, une telle architecture permet des doubles circulations. L'optimisation du cycle entre la couche service technique et la couche infrastructure améliore l'efficacité de l'utilisation des ressources de l'infrastructure et l'efficacité de la coordination des applications, protégeant les scénarios d'application d'informatique en périphérie malgré les ressources limitées. De plus, la couche service général et les applications fondées sur des scénarios se soutiennent mutuellement. Plus précisément, le premier permet le développement du service sur la couche application supérieure par son architecture « low code ». En même temps, il accumule également la logique et les algorithmes publics à partir de la couche application, résolvant dans une certaine mesure le conflit entre la personnalisation et l'échelle.

L'optimisation en profondeur réduit les dépenses de redondance non efficaces grâce à la fusion multimode et assure la meilleure efficacité de l'infrastructure dans différentes applications grâce à du matériel commercial personnalisé.

Écosystème numérique intelligent, un succès partagé

Les forêts tropicales sont les écosystèmes les plus stables et les plus solides de la planète. En s'efforçant de renforcer ses compétences de base et d'assurer une croissance robuste à l'ère de la 5G, ZTE s'attend à construire un écosystème semblable à celui de la forêt pluviale avec tous les partenaires de l'industrie pour ainsi profiter d'un succès partagé.

L'industrie et l'écosystème ont besoin de plus de coordination professionnelle lorsqu'ils font face à des incertitudes opérationnelles. ZTE s'est engagé à bâtir un écosystème numérique intelligent fondé sur des capacités sous-jacentes ouvertes et une collaboration plus efficace, afin de parvenir à une solution qui sera profitable à tous les partenaires. Nous sommes disposés à ouvrir les capacités de technologies de base telles que les séries de puces, les bases de données et les systèmes d'exploitation, les capacités des produits de transformation numérique intelligente, vérifiable de bout en bout, y compris les technologies sans fil et câblées, la capacité de traitement et les champs des terminaux, les capacités des composants de l'IA, des données et des vidéos, et des innovations en matière de 5G à tous les partenaires de l'industrie et de l'écosystème pour un succès gagnant-gagnant. En tant que moteur fidèle de l'économie numérique, ZTE s'est engagé à relever les défis les plus difficiles pour alimenter le monde avec une capacité 5G de base.

2021 marque l'année du Bœuf, symbole de résilience et de persévérance dans la culture chinoise. C'est exactement l'esprit qui anime ZTE. Nous resterons sur la terre ferme et continuerons de tenir des propos et des gestes cohérents. En travaillant en étroite collaboration avec l'ensemble de l'industrie, nous sommes tenus de relever tous les défis et de surmonter toutes les difficultés. Merci !

Contact pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : 86 755 26775189

Adresse e-mail : [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation