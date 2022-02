宣佈「創造烹飪挑戰：我的家傳食譜」的評判

波士頓2022年2月2日 /美通社/ -- 美國其中五位最著名的電視烹飪專家,包括 Kevin Belton (Kevin Belton's Cookin' Louisiana)、Pati Jinich (Pati's Mexican Table)、Diane Kochilas (My Greek Table)、Nick Stellino (Storytellers in the Kitchen) 和甄文達 (Yan Can Cook!) 將擔任 CREATE COOKING CHALLENGE: MY FAMILY'S RECIPE(創造烹飪挑戰:我的家傳食譜)的評判。這是尋找美國下一位傑出烹飪明星的挑戰,以世代相傳的家庭菜色傳統為重點,將於 2022 年 3 月 8 日開始接受提交影片,並於 4 月 5 日截止。