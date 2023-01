Ya está abierto al público el Programa de Hospitalidad Oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024

PARÍS, 17 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- París 2024 y On Location - proveedor oficial y exclusivo de Hospitalidad para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos - han lanzado hoy una plataforma mundial de comercio electrónico que ofrece por primera vez al público en general una Hospitalidad personalizable para los Juegos Olímpicos.



Los aficionados de todo el mundo ya pueden acceder a los paquetes oficiales de Hospitalidad de París 2024 a un precio uniforme, independientemente de dónde se encuentren, con paquetes que incluyen entradas garantizadas para las sesiones deportivas y una amplia gama de opciones adicionales, como hoteles, transporte y experiencias únicas de Hospitalidad en las sedes de competición o en el corazón de la ciudad.

La venta de paquetes de Hospitalidad para los Juegos Olímpicos nunca antes se había centralizado a través de un único proveedor de Hospitalidad. Este innovador modelo garantiza a los espectadores una forma segura y más accesible de vivir los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los aficionados tendrán la oportunidad de elegir entre una variedad de experiencias de Hospitalidad en la plataforma oficial en línea, donde podrán personalizar su viaje seleccionando la duración de su estancia, sus preferencias de alojamiento y experiencias de inmersión para disfrutar de la cultura parisina y francesa según sus intereses (categorizados como Historia y Cultura, Gastronomía y Vino, Moda y Estilo, París Moderno, Familiar o Activo y Bienestar).

Con la excepción del Programa de Entradas de París 2024, el Programa de Hospitalidad oficial de París 2024 es la única manera libre de riesgos de asegurar la asistencia a los Juegos, ya que son las únicas fuentes oficiales y seguras para comprar entradas y paquetes de hospitalidad para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tony Estanguet, presidente de París 2024, dijo: "Estamos encantados de lanzar, junto con On Location, la primera plataforma global de comercio electrónico que ofrece hospitalidad para los Juegos Olímpicos y que será asequible para todos los presupuestos. París 2024 será una celebración espectacular del deporte en una de las ciudades más bellas del mundo. Una celebración que abrirá los Juegos a más personas que nunca, con la práctica de deportes en el corazón de la ciudad, junto a lugares excepcionales como la Torre Eiffel y el Grand Palais, así como la muy esperada Ceremonia de Apertura a lo largo del Río Sena. Nuestro concepto Games Wide Open (Juegos Abiertos) se refleja a través de esta plataforma innovadora, que abrirá la hospitalidad a los miembros del público, permitiéndoles hacer que esta experiencia única sea aún más especial".

Paul Caine, presidente de On Location, dijo: "Creemos que asistir a los Juegos Olímpicos debería ser una experiencia única en la vida y, junto con París 2024 y el COI, hemos trabajado para desarrollar una oferta de Hospitalidad innovadora y de nuevo nivel que tiene entradas garantizadas para asistir al deporte de su elección. Tenemos algo para todo el mundo, para lo que deseen sus corazones. No podríamos estar más entusiasmados por ofrecer a los aficionados y a sus seres queridos experiencias de hospitalidad inolvidables en la Ciudad de la Luz".

Creados para garantizar la mejor experiencia de los Juegos Olímpicos de París 2024, los paquetes de Hospitalidad ofrecen a los aficionados de todo el mundo la oportunidad de ver, participar y vivir la emoción de los Juegos. Podrán disfrutar de un extraordinario conjunto de experiencias de hospitalidad en espacios privados o compartidos, cada uno de ellos con un nivel diferente de servicios de hospitalidad de primera calidad.

En todos los paquetes de Hospitalidad, los precios son asequibles para que los aficionados de todos los deportes y de todas las naciones puedan disfrutar del ambiente olímpico único. Por ejemplo:

Los paquetes con precio de entrada (entrada a los Juegos Olímpicos incluida) comenzarán por debajo de los 100 euros , IVA incluido

, IVA incluido La mitad de los deportes olímpicos tienen una oferta de Hospitalidad (entrada incluida) a menos de 175 euros por persona, IVA incluido

por persona, IVA incluido La mitad de los paquetes Clubhouse 24 son inferiores a 285 euros sin IVA

El Programa de Hospitalidad Oficial de París 2024 se basa en tres pilares fundamentales y está disponible al público en general, las empresas y las partes interesadas oficiales.

CLUBHOUSE 24: Los visitantes de los Juegos Olímpicos de París 2024 que elijan los asequibles paquetes Hospitality in The City serán invitados a compartir las emociones y el entusiasmo de esta innovadora oferta conceptual, desarrollada especialmente para París 2024. Clubhouse 24 es una zona centralizada de hospitalidad y entretenimiento situada en el corazón y el centro de París, en el emblemático Palais de Tokyo , con fácil acceso a pie o en transporte público a las 15 sedes de competición.

- Los aficionados pueden disfrutar de una gran variedad de comida y bebida en el mercado de comida de inspiración parisina, y opciones de entretenimiento, incluyendo el escenario principal del Clubhouse 24, con actuaciones musicales en directo, demostraciones deportivas, actividades interactivas, diversión familiar, apariciones especiales de aficionados y mucho más.

ON SITE HOSPITALITY: Hospitalidad de la más alta calidad en las sedes de las competiciones oficiales, en salones privados o compartidos o en palcos privados, con acceso a cuatro niveles de servicio.



- Oro : Una experiencia olímpica superior con acceso continuo (antes, durante y después del acontecimiento) a servicios y hospitalidad de primera calidad en salas exclusivas dentro del recinto, con las mejores vistas y asientos de los Juegos.

- Plata: Los aficionados podrán seguir la acción de los Juegos Olímpicos con estilo gracias al acceso a las salas VIP situadas en los lugares emblemáticos de París y sus alrededores, así como a las mejores vistas y asientos en los Juegos.

- Bronce: Los visitantes podrán relajarse cómodamente antes del evento gracias al acceso a las salas VIP situadas en el perímetro de las emblemáticas sedes, con excelentes vistas y asientos en los Juegos.

- Palco privado: Un entorno privado con ofertas dedicadas y acceso exclusivo a un palco privado y antes, durante y después de la sesión deportiva.

TRAVEL PACKAGES: Para adaptarse a todas las necesidades, en función de la duración de la estancia y de los intereses, combinando una o varias entradas para los Juegos con toda una gama de servicios para enriquecer y completar la estancia en París.



- Discover 2024: Diseñados para los entusiastas de los Juegos Olímpicos, nuestros paquetes Discover 2024 son para estancias más cortas e incluyen entradas para el evento, alojamiento en hotel y transporte.

- Explore 2024: Para los que quieran conocer más de París, los paquetes Explore 2024 incluyen todo lo que ofrece el paquete Discover 2024, así como una visita personalizada a la Ciudad de la Luz, un City Pass para las principales atracciones de París y acceso a nuestro exclusivo espacio de hospitalidad Salon 24 en el centro de París.

- Paquetes personalizados: Los paquetes personalizados darán la oportunidad de agrupar entradas para los Juegos Olímpicos, elementos de productos y servicios de gestión de programas para obtener una solución totalmente flexible y a medida.

Además de los productos oficiales de Hospitalidad Paris 2024, el proveedor oficial de Hospitalidad, On Location, ofrece servicios a medida para los huéspedes, brindando soluciones completas y personalizadas.

Por primera vez, el 90% de los deportes olímpicos están disponibles con una oferta de Hospitality, ya sea en los lugares de competición o en el corazón de la ciudad. Los paquetes de París 2024, proporcionados por On Location, siguen el enfoque de "Juegos para todos" y "Juegos abiertos de par en par". Las ofertas de Hospitalidad cubren una amplia gama de precios y reflejan múltiples niveles de servicios destinados a satisfacer todas las expectativas y públicos, para hacer de París 2024 una de las ediciones más accesibles de la historia olímpica.

Los consumidores y los aficionados al deporte en general deben visitar la plataforma de comercio electrónico dedicada a la hospitalidad para descubrir la gama de paquetes que se ofrecen: https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org.

Para pedidos de grupos grandes (a partir de 11 personas) y consultas corporativas, visite la plataforma de reservas Hospitality B2B para analizar paquetes adaptados a requisitos y preferencias específicos https://corporateHospitality.paris2024.org .

En reconocimiento a la larga asociación de Visa con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, @Visa es la forma oficial de pagar.

Red oficial de subdistribuidores

Para apoyar la ejecución de su estrategia global de ventas y servicios, On Location ha establecido una red mundial de subdistribuidores con amplios conocimientos de los mercados locales y experiencia en la comercialización de productos de hostelería. Esta red garantizará que el mayor número posible de huéspedes tenga la oportunidad de asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 y vivir una experiencia única en el sector de la hostelería. La Red Oficial de Subdistribuidores creará paquetes únicos basados en el Programa Oficial de Hospitalidad de París 2024, personalizados con servicios adicionales que se adapten a las necesidades y matices de cada mercado local.

Todos los Subdistribuidores Oficiales han acordado un conjunto coherente de normas relativas a:

La fijación de precios y la personalización de sus paquetes para promocionar.

La comercialización de productos de hospitalidad olímpica de París 2024 justos y coherentes en todo el mundo.

Los subdistribuidores designados no ofrecerán ventas de entradas independientes, ya que estas son vendidas exclusivamente por París 2024 a través de su plataforma oficial dedicada a la venta de entradas. (https://tickets.paris2024.org/)

En el sitio web de On Location, en el siguiente enlace, puede consultarse una relación de los territorios en los que se han designado subdistribuidores oficiales, https://olympics.onlocationexp.com/paris2024/

Acerca de On Location

On Location es un proveedor de experiencias de primera categoría que ofrece servicios de hospitalidad, venta de entradas, experiencias personalizadas para invitados, producción de eventos en directo y gestión de viajes en los ámbitos del deporte, el entretenimiento y la moda. Desde un acceso inigualable para clientes corporativos hasta invitados que buscan experiencias totalmente envolventes en eventos con carpa, On Location es el principal proveedor oficial de servicios para más de 150 titulares de derechos emblemáticos, como el COI (París 2024, Milán Cortina 2026, Los Ángeles 2028), NFL, NCAA, UFC y PGA de América, y numerosos artistas musicales y festivales. La empresa también posee y explota varias experiencias únicas y exclusivas, transformando los acontecimientos en directo más dinámicos en toda una vida de recuerdos. On Location es una filial de Endeavor, una empresa global de deportes y entretenimiento.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984012/On_Location_Logo.jpg

SOURCE On Location