Ya está aquí la Era de las Monedas de Precisión: Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) establece asociación con RBWC

Los innovadores "Activos en Monedas Soberanas" de TCSA transformarán significativamente el sistema actual de " Créditos en Monedas Soberanas". El sistema de AI de Activos de Monedas Soberanas mitigará, en base a nuevas teorías económicas y monetarias, las desventajas de los riesgos financieros de largo plazo del tradicional Crédito de Monedas Soberanas.

Aún antes de lanzar esta interesante asociación, TCSA ya había recibido un tremendo apoyo de académicos y funcionarios de gobierno de todo el mundo. RBWC, que comparte una misma visión, también es una organización sin fines de lucro internacional muy influyente, comprometida en asistir a los bancos centrales para redefinir sus sistemas de monedas y su arquitectura financiera global.

La asociación entre TCSA y RBWC llega en medio de un cambio fundamental que tiene lugar en todo el mundo, cuando más países se dan cuenta de la urgente necesidad de sistemas de monedas de inteligencia artificial que pueden producir resultados transparentes y sostenibles de desarrollo social y económico. A futuro, tanto RBWC como TCSA ofrecerán conjuntamente el seminario virtual sobre Fundamentos de la Moneda Digital: Creación de un Sistema de Activos en Monedas Soberanas" ("The Foundation of Digital Currency: Creating a Sovereign Asset Currency System"). Durante la conferencia anual de funcionarios de bancos centrales Dialogue of Continents a celebrarse en octubre de 2020 serán lanzadas nuevas soluciones.

