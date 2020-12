Ya está disponible en Europa la prueba COVID-19/FluA,B/RSV sin extracción de Seegene

SEÚL, Corea del Sur, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), compañía surcoreana de biotecnología que se especializa en diagnósticos moleculares, informó este jueves que la aplicación libre de extracción de la prueba Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV ya está disponible en Europa. Anteriormente en septiembre, Seegene registró este producto ante la CE-IVD con ventas a iniciarse en Europa en el mes de octubre.

La prueba Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV de Seegene es un análisis RT-PCR en tiempo real que puede detectar y diferenciar de manera simultánea 8 genes de interés, incluidos influenza A, influenza B, RSV A/B y tres genes de interés diferentes para COVID-19 (gen S, gen RdRP y gen N). Esta es la primera y única prueba en el mundo capaz de hacer esto. Esta prueba también incluye objetivos duales para control interno (endógenos y exógenos respectivamente) en el mismo tubo de reacción, lo que permite la verificación del proceso de prueba completo, así como una toma de muestra correcta sin comprometer la precisión de los resultados.

La implementación de la característica de no extracción en la prueba Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV es esencial para contrarrestar la pandemia de COVID-19, que recientemente se ha combinado con la influenza y el resfriado común de la temporada de invierno. La disponibilidad de la aplicación sin extracción le permite a los laboratorios que no cuentan con equipos de extracción, que antes era un prerrequisito para los análisis diagnósticos moleculares, hacer pruebas en muestras para detección de COVID-19 con un tiempo de entrega mucho más corto (TAT). Estos avances tecnológicos, además de ahorrar tiempo y costos en las pruebas del nuevo coronavirus, también le permiten a los laboratorios hacer pruebas de forma masiva, incluso a aquellos que, anteriormente, no habrían podido hacer pruebas en primer lugar.

Un funcionario de Seegene mencionó que la compañía "espera que la aplicación de la prueba sin extracción ayude a acelerar el proceso de control de la pandemia en Europa". La compañía agregó además que "cree que la adición de esta nueva característica le permitirá a los investigadores de laboratorio utilizar kits de prueba de forma más extensa alrededor del mundo". Según Worldometer, la cantidad de pacientes de COVID-19 alrededor del mundo llegó a 17.148.406 solamente en noviembre, con Estados Unidos y Europa encabezando las cifras.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FUENTE Seegene Inc.

SOURCE Seegene Inc.