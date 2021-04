Ya están abiertas las inscripciones para FIRST, la nueva experiencia digital del Institute of Food Technologists

CHICAGO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Ya están abiertas las inscripciones para Food Improved by Research, Science, and Technology (FIRST), una nueva experiencia digital impulsada por el Institute of Food Technologists (IFT). La programación y las presentaciones tendrán lugar de modo virtual del 19 al 21 de julio de 2021, mientras que el evento Solution Exchange se ofrecerá del 19 al 23 de julio de 2021.

Carla Hall, chef profesional, figura de televisión y autora, será la anfitriona durante los tres días del evento. Los discursos de apertura estarán a cargo del embajador Ertharin Cousin, fundador y director ejecutivo de Food Systems for the Future, y la Dra. Lisa Dyson, fundadora y directora ejecutiva de Air Protein. Claire Schlemme, fundadora y directora ejecutiva de Renewal Mill, ganadora del evento inaugural de lanzamiento IFTNEXT Food Disruption Challenge, presentará el IFTNEXT Food Disruption Challenge de este año.

"Como comunidad de la ciencia de la alimentación y la innovación, el IFT se encuentra en una posición privilegiada para convocar a expertos, empresarios y proveedores de soluciones de todo el mundo para debatir de manera colectiva y provocar formas nuevas e innovadoras de resolver nuestros mayores desafíos relacionados con los alimentos", compartió Christie-Tarantino Dean, directora ejecutiva del IFT. "Aunque no podemos estar físicamente juntos, el IFT se complace en lanzar FIRST y ofrecer a los asistentes un foro personalizado y lleno de soluciones para resolver problemas, compartir conocimientos y ampliar conexiones estratégicas".

Como novedad este año, FIRST contará con un sólido programa de relacionamiento llamado FIRST Solution Exchange, que ofrecerá recomendaciones personalizadas de proveedores, organizará reuniones individuales y contará con salas de exhibición interactivas. Para ampliar esta experiencia está Solution Suites, un mercado virtual integral en el que los participantes pueden recorrer las salas de exhibición de los proveedores para conocer e interactuar con expertos sobre los productos y servicios más recientes.

Los siguientes son otros aspectos destacados de la experiencia digital:

los asistentes obtendrán conocimientos sobre las tendencias emergentes, accederán a valiosos recursos comerciales y harán conexiones estratégicas a través de presentaciones y exposiciones interactivas y a pedido de los proveedores, todo diseñado para promover oportunidades profesionales y comerciales. Startup Central: innovadoras empresas emergentes de todo el mundo exhibirán sus productos y servicios como parte de Startup Central. También se ofrecerán oportunidades de programación y creación de redes para empresas emergentes para quienes estén interesados en promover su visión de la ciencia de los alimentos y los negocios y ampliar su ecosistema profesional.

Para obtener más información y para inscribirse, visite iftevent.org.

Acerca de IFT

El Institute of Food Technologists (IFT) es una organización global de aproximadamente 12.000 miembros individuales de 95 países comprometida con el avance de la ciencia de los alimentos. Desde 1939, el IFT ha reunido a las mentes más brillantes en ciencia de los alimentos, tecnología y profesiones relacionadas de los círculos académicos, el gobierno y la industria para resolver los mayores desafíos alimentarios del mundo. Nuestra organización trabaja para garantizar que nuestros socios tengan los recursos que necesitan para aprender, crecer y avanzar en la ciencia de los alimentos a medida que la población y el mundo evolucionan. Creemos que la ciencia es esencial para garantizar un suministro mundial de alimentos sostenible, seguro, nutritivo y accesible para todos. Para obtener más información, por favor, visite ift.org.

