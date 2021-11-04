雅培推出新举措以推动医学研究的多样性并改善代表不足人群的护理

伊利诺伊州雅培科技园2021年11月4日 /美通社/ -- 雅培（纽约证券交易所股票代码：ABT）今天宣布启动一项新举措，旨在通过新的培训教育方法来帮助创建一个更具包容性的临床试验生态系统，改善美国的临床研究基础设施。这项努力建立在雅培的承诺之上，其致力于让过去在医学研究中代表性不足的人群参与进来，将通过增加试验过程中获得创新治疗方案的机会和增进新疗法对不同群体疗效的见解，来改善健康状况。

多元种族和文化背景的人占美国人口的近40%，他们受到心血管疾病和糖尿病等慢性疾病的影响尤其严重。但是，由于历史和社会障碍，这些群体在临床试验中的代表性仍然严重不足——有时仅占试验招募人数的5%。这一差距增加了现有的健康公平性挑战，并限制了患者应对复杂健康状况的选择。

雅培的新举措专注于减少获取障碍，并以公司过去几年在自己的临床试验中重点加强多样性为基础。该举措还支持雅培的2030可持续发展计划，该计划专注于获取和负担能力创新，解决健康差距并消除障碍，以支持其帮助人们过上更全面、更健康生活的目标。

雅培的新举措包括：

为未来的试验领导者提供资金和奖学金

通过与四所HBCU医学院（查尔斯德鲁医科大学、霍华德大学医学院、梅哈里医学院和莫尔豪斯医学院）以及全国黑人护士协会和全国西班牙裔护士协会建立新型合作伙伴关系，雅培已拨出500万美元，在未来五年资助近300个奖学金，以支持下一代将领导和支持未来临床试验的具有种族多样性的护士、医生和研究人员。在临床试验环境中增加医生和护士的多样性也将有助于提高美国多元社区对临床研究的信任。 研究医学多样性咨询委员会

雅培的研究医学多样性咨询委员会（MAB）由领先的独立医生、试验人员和健康倡导者组成，将就如何减少代表不足的人群和有色人种社区获得服务的障碍提供咨询意见，并就雅培如何继续推动某些公司临床试验中的多样性招募提供反馈意见。 提供专用内部资金以改善雅培试验的获得机会

雅培试验中为女性和代表性不足的社区提供专用内部资金以改善获得机会。这笔资金将为某些雅培试验增加试验中心、新调查员培训机会和试验组成部分提供支持，以消除必要时的交通凭证和译员等参与障碍。 召集行业变革

雅培将召集患者利益维护者、行业专家、实验人员和各种各样的医生思想领袖来发展和发布开源视角，以突出围绕在整个医疗科技行业提高临床试验多样性的关键知识。

雅培总裁兼首席执行官Robert B. Ford表示：“最好的保健产品是帮助大多数人并提供最大益处的产品。作为一个行业，我们需要制定新的标准，以确保我们的临床试验仍然在代表我们的产品旨在帮助的人群。我们希望继续打破现有和新出现的参与临床试验的障碍，以便我们能够帮助更多的人获得有可能改变生活的疗法。”

临床研究：未来创新的基础

临床试验是了解新的医疗器械、诊断测试、医药和疗法如何影响患者健康的最有效方法。它们还代表着有机会治疗对传统疗法无缓解效果的复杂疾病患者。

改善多元人群在临床试验中的代表性，对于减少健康差距和更好地了解下一代医疗保健疗法在所有人口中的影响至关重要。然而，根据美国食品和药物管理局（FDA）的数据，多元种族和文化背景的人以及女性在临床试验中的代表性仍然不足。

在许多社区，几个获得参与的障碍在过去干扰了临床试验的招募，包括无法前往试验中心、试验过程不明确、患者与医生之间缺乏信任和存在语言障碍。此外，缺乏多样性的研究者领导试验中心，以及代表多元社区的研究护士和研究协调员太少，加剧了增加临床研究招募人数的挑战。

莫尔豪斯医学院心脏学家兼医学副教授Melvin Echols博士、美国心脏病学会会员和雅培新成立的研究医学多样性咨询委员会成员表示：“对于那些考虑参加临床试验的人来说，拥有一位长得像他们、会说他们的语言、理解他们和社区需求的医生或护士的重要性怎么强调都不为过。雅培能够利用其在支持有色人种社区试验方面的经验，并开发一个平台来扩大尖端疗法的获取范围，这可以真正改变更多患者的护理延续性。”

创新以提高医疗获得性和促进健康公平性

雅培推动医学研究多样性的工作就是公司创新以提高医疗获得性和可负担性的一个例子，这是雅培2030可持续发展计划的关键优先事项。 这项工作的一个重要部分是促进健康公平性，与公司所服务的社区并肩工作，解决健康差距，并消除阻碍人们过上健康生活的障碍。

为了取得成果，雅培为此制定了长期目标，并将扩大获得护理的机会作为社区伙伴关系的一项关键原则。这包括开创性的未来幸福社区计划，以消除改善糖尿病护理的社会障碍，支持美国糖尿病协会的健康公平性倡议和Easterseals的黑人儿童基金、芝加哥和奥斯汀与美国心脏协会共同解决高血压问题的当地举措，以及在明尼阿波利斯和芝加哥的新型社区合作伙伴关系。该公司最近还宣布了一项为期三年的合作伙伴关系，作为皇家马德里基金会的全球合作伙伴，为世界各地的高危儿童提供健康和营养教育以及营养不良识别和预防。

要了解有关雅培新推出的临床试验多样性举措的更多信息，请访问inclusiveresearch.abbott

关于雅培：

雅培作为全球医疗健康行业领导者，帮助人们在生命各阶段生活得更美好。我们为生命健康带来前沿科技，领先产品遍及诊断、医疗器械、营养品、药品等医疗健康领域。10.9万雅培人遍布160个国家/地区，致力于改善全球人们的健康。

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