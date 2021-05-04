亚裔美国人基金会成立

TAAF董事会承诺出资1.25亿美元，这是亚裔美国人历史上对AAPI社区规模最大的慈善行动

TAAF的“AAPI捐赠挑战”邀请其他人加入支持AAPI事业

华盛顿2021年5月4日 /美通社/ -- 亚裔美国人基金会（“TAAF”）今天宣布正式成立，并成为亚裔美国人和太平洋岛民（“AAPI”）社区的召集人、孵化器和出资人。TAAF已经在其董事会成员中筹集了1.25亿美元，以支持AAPI组织及其未来五年的事业 -- 这是亚裔美国人历史上规模最大的完全专注于支持亚裔美国人和太平洋岛民的慈善行动。同时，TAAF正在发起“AAPI捐赠挑战”，以吸引更多的资源来满足AAPI社区的需求。

TAAF的创立是为了解决AAPI社区长期以来缺乏投资的问题，特别是因为反AAPI的仇恨和暴力行为以令人担忧的比例持续存在。从历史上看，AAPI社区从基金会获得的慈善捐赠比例不到0.5%。TAAF将通过向致力于AAPI事业的倡导者和组织的生态系统提供资金和资源，来解决这一严重的投资不足问题。TAAF力求将AAPI社区凝聚在一起，以更加有效地推动反仇恨和暴力的行动，并建立所需的基础设施，从而提高AAPI在美国社会中的被接纳度、影响力和代表性。

首先，TAAF将把工作重点放在最紧迫的三个领域：

反仇恨： TAAF 将支持 组织和领导者建立长期解决方案，以评估和抵御反 AAPI 暴力。

数据与研究： TAAF将努力制定共同的数据标准，以更好地跟踪针对AAPI社区的仇恨和暴力事件，同时投资数据驱动型研究，以发现AAPI社区的需求，为未来的政治决策、宣传和慈善事业提供信息。

TAAF将努力制定共同的数据标准，以更好地跟踪针对AAPI社区的仇恨和暴力事件，同时投资数据驱动型研究，以发现AAPI社区的需求，为未来的政治决策、宣传和慈善事业提供信息。 教育：TAAF将帮助创建K-12和高等教育课程，以反映亚裔美国人和太平洋岛民历史也是美国故事的一部分。TAAF还将资助各种艺术、媒体和电影的叙事表演，将AAPI的经历和贡献融入美国丰富的历史。

“我们创建TAAF的目的是支持生活在这个国家的2300万亚裔美国人和太平洋岛民，并帮助我们团结一致，为我们自己的繁荣而奋斗。TAAF希望加强和营造AAPI的力量，特别是在我们面临快速增长的仇恨和暴力指数的情况下，”TAAF总裁Sonal Shah表示。“AAPI社区需要系统性变革，以确保我们在美国生活的各个方面得到更好的支持、代表和表彰。TAAF计划开启这一系统性变革，并帮助从根本上转变AAPI赋能，为未来提供长久支持。” Shah曾担任奥巴马总统的副助理，并创立了白宫社会创新和公民参与办公室。

TAAF董事会https://www.taaf.org/our-team由喜马拉雅资本管理公司创始人兼董事长李录担任主席。董事会由商业和社会影响力领导者组成，他们一致认为需要通过统一的、资金充足的平台将投资和资源带给AAPI社区。该基金会还将得到30多位在公共政策、商业、慈善、媒体和艺术领域工作的AAPI社区的优秀领导人和联盟组成的咨询委员会的支持，他们将担任该基金会的大使并支持推进其工作。创始咨询委员会成员包括：CNN主持人Lisa Ling和Fareed Zakaria，乔治·W·布什中心首席执行官Ken Hersh，演员和制片人Daniel Dae Kim，篮球运动员Jeremy Lin，世界银行前总裁Jim Kim博士 和前国务卿Condoleezza Rice。

除了最初承诺的1.25亿美元外，TAAF还邀请企业和慈善组织的领导者参与其“AAPI 捐赠挑战”计划，这是一项为期5年的行动，旨在为资金不足的AAPI社区和事业提供急需的资源。TAAF将与加入“AAPI捐赠挑战”的合作伙伴一起制定计划，帮助实现TAAF的使命和愿景。

TAAF已经在AAPI社区进行了几项重要投资，以确保各组织能够解决反AAPI的仇恨和暴力问题。2021年3月亚特兰大地区发生悲惨的枪击事件之后，TAAF向亚裔美国人公正促进协会（“AAJC”）捐赠了100万美元，向阻止AAPI仇恨组织捐赠了100万美元，以及向全国亚裔美国妇女论坛（“NAPAWF”）捐赠了100万美元。这些组织监测反AAPI仇恨事件并建立系统以长期评估和抵御针对社区的仇恨，这些捐赠将为这些组织提供持续支持。

迄今为止提供的全部捐赠清单可在TAAF网站上查询：https://www.taaf.org/projects。

“促进公正 -- AAJC很荣幸能与TAAF合作，代表亚裔美国人社区汇集新的资源和合作伙伴，”亚裔美国人公正促进协会总裁兼执行董事John C. Yang表示。“至关重要的是，我们所有人都在努力推进解决方案，以满足我们社区在我们历史上这一关键时刻的需求，促进公正 -- AAJC致力于这一运动。"

TAAF将于明天东部时间5月4日（星期二）下午3:00举办一场虚拟发布活动 -- “获取力量：亚裔美国人的未来”，以此正式启动。比尔·克林顿总统、乔治·W·布什总统和巴拉克·奥巴马总统将致开幕词。活动还将包括关于能力建设、归属感、联盟建设和“AAPI捐赠挑战”小组讨论。NowThis是此次活动的独家媒体合作伙伴，将在Facebook和YouTube频道上直播此项活动。有关此次活动的更多信息、完整的专题演讲者名单和注册详情，请访问https://events.bizzabo.com/TAAFForum。

关于亚裔美国人基金会

亚裔美国人基金会（ TAAF）是致力于加速AAPI社区机会和繁荣的召集人、孵化器和出资人。 TAAF支持致力于AAPI事业的倡导者和组织，以便我们能够一起更有效地采取行动来反仇恨和暴力，并建立必要的基础设施，以提高AAPI在美国社会中的被接纳度、影响力和代表性。我们的创立是为了解决长期以来向AAPI社区提供投资和资源不足的问题，我们努力成为促进力量，为生活在美国的2300万亚裔美国人和太平洋岛民创造永久性和不可磨灭的归属感。在我们成立之时，TAAF董事会筹集了1.25亿美元，以支持AAPI组织及其未来五年的事业 -- 这是亚裔美国人历史上规模最大的完全专注于支持亚裔美国人和太平洋岛民的慈善行动。有关TAAF的更多信息，请访问www.taaf.org。

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SOURCE The Asian American Foundation