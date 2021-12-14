亚裔名人堂1月18日举办午餐会 报告全年活动和推出手机游戏

亚裔名人堂总裁兼首席执行官Maki Hsieh表示，名人堂在2022年会有多场精彩的活动，包括2月5日在Glendale的Alex剧院举办的亚裔农历新年庆祝活动，届时名人堂年度推广大使The Doors乐队的传奇吉他手Robby Krieger和Danny Seraphine会合作演出。在活动上还会发布名人堂基金会推出的Dragon Zoom手游，游戏讲述两条龙如何一路在亚洲风景背景下一路过关斩将回家的故事，该游戏支持女性玩家使用。

她说，创始理事会Lily Liu、Robert Chinn基金会创始人Karen Wong等人会出席活动。获得葛莱美奖提名的女音乐家Maki Mae和音乐家埃德·罗斯 (Ed Roth) 的第二张慈善专辑也会在现场让大家先睹为快。

有兴趣参与活动的媒体可在asianhalloffame.org 在线申请媒体通行证。

午餐会的时间是1月18日，地点是888海鲜餐厅（8450 Valley Boulevard, Rosemead, California, 91770），停车免费。

关于亚裔名人堂

亚裔名人堂成立于2004年，旨在促进亚裔卓越、公平和跨文化的全球叙事。名人堂的计划是提高公众对亚裔在亚洲以外国家出色表现的认知。名人堂历届入选者包括武术偶像李小龙、奥运选手克丽斯汀·山口（Kristi Yamaguchi）等人。

如需更多信息，请访问网站 www.asianhalloffame.org 并联系 Rochelle Srigley，

[email protected] 或Holly Chang，[email protected]。

Asian Hall of Fame

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