亚裔名人堂2022开年农历虎年记者会&音乐会

洛杉矶2022年1月19日 /美通社/ -- 亚裔名人堂2022年新年开年活动开启，亚裔名人堂于2月5日在The Doors乐队吉他手Robby Krieger 工作室举办户外记者会和音乐会，同时为庆祝农历虎年，准备户外晚宴，品尝多国美食。

Who：David Wong、Karen Wong、芝加哥乐队的创始鼓手Danny Seraphine、名人堂CEO 谢明锦（Maki Mae） 、钢琴家 Ed Roth（The Eagles 的 Joe Walsh）、慈善家Lily Li、Wells Fargo银行代表等人

来宾将在现场身临其境体验农历虎年的节日气氛，活动在2月5日下午4时30分开始，晚上6时至7时举办私人音乐会。活动场地容量仅限于 88 位客人、艺术家和媒体。

亚裔名人堂成立于2004年，致力于通过以下方式克服反亚裔的偏见。为提升亚裔对小区和世界的贡献。去年亚裔名人堂十大入选者包括肯Jeong、Steve Aoki、Indra Nooyi 等。 Danny Seraphine 和 Robby Krieger 是艺术家大使。筹款为创伤幸存者、残疾工人和刚进入职场的社会新鲜人提供资助。

全世界有15个国家会庆祝农历新年，活动户外自助餐提供来自中国、日本、韩国、菲律宾、泰国和越南的美食。活动现场拍卖品包括路易威登虎年纪念礼品和售罄的“Precious Tiger 70 Scarf”。

在私人音乐会上，芝加哥创始鼓手丹尼·塞拉芬 (Danny Seraphine) 将表演。亚裔名人堂CEO、葛莱美奖提名人Maki Mae将和钢琴家Ed Roth及Toshi Yanagi一起演唱他们的第二张专辑音乐。

届时出席的嘉宾还包括新的赞助商Wells Fargo银行及来自Microsoft 和 Robert Chinn基金会的合作伙伴。

当天参与活动的嘉宾将成为第一批观看基金会型推出的手机游戏DRAGON ZOOM的历史见证者，游戏将于6月推出，活动现场还会介绍名人堂2022年将在洛杉矶、西雅图、旧金山和拉斯韦加斯等地举办的各种活动。

到场的高管和来宾可接受采访，媒体可事先登记https://www.asianhalloffame.org/press-credentials

关于亚裔名人堂

亚裔名人堂成立于2004年，旨在促进亚裔卓越、公平和跨文化的全球叙事。名人堂的计划是提高公众对亚裔在亚洲以外国家出色表现的认知。名人堂历届入选者包括武术偶像李小龙、奥运选手克丽斯汀·山口（Kristi Yamaguchi）等人。请访问 www.asianhalloffame.com 或通过 [email protected] 联系 Holly Chang。

Asian Hall of Fame

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