亞裔名人堂2022開年農曆虎年記者會&音樂會

洛杉磯2022年1月19日 /美通社/ -- 亞裔名人堂2022年新年開年活動開啟，亞裔名人堂於2月5日在The Doors樂隊吉他手Robby Krieger 工作室舉辦戶外記者會和音樂會，同時為慶祝農曆虎年，準備戶外晚宴，品嚐多國美食。

Who：David Wong、Karen Wong、芝加哥樂隊的創始鼓手Danny Seraphine、名人堂CEO 謝明錦（Maki Mae） 、鋼琴家 Ed Roth（The Eagles 的 Joe Walsh）、慈善家Lily Li、Wells Fargo銀行代表等人

來賓將在現場身臨其境體驗農曆虎年的節日氣氛，活動在2月5日下午4時30分開始，晚上6時至7時舉辦私人音樂會。活動場地容量僅限於 88 位客人、藝術家和媒體。

亞裔名人堂成立于2004年，致力於通過以下方式克服反亞裔的偏見。為提升亞裔對社區和世界的貢獻。去年亞裔名人堂十大入選者包括肯Jeong、Steve Aoki、Indra Nooyi 等。 Danny Seraphine 和 Robby Krieger 是藝術家大使。籌款為創傷倖存者、殘疾工人和剛進入職場的社會新鮮人提供資助。

全世界有15個國家會慶祝農曆新年，活動戶外自助餐提供來自中國、日本、韓國、菲律賓、泰國和越南的美食。活動現場拍賣品包括路易威登虎年紀念禮品和售罄的"Precious Tiger 70 Scarf"。

在私人音樂會上，芝加哥創始鼓手丹尼·塞拉芬 (Danny Seraphine) 將表演。亞裔名人堂CEO、葛萊美獎提名人Maki Mae將和鋼琴家Ed Roth及Toshi Yanagi一起演唱他們的第二張專輯音樂。

屆時出席的嘉賓還包括新的贊助商Wells Fargo銀行及來自Microsoft 和 Robert Chinn基金會的合作夥伴。

當天參與活動的嘉賓將成為第一批觀看基金會型推出的手機遊戲DRAGON ZOOM的歷史見證者，遊戲將於6月推出，活動現場還會介紹名人堂2022年將在洛杉磯、西雅圖、舊金山和拉斯維加斯等地舉辦的各種活動。

到場的高管和來賓可接受採訪，媒體可事先登記https://www.asianhalloffame.org/press-credentials

關於亞裔名人堂

亞裔名人堂成立於2004年，旨在促進亞裔卓越、公平和跨文化的全球敘事。名人堂的計劃是提高公眾對亞裔在亞洲以外國家出色表現的認知。名人堂歷屆入選者包括武術偶像李小龍、奧運選手克麗斯汀·山口（Kristi Yamaguchi）等人。請訪問 www.asianhalloffame.com 或通過 [email protected] 聯繫 Holly Chang。

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