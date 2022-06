亞裔名人堂舉辦首屆亞裔慶典

洛杉磯2022年6月27日 /美通社/ -- 針對亞裔仇恨犯罪和創傷倖存者的腦損傷計劃,亞裔名人堂(Asian Hall of Fame)將於7月30日晚上7時在格蘭岱(Glendale)歷史建築Alex 劇院舉辦首屆慶祝亞洲音樂文化慶典。

由The Doors樂隊的藝術家大使Robby Krieger 和芝加哥樂隊創始鼓手Danny Seraphine組成搖滾夢幻陣容,為現場1400名觀眾帶來頂級的音樂盛典。在演出前名人堂會舉辦VIP後院私人派對,現場提供美味的晚餐、香檳和庭院音樂派對。為配合亞裔音樂文化盛典,現場有日本、韓國、菲律賓、中國等地的美食和亞洲國家各地民俗風情的音樂舞蹈表演。

搖滾樂名人堂成員羅比·克里格 (Robby Krieger) 將表演來自The Doors樂隊的名曲,芝加哥樂團的創始鼓手Danny Seraphine 將與前樂團主唱 Jeff Coffee一起表演。這些搖滾大咖還會和精通14國語言的歌手Maki Mae一起表演經典歌曲「 My Favourite Things 」,「Walk On By 」,同時還有第二張亞洲名人堂慈善專輯中的亞洲民謠改編曲等。

目前盛典600元最貴席位已售罄,還有部分58元到288元的門票,早鳥優惠將於7月7日結束。

舉辦亞裔慶典的目的是針對美國存在的亞裔仇恨案件,現在全美78%的仇恨犯罪倖存者是亞裔,81%的仇恨犯罪和創傷患者遭受腦損傷痛苦。亞裔名人堂腦損傷計劃將和洛杉磯加大腦神經外科專家廖敏妃(Linda Liau)博士合作,設立捐贈基金,支持與應徵者醫療費用和推進腦損傷研究。日裔女演員,亞太裔美國媒體委員會主席Ren Hanami將成為該項目的推廣大使。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)和洛杉磯縣政委員巴格(Kathryn Barger)將會到場表彰亞裔名人堂,Robert Chin基金會創始人Karen Wong、華人慈善人士Lily劉、格蘭岱市長、日本領事館、泰國領事館、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處等代表都會出席本次盛典。

名人堂CEO謝明錦(Maki Hsieh )將會預告即將在11月12日舉辦的名人堂年度十大人物頒獎典禮,同時第二屆亞裔音樂文化盛典將於2023年亞裔傳統月5月13日在洛杉磯舉行。

媒體報名鏈接https://www.asianhalloffame.org/credentials

關於亞裔名人堂

亞裔名人堂成立于2004年,旨在促進亞裔卓越、公平和跨文化的全球敘事。名人堂的計畫是提高公眾對亞裔在亞洲以外國家出色表現的認知。名人堂歷屆入選者包括武術偶像李小龍、奧運選手克麗斯汀·山口(Kristi Yamaguchi)等人。

名人堂通過四個項目推進亞裔公平,包括腦創傷計畫-支持創傷倖存者和腦損傷研究、社會正義計畫-縮小犯罪資料的差距,並代表退伍軍人宣導撤銷 1946 年的廢除法案(Rescission Act)。科技與娛樂計畫-資助女性主導的創新和跨文化內容。青年專業人士計畫-支持ESL 和特殊需求的亞裔年輕專業人士。訪問 asianhalloffame.org瞭解更多。[email protected]。

