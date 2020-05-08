亞裔名人堂巨獻 母親節音樂會

在上述三位表演者中，極具言語天份的小提琴音樂家Maki Mae (謝明錦)更是今次母親節音樂會主辦單位負責人之一。謝明錦是亞裔名人堂的親善大使代表，她更是Robert Chinn Foundation慈善基金會的首席執行官。她曾在約翰·霍普金斯大學的皮博迪音樂學院接受培訓，是一名華裔/日本裔美國人，可以用十三種語言演唱，並贏得多項國際古典小提琴和歌劇比賽。

在五月十日的母親節現場音樂會上，大會同時安排播放曾獲亞裔名人堂表揚的名人們，包括奧運獎牌得主、 Crazy Rich亞裔作家Kevin Kwan等支持前線救護人員抗疫的視頻，藉此鼓勵大眾，一同支持亞裔名人堂目前正在為前線醫護工作者進行籌募的Asian Hall of Fame Medical Response Fund 捐款活動；希望透過今次的募捐，收集更多善款，購買醫護防護用品送給前線工作者。各界如欲捐款，歡迎到網上 https://www.asianhalloffame.org/.認捐。捐款者均會受到名人堂在線上表揚。詳情請瀏覽網站。

亞裔名人堂將會透過各項活動，團結大家，改變外界對亞裔人士的恐懼，仇恨與不公平的偏見。每年五月是亞裔傳統月，慈善基金會剛好今年經已發佈了反仇與反種族歧視的聲明，再次呼喚社會公平對待亞裔。

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Maki Hsieh, CEO

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