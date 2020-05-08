亞裔名人堂巨獻 母親節音樂會

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Asian Hall of Fame

May 08, 2020, 12:20 ET

西雅圖2020年5月8日 /美通社/ -- 因應本年新冠疫情全國各地的居家令情況，位於西雅圖的Robert Chinn Foundation將於五月十日（星期日）母親節當日下午三時（太平洋標準時間），在其網站https://www.asianhalloffame.org/ ，特別現場推出匯聚古今經典名曲的亞裔名人堂母親節音樂會， 免費獻給天下所有母親，並與全球觀眾分享，共渡佳節。

這一場溫馨的音樂會將由天才橫溢並在America's Got Talent節目中表演的小提琴音樂家Maki Mae (謝明錦)、曾在Jimmy Kimmel Live!亮相的結他演奏家Toshi Yanagi及經常與美國音樂權威格萊美獎得獎表演藝術家如Annie Lenox們一同演奏的鋼琴家Ed Roth攜手演出。所有演譯名曲，宜古宜今，迎合各階層喜好，諸如Ave Maria，,You Raise Me Up和其他醉人的樂章等等。

女高音小提琴音樂家Maki Mae(謝明錦)
女高音小提琴音樂家Maki Mae(謝明錦)

在上述三位表演者中，極具言語天份的小提琴音樂家Maki Mae (謝明錦)更是今次母親節音樂會主辦單位負責人之一。謝明錦是亞裔名人堂的親善大使代表，她更是Robert Chinn Foundation慈善基金會的首席執行官。她曾在約翰·霍普金斯大學的皮博迪音樂學院接受培訓，是一名華裔/日本裔美國人，可以用十三種語言演唱，並贏得多項國際古典小提琴和歌劇比賽。

在五月十日的母親節現場音樂會上，大會同時安排播放曾獲亞裔名人堂表揚的名人們，包括奧運獎牌得主、 Crazy Rich亞裔作家Kevin Kwan等支持前線救護人員抗疫的視頻，藉此鼓勵大眾，一同支持亞裔名人堂目前正在為前線醫護工作者進行籌募的Asian Hall of Fame Medical Response Fund 捐款活動；希望透過今次的募捐，收集更多善款，購買醫護防護用品送給前線工作者。各界如欲捐款，歡迎到網上 https://www.asianhalloffame.org/.認捐。捐款者均會受到名人堂在線上表揚。詳情請瀏覽網站。

亞裔名人堂將會透過各項活動，團結大家，改變外界對亞裔人士的恐懼，仇恨與不公平的偏見。每年五月是亞裔傳統月，慈善基金會剛好今年經已發佈了反仇與反種族歧視的聲明，再次呼喚社會公平對待亞裔。

媒體聯系:
Maki Hsieh, CEO
[email protected]

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SOURCE Asian Hall of Fame

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