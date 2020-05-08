亚裔名人堂巨献 母亲节音乐会

西雅图2020年5月8日 /美通社/ -- 因应本年新冠疫情全国各地的居家令情况，位于西雅图的Robert Chinn Foundation将于五月十日（星期日）母亲节当日下午三时（太平洋标准时间），在其网站https://www.asianhalloffame.org/ ，特别现场推出汇聚古今经典名曲的亚裔名人堂母亲节音乐会， 免费献给天下所有母亲，并与全球观众分享，共渡佳节。

这一场温馨的音乐会将由天才横溢并在America's Got Talent节目中表演的小提琴音乐家Maki Mae (谢明锦)、曾在Jimmy Kimmel Live!亮相的结他演奏家Toshi Yanagi及经常与美国音乐权威格莱美奖得奖表演艺术家如Annie Lenox们一同演奏的钢琴家Ed Roth携手演出。所有演译名曲，宜古宜今，迎合各阶层喜好，诸如Ave Maria，You Raise Me Up和其他醉人的乐章等等。