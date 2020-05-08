亚裔名人堂巨献 母亲节音乐会
May 08, 2020, 12:23 ET
西雅图2020年5月8日 /美通社/ -- 因应本年新冠疫情全国各地的居家令情况，位于西雅图的Robert Chinn Foundation将于五月十日（星期日）母亲节当日下午三时（太平洋标准时间），在其网站https://www.asianhalloffame.org/ ，特别现场推出汇聚古今经典名曲的亚裔名人堂母亲节音乐会， 免费献给天下所有母亲，并与全球观众分享，共渡佳节。
这一场温馨的音乐会将由天才横溢并在America's Got Talent节目中表演的小提琴音乐家Maki Mae (谢明锦)、曾在Jimmy Kimmel Live!亮相的结他演奏家Toshi Yanagi及经常与美国音乐权威格莱美奖得奖表演艺术家如Annie Lenox们一同演奏的钢琴家Ed Roth携手演出。所有演译名曲，宜古宜今，迎合各阶层喜好，诸如Ave Maria，You Raise Me Up和其他醉人的乐章等等。
在上述三位表演者中，极具言语天份的小提琴音乐家Maki Mae (谢明锦)更是今次母亲节音乐会主办单位负责人之一。谢明锦是亚裔名人堂的亲善大使代表，她更是Robert Chinn Foundation慈善基金会的首席执行官。她曾在约翰·霍普金斯大学的皮博迪音乐学院接受培训，是一名华裔/日本裔美国人，可以用十三种语言演唱，并赢得多项国际古典小提琴和歌剧比赛。
在五月十日的母亲节现场音乐会上，大会同时安排播放曾获亚裔名人堂表扬的名人们，包括奥运奖牌得主、 Crazy Rich亚裔作家Kevin Kwan等支持前线救护人员抗疫的视频，藉此鼓励大众，一同支持亚裔名人堂目前正在为前线医护工作者进行筹募的Asian Hall of Fame Medical Response Fund 捐款活动；希望透过今次的募捐，收集更多善款，购买医护防护用品送给前线工作者。各界如欲捐款，欢迎到网上 https://www.asianhalloffame.org/.认捐。捐款者均会受到名人堂在线上表扬。详情请浏览网站。
亚裔名人堂将会透过各项活动，团结大家，改变外界对亚裔人士的恐惧，仇恨与不公平的偏见。每年五月是亚裔传统月，慈善基金会刚好今年经已发布了反仇与反种族歧视的声明，再次呼唤社会公平对待亚裔。
媒体联系:
Maki Hsieh, CEO
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Asian Hall of Fame
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SOURCE Asian Hall of Fame
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