亚裔名人堂宣布2022年年度入选人物

洛杉矶和西雅图庆祝活动推进计划、健康科学行会暨女性科技与娱乐行会

洛杉矶2022年10月27日 /美通社/ -- 亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）在洛杉矶和西雅图2022年庆典上揭晓了22位获奖者。为了推进计划和慈善事业，亚裔名人堂创始人罗伯特·钦恩基金会（Robert Chinn Foundation）提供高达50万美元的对应捐款。以赞助、赠款或GoFundMe等方式提供的每笔超过1000美元的慈善捐款，将永久获得2023年赛季创始人、健康科学行会创始人或女性科技与娱乐行会创始人的认可。

11月12日，加利福尼亚州格伦代尔亚历克斯剧院（Alex Theatre）的评选仪式将对17位入选者和艺术家大使Ed Roth进行表彰。入选者Hiroshima成为剧院终场音乐会压轴主角。Ed Roth与Robby Krieger以及特邀嘉宾共同上台表演。庆祝获得终身荣誉的入选者Norm Mineta和入选者Phil Chen。来自KTLA 5的Frank Buckley担任活动主持人。VIP座席采用仅邀请制。提供普通票。

11月18日，华盛顿西雅图创始人欢庆晚宴将在天空观景台（Sky View Observatory）举办，届时将6名入选者暨艺术家大使涅槃乐队（Nirvana）的Krist Novoselic进行表彰。艺术家大使Danny Seraphine和CTA，以及诱惑合唱团（The Temptations）歌手Tony Grant共同担任主持人。Ed Roth与入选者Daniel Pak、入选者声音花园乐队（Soundgarden）的Hiro Yamamoto和Krist Novoselic一起表演。来自KING 5的Mimi Jungs担任活动主持人。VIP座席采用仅邀请制。

入选者（按字母顺序排名）分别是Panda Express创始人程正昌和蒋佩琪夫妇（Andrew Cherng和Peggy Cherng、奥运选手Chloe Kim、格莱美奖获得者Daniel Ho、第一名印度裔路易威登品牌大使Deepika Padukone、Crustacean创始人Helene An及其女儿Elizabeth An、Jiaoying Summers, Joseph Bae和Janice Lee、Margaret Cho、Momo Wang、Omar和Christine Lee、参议员Tammy Duckworth、Tia Carrere和NYX创始人Toni Ko。

西雅图的入选者是Daniel Pak、Hiro Yamamoto、Karen Wong、Pat Chun、年度纪念Robert与Ruth Chinn以及第一位本土入选者Virginia Cross。

入选者、艺术家和高管均接受采访。

图片、更新、视频和新闻稿可在Dropbox中获得。

媒体认证申请通道于10月28日截止。

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关于亚裔名人堂

亚裔名人堂成立于2004年，是一个全球性平台，致力于提升亚裔在美国和世界的影响力，以克服反亚裔偏见、增加亚裔代表性并促进跨文化合作。名人堂全年活动推进社会正义倡议、大脑创伤计划、技术和娱乐孵化器以及团队成员奖学金。请访问asianhalloffame.org或联系Rochelle Srigley（[email protected]）。

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