亞裔名人堂以傳統節日專輯歌集Seasonal Songbook提升亞裔在美國主流音樂領域地位

今次推出的歌集同時介紹鋼琴家Ed Roth (Annie Lenox, Joe Walsh), 七次獲得格萊美獎的低音提琴家暨三屆艾美獎的Kevin Brandon (Aretha Franklin, Justin Timberlake)及Jimmy Kimmel Live結他手Toshi Yanagi。本歌集並由披頭四樂隊成員Ringo Starr的音響工程師Bruce Sugar負責音樂監督。

開場曲「我的心頭好」「My Favorite Things」是首次由亞裔藝術家與Robby Krieger一同灌錄合作的作品。同時也是第一次2022年格萊美獎年度流行曲二重唱項目接受來自Krieger及亞裔藝術家一起合作的提名金曲。 節日 歌集 將介紹Maki Mae演譯在過去二百多年音樂界中最受歡迎的樂章。

擅長十三國語言的女高音Maki Mae出生於台灣，分別在中國台灣與日本東京成長。她的財經師父親承傳了藝術氣質，母親是國立臺灣大學教授。Maki Mae曾任職迪士尼行政高層。當她發佈由著名電子音樂製作人Skrillex監製的 「Kyoto」時，該歌曲在電子音樂榜上連續五個星期嬋聯榜首。在今年五月由她負責安排的母親節亞裔名人堂慈善音樂會活動，她成功在全美及亞洲各國取得超過二百四十三個媒體的報導及在網站上獲得逾七億一千六百萬個點擊率。

亞裔名人堂是由美國亞裔慈善家族之一的Robert Chinn Foundation負責執行。亞裔名人堂主席Karen Wong女士表示，一直以來，亞裔在音樂的成就與表現都備受忽視。故此基金會特別支持這項歷史性的慈善活動，她希望透過今次的假日歌集，強化亞裔在音樂領域的優秀表現，突顯亞裔音樂天份，讓亞裔的成就，與主流並駕齊驅。

錄像視頻：MY FAVORITE THINGS (feat. Robby Krieger)

亞裔名人堂

亞裔名人堂是提升全球亞裔社區地位，表揚亞裔傑出貢獻的最佳合作夥伴。所有活動項目由美國亞裔慈善家族之一、扎根六代駐西雅圖的Robert Chinn Foundation負責執行。聯絡與查詢詳情，請致電(206) 624-1195；電郵[email protected]或瀏覽網站：www.asianhalloffame.org

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視頻 - https://www.youtube.com/watch?v=OCNfxXoyyvI

照片 -

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徽標 - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/AHF_Official_Logo.jpg

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