亚裔名人堂以传统节日专辑歌集提升亚裔在美国主流音乐领域地位

亚裔名人堂日前推出慈善音乐歌曲专辑节日歌集Seasonal Songbook，作为推广与提升亚裔领袖在主流音乐界的贡献与地位。所有歌集销售营利所得，将用作支持以透过艺术活动帮助受创伤、战争及贩卖人口幸存者疗伤的亚裔名人堂“全民艺术”项目。

今次推出的歌集同时介绍钢琴家Ed Roth (Annie Lenox, Joe Walsh)， 七次获得格莱美奖的低音提琴家暨三届艾美奖的Kevin Brandon (Aretha Franklin, Justin Timberlake)及Jimmy Kimmel Live结他手Toshi Yanagi。本歌集并由披头四乐队成员Ringo Starr的音响工程师Bruce Sugar负责音乐监督。

开场曲“我的心头好”“My Favorite Things”是首次由亚裔艺术家与Robby Krieger一同灌录合作的作品。同时也是第一次2022年格莱美奖年度流行曲二重唱项目接受来自Krieger及亚裔艺术家一起合作的提名金曲。 节 日 歌集 将介绍Maki Mae演译在过去二百多年音乐界中最受欢迎的乐章。

擅长十三国语言的女高音Maki Mae出生于台湾，分别在中国台湾与日本东京成长。她的财经师父亲承传了艺术气质，母亲是国立台湾大学教授。Maki Mae曾任职迪斯尼行政高层。当她发布由著名电子音乐制作人Skrillex监制的 “Kyoto”时，该歌曲在电子音乐榜上连续五个星期婵联榜首。在今年五月由她负责安排的母亲节亚裔名人堂慈善音乐会活动，她成功在全美及亚洲各国取得超过二百四十三个媒体的报导及在网站上获得逾七亿一千六百万个点击率。

亚裔名人堂是由美国亚裔慈善家族之一的Robert Chinn Foundation负责执行。亚裔名人堂主席Karen Wong女士表示，一直以来，亚裔在音乐的成就与表现都备受忽视。故此基金会特别支持这项历史性的慈善活动，她希望透过今次的假日歌集，强化亚裔在音乐领域的优秀表现，突显亚裔音乐天份，让亚裔的成就，与主流并驾齐驱。

录像视频：MY FAVORITE THINGS (feat. Robby Krieger)

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视频 - https://www.youtube.com/watch?v=OCNfxXoyyvI

照片 -

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