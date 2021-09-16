亚洲名人堂2021年入选名单出炉 汇集亚太裔精英人士

往届入选者如李小龙、克丽斯汀·山口（Kristi Yamaguchi）、宗毓华（Connie Chung）、金大贤（Daniel Dae Kim）、诺曼丰田（Norm Mineta）等都是世界亚裔的杰出代表。

2021届入选者（按姓氏字母顺序排列）分别是：

史蒂夫·青木（Steve Aoki），青木是第一位在电子舞曲领域获得全球认可的亚洲DJ制作人。

Tani Cantil-Sakauye：她是加州第一位菲律宾裔美国女性首席大法官。

Phil Chen：作为贝斯手的他是第一位获得牙买加荣誉勋章的中国人，他与埃里克·克莱普顿 (Eric Clapton)、鲍勃·马里 (Bob Marley)、罗比·克里格 (Robby Krieger)、雷·查尔斯 (Ray Charles) 等传奇艺术家合作录制过唱片。

Ren Hanami：日裔夏威夷女演员，Hanami是亚洲娱乐的推动者，她是SAG-AFTRA亚太裔美国媒体委员会的主席。

郑肯（Ken Jeong）：韩裔美国人，演员，文化偶像、医生和亚裔权利倡导者。

曹秀美（Sumi Jo）：第一位入选的古典音乐家，她是韩国的著名女高音歌唱家，也是第一位获得奥斯卡最佳原创歌曲奖提名的亚洲音乐家。

关南施（Nancy Kwan）：出生于香港，是一名电影演员，她是第一位登上LIFE杂志的亚裔明星，亚洲名人堂入选者关凯文和她是表亲关系。

李国豪（Brandon Lee）：他是文化偶像、演员和亚洲名人堂入选者李小龙的儿子。

廖敏妃（Linda Liau）：她是华裔神经外科专家，廖敏妃博士开创脑癌疫苗的先河，也是第一位亚洲女性担任主要神经外科项目的主席。

卢英德（Indra Nooyi）：这是第一位入选亚洲名人堂的印度人，作为百事前董事长和首席执行官，她跻身福布斯百强榜首，也是世界50强公司的外籍移民CEO，《My Life in Full》一书的作者。

亚洲名人堂入会仪式将于11月13日在线举行，名人堂鼓手Danny Seraphine届时将出席仪式，KTLA主持人Frank Buckley担任主持，Ben Bridge将于11月8日在西雅图举办卢英德入选相关活动。St. John创始人Marie Gray和她的女儿Kelly Gray将于11月10日在新港滩举办庆祝活动。届时入选者、艺术家和高管均可接受采访。

照片和相关素材下载链接

https://www.dropbox.com/sh/b1wtx4za5hu8syd/AABliCnfEgfa6_hgU9WmfCFua?dl=0

名人堂活动的媒体申请链接

https://www.asianhalloffame.org/press-credentials

亚洲名人堂是首屈一指的全球性组织，旨在提升亚裔卓越和推进种族平等。详情可访问 www.asianhalloffame.com 或联系 Rochelle Srigley，[email protected]。

Asian Hall of Fame

Related Links

http://www.asianhalloffame.com



SOURCE Asian Hall of Fame