亚洲名人堂宣布$250,000始创人配比基金计划

洛杉矶2021年1月27日 /美通社/ -- 亚洲名人堂日前宣布即将推出一项由Robert Chinn Foundation资助的二十五万美元始创人配比基金计划，并扩张其创会董事成员及环球议会。透过不同的善工，双管齐下，开拓亚洲名人堂的慈善理念与推动其环球远景。

亚洲名人堂始创人暨董事会主席Karen Wong表示：「亚洲名人堂现正迈进发展新纪元，目前最关键的是邀请适当的董事成员人及信托管理人去执行始创季度项目及始创人配比基金计划。」大家可以电邮Karen Wong： [email protected]送交提名。

亚洲名人堂在二ＯＯ四年创立，旨在表扬亚裔的成就，启发鼓励下一代，并培育亚太小区领袖人才。在二Ｏ二Ｏ年，亚洲名人堂将其慈善理念与视野拓展至国际领域，涵盖遍布国际地区的亚裔，土著印第安人，原著亚裔，并成为一个公众慈善机构。作为Robert Chinn Foundation受赠人，将会经年展示其文化与领导活动，推广亚裔领袖的能见度及卓越平权成就。

西雅图财经界先驱Robert Chinn一生的传奇，由他在一九六O年创立全美国第一间亚裔开设拥有的联合储蓄贷款银行开始。银行在西雅图帮助了无数亚裔小型企业及家庭借贷，好让大家不受族裔因素限制与歧视，同样可以享有银行提供的经济服务。

关于ROBERT CHINN FOUNDATION

经传六代的ROBERT CHINN FOUNDATION是西雅图私人营运的慈善机构，以推动优质艺术，青少年发展及多元文化项目为主，是全美早期首批由亚裔家族创立的基金会之一。在其逾三十五年创办历程中，透过亚洲资源中心项目奠定并在小区内筹办及参与不同的活动，继而成立了亚洲名人堂，作为支持数以百计的地区性及全国性慈善活动。

关于亚洲名人堂ASIAN HALL OF FAME

在二ＯＯ四年成立的亚洲名人堂，是一个荣获全球认可专门表扬与推广亚洲卓越事务的计划。新理事就职典礼是名人堂每年的重要庆典，活动中曾受表扬的名人包括武术巨星李小龙，奥林匹克溜冰冠军得主Kristi Yamaguchi，新闻广扩闻人宗毓华等等。有关亚洲名人堂的相关资料，请浏览网站：www.asianhalloffame.org.

联络人： Emanuela Cariolagian

电话 ：(206) 624-1195 电邮：[email protected]

数据源：亚洲名人堂

Asian Hall of Fame

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