亞洲名人堂宣佈$250,000始創人配比基金計劃

洛衫磯2021年1月27日 /美通社/ -- 亞洲名人堂日前宣佈即將推出一項由Robert Chinn Foundation資助的二十五萬美元始創人配比基金計劃，並擴張其創會董事成員及環球議會。透過不同的善工，雙管齊下，開拓亞洲名人堂的慈善理念與推動其環球遠景。

亞洲名人堂始創人暨董事會主席Karen Wong表示：「亞洲名人堂現正邁進發展新紀元，目前最關鍵的是邀請適當的董事成員人及信託管理人去執行始創季度項目及始創人配比基金計劃。」大家可以電郵Karen Wong：[email protected]送交提名。

亞洲名人堂在二ＯＯ四年創立，旨在表揚亞裔的成就，啟發鼓勵下一代，並培育亞太社區領袖人才。在二Ｏ二Ｏ年，亞洲名人堂將其慈善理念與視野拓展至國際領域，涵蓋遍佈國際地區的亞裔，土著印第安人，原著亞裔，並成為一個公眾慈善機構。作為Robert Chinn Foundation受贈人，將會經年展示其文化與領導活動，推廣亞裔領袖的能見度及卓越平權成就。

西雅圖財經界先驅Robert Chinn一生的傳奇，由他在一九六O年創立全美國第一間亞裔開設擁有的聯合儲蓄貸款銀行開始。銀行在西雅圖幫助了無數亞裔小型企業及家庭借貸，好讓大家不受族裔因素限制與歧視，同樣可以享有銀行提供的經濟服務。

關於ROBERT CHINN FOUNDATION

經傳六代的ROBERT CHINN FOUNDATION是西雅圖私人營運的慈善機構，以推動優質藝術，青少年發展及多元文化項目為主，是全美早期首批由亞裔家族創立的基金會之一。在其逾三十五年創辦歷程中，透過亞洲資源中心項目奠定並在社區內籌辦及參與不同的活動，繼而成立了亞洲名人堂，作為支持數以百計的地區性及全國性慈善活活動。

關於亞洲名人堂ASIAN HALL OF FAME

在二ＯＯ四年成立的亞洲名人堂，是一個榮獲全球認可專門表揚與推廣亞洲卓越事務的計劃。新理事就職典禮是名人堂每年的重要慶典，活動中曾受表揚的名人包括武術巨星李小龍，奧林匹克溜冰冠軍得主Kristi Yamaguchi，新聞廣擴聞人宗毓華等等。有關亞洲名人堂的相關資料，請瀏覽網站：www.asianhalloffame.org.

聯絡人： Emanuela Cariolagian

電話 ：(206) 624-1195 電郵：[email protected]



資料來源：亞洲名人堂

Asian Hall of Fame

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