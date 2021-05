YABX figure parmi les meilleures startups mondiales nominées pour les GSMA GLOMO 4YFN Impact Awards

La seule startup indienne à figurer parmi les finalistes de l'édition 2021

NEW DELHI, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- Yabx , une entreprise fintech dans le domaine des prêts numériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle est la seule startup indienne à avoir été présélectionnée par GSMA pour les GLOMO 4YFN (4 Years From Now) Impact Awards 2021.

Les 4YFN Impact Awards sont la catégorie GLOMOs visant à trouver les meilleures startups numériques du monde entier qui ont un impact durable dans le monde, en s'appuyant sur des technologies disruptives pour atteindre les 17 objectifs de développement durable .

Yabx a été incubé par Comviva Technologies , le leader mondial des services financiers mobiles et l'un des plus grands fournisseurs de technologie de portefeuille mobile au monde. La vision de Yabx est de simplifier l'accès financier aux plus de deux milliards de personnes non bancarisées dans les marchés émergents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Elle s'appuie sur la technologie et l'analyse pour réduire le coût de la prestation de services financiers, ce qui permet de proposer des services bancaires aux personnes mal desservies. Ses produits de prêt numérique vont de 15 à 5 000 dollars et peuvent être utilisés par les particuliers et les petites entreprises pour le paiement de factures de services publics, de frais de scolarité, le financement d'un smartphone, un besoin de fonds de roulement, etc.

À propos de cette nomination, Rajat Dayal, fondateur et PDG de Yabx, a déclaré : « Notre nomination aux GLOMO 4YFN Impact Awards 2021 est un témoignage de l'impact que nous avons eu. Nous avons exécuté le score de crédit de plus de 150 millions d'emprunteurs solvables, mais mal desservis, dans 15 pays. Nous traitons plus de 100 milliards d'enregistrements de données en un mois dans nos réseaux de partenaires. »

« Yabx a créé de nouveaux modèles de risque de crédit, basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Au fil des ans, Yabx s'est construit une empreinte mondiale assez étendue, couvrant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Nous permettons aux banques et aux institutions de microfinance (IMF) de créer un portefeuille rentable et non garanti sur les marchés où la couverture des bureaux de crédit est limitée. Nous nous concentrons sur l'innovation de nouveaux produits pour assurer une gestion de bout en bout du flux de travail relatif aux petits prêts », a ajouté Rajat.

Yabx travaille avec d'autres sources de données (télécommunications, services bancaires mobiles, réseaux de commerçants, points de vente, etc.) pour créer des modèles de comportement dont la précision est similaire à celle des bureaux de référence de crédit. Cela permet aux banques de souscrire un nouveau crédit à une population qui n'avait pas accès au crédit en raison des politiques traditionnelles des banques.

