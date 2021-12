Yadea aide les gens à « Électrifier leur vie » et à adopter des solutions de mobilité verte en 2021

« Au cours de l'année écoulée, nous avons réalisé des mises à niveau complètes de notre matrice de technologies et de produits sur la base d'une R&D indépendante. En outre, nous avons accéléré notre stratégie de mondialisation, car nous cherchons à apporter des solutions de déplacement écologiques à davantage de personnes dans le monde. Yadea a vraiment recueilli les fruits de sa récolte en 2021 - et, à son tour, en a fait profiter ses clients et la planète », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Une gamme de produits améliorée pour répondre à divers besoins de transport

Yadea Y1S : une révolution sur la scène commerciale - En novembre, Yadea a dévoilé le Y1S, un cyclomoteur électrique intelligent et polyvalent spécialement conçu et développé pour diverses applications commerciales. Équipé de deux batteries connectées amovibles et légères pour une capacité accrue et une utilisation pratique, le Y1S peut être modifié pour répondre aux besoins des opérateurs de vélo en libre-service, des prestataires de services logistiques et des livreurs de nourriture.

Série de véhicules Huan Huan : Échange pratique de batteries, alimentée par Gogoro Network - En octobre, Yadea s'est associée à Huan Huan pour lancer deux véhicules dans le cadre de la série de produits Huan Huan de Yadea, qui offrent une expérience de ravitaillement électrique à la demande sûre et pratique, alimentée par la technologie avancée d'échange de batteries Gogoro Network.

Les produits phares de Yadea gagnent en popularité - En plus de lancer de nouveaux produits, Yadea est restée à l'avant-garde du secteur avec ses véhicules phares existants, notamment le G5, un véhicule au design élégant avec des couleurs tendance et un système de performance de pointe ; le C1S, un véhicule à deux roues idéal pour les voyages de loisir au design KISKA récompensé par le prix Red Dot ; et une riche sélection de vélos électriques et de trottinettes électriques, qui répondent aux nombreuses exigences de mobilité des marchés de la mobilité électrique qui émergent aux quatre coins du globe.

Investissement continu dans la R&D sur les technologies des véhicules électriques

Outre la mise à niveau de sa gamme de produits, Yadea a continué à réaliser des avancées et des percées scientifiques et technologiques tout au long de l'année 2021, la plus notable étant sa batterie en Graphene 3.0. Dévoilée en septembre lors de l'événement de lancement des nouvelles technologies de Yadea, la batterie Graphene 3.0 offre une résistance à très basse température, une meilleure adaptabilité aux conditions environnementales grâce à l'ajout d'un nouvel électrolyte antigel à température constante, une plus grande capacité et une plus longue durée de vie.

Pour offrir une expérience de conduite avancée, Yadea a également réalisé des avancées en matière de R&D, notamment :

Recharge sans fil : Les utilisateurs n'ont qu'à pousser le véhicule sur l'appareil et le mettre sous tension pour une recharge pratique sans fil.

Les utilisateurs n'ont qu'à pousser le véhicule sur l'appareil et le mettre sous tension pour une recharge pratique sans fil. Recharge rapide : Une expérience de recharge rapide et pratique qui tire parti de technologies de qualité automobile.

Une expérience de recharge rapide et pratique qui tire parti de technologies de qualité automobile. Système intelligent : Tirant parti de la technologie Bluetooth tripartite LTM pour connecter les smartphones avec le système du véhicule et le casque en tant que réseau relié.

Accélérer sa stratégie de mondialisation de la marque

En 2021, Yadea a redoublé d'efforts pour renforcer sa présence mondiale, en commençant par le lancement de sa marque au niveau mondial lors d'une conférence de presse internationale en avril. La société a ensuite annoncé des mises à jour de produits passionnantes et des collaborations avec des studios de design de premier plan lors d'un événement en juillet.

Conscientede la tendance à la mobilité électrique en Europe, Yadea a également accéléré ses activités sur les principaux marchés de la région. En octobre, Yadea a signé en tant que partenaire officiel du Xletix Challenge Berlin et a exposé ses produits le long du parcours d'obstacles. Plus tard en novembre, un Yadea a reçu un accueil chaleureux lors de sa participation à l'EICMA 2021 à Milan, grâce à sa gamme passionnante de produits et de technologies.

Au cours de l'année 2021, Yadea a permis aux conducteurs de deux-roues électriques du monde entier de s'émanciper, a mené des innovations dans le secteur et a renforcé sa présence mondiale grâce à de nouveaux partenariats et activités. Avec 2022 à l'horizon, Yadea est prête à aider davantage de personnes dans le monde à « Électrifier leur vie ».

