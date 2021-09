Yadea apresenta tecnologias e produtos líderes do setor em seu evento de lançamento de novas tecnologias

"As novas tecnologias e produtos lançados pela Yadea representam um marco importante em nossa jornada contínua de pesquisa e desenvolvimento, bem como um poderoso exemplo da posição de liderança que assumimos em promover a tecnologia industrial", disse Shifu Wei, engenheiro-chefe do departamento de P&D da Yadea. "Guiada pela visão de 'eletrificar a sua vida', a Yadea sempre considerou satisfazer a busca dos consumidores como o objetivo final de P&D. A bateria de grafeno 3.0 lançada recentemente é o que criamos particularmente para aqueles que se preocupam com a durabilidade da bateria no inverno", disse Wei.

A bateria de grafeno 3.0 da Yadea dispõe de resistência a temperaturas ultrabaixas, capacidade aprimorada da bateria e um alto nível de durabilidade. A empresa adicionou eletrólito anticongelante à bateria, que pode se adaptar dinamicamente a diferentes condições ambientais, ajustar a temperatura da bateria e garantir que o rendimento do veículo elétrico não diminua no inverno. Ao mesmo tempo, a bateria é resistente a temperaturas extremas e suporta temperaturas que variam de -20°C a 55°C.

Para destacar sua resistência a temperaturas ultrabaixas, o organizador congelou a bateria de grafeno 3.0 no gelo 72 horas antes do evento. Durante o evento, o gelo foi quebrado e a bateria foi removida e, em seguida, instalada na nova série Champion 2.0 E8 da Yadea. Mesmo com o congelamento, o veículo elétrico ainda demonstrou ótimo desempenho.

Em comparação com as baterias de chumbo-ácido comuns, a capacidade de bateria de grafeno 3.0 melhorou de 20% a 25%. A bateria é fabricada utilizando novas matérias-primas, permitindo que seja carregada e descarregada até mil vezes; e a vida útil da bateria pode chegar a ser três vezes maior do que outras baterias comuns, mantendo a durabilidade.

Durante o novo evento de lançamento de tecnologia, a Yadea também apresentou a nova série Champion 2.0 E8, equipada com a bateria de grafeno 3.0 e autonomia de cerca de 200 quilômetros. Enquanto isso, foi anunciado no evento que as vendas da série Champion da Yadea atingiram três milhões em todo o mundo com o número certificado pela Frost & Sullivan, sendo considerado outro marco importante para a Yadea.

Com as inovações tecnológicas e novos produtos, a Yadea continua a tomar medidas práticas para ajudar as pessoas a "eletrificar a sua vida".

Sobre a Yadea

A Yadea é líder global no desenvolvimento e fabricação de veículos elétricos de duas rodas, incluindo motocicletas elétricas, scooters elétricas, bicicletas elétricas e patinetes elétricos. Até o momento, a Yadea vendeu produtos para 50 milhões de usuários em mais de 80 países e tem uma rede de mais de 35 mil varejistas em todo o mundo. As vendas de produtos da Yadea ajudaram a economizar 9,07 milhões de toneladas de gasolina e a eliminar 31,06 milhões de toneladas de emissões de CO2-- o equivalente ao plantio de 31,06 bilhões de árvores. Com a missão de ajudar as pessoas a "eletrificar a sua vida", a Yadea continua a investir em P&D, produção e expansão global para construir um futuro compartilhado e sustentável para a humanidade.

