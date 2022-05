Yadea célèbre la fête des Mères avec la campagne de médias sociaux #LegendaryMom

« Les mères ne se définissent pas uniquement par leur maternité. Les mères ont de multiples identités dans la vie : elles peuvent être des contributrices familiales, des femmes élégantes et des défenseurs de l'écologie. En tant que marque, Yadea a toujours reconnu et soutenu la pléthore de rôles que les mères modernes occupent dans nos vies. Ce film rend hommage à l'idée que toutes les mères du monde entier sont absolument et indiscutablement légendaires », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

La campagne #LegendaryMom de Yadea, qui célèbre la mère moderne, invite les spectateurs à réfléchir aux divers rôles que leur mère a joué, et continue de jouer, dans leur vie, de l'éducatrice à la femme d'affaires en passant par la défense d'un mode de vie durable. En tant que première enseignante, la mère est celle qui accompagne l'enfant dans tous les aspects de sa vie, que ce soit en changeant sa couche, en l'aidant à étudier pour le grand examen du lycée ou en lui permettant de s'épanouir professionnellement lorsqu'il part au travail. Elles façonnent les enfants pour qu'ils deviennent le meilleur d'eux-mêmes - comme le dit le rap : « Toutes tes qualités sont héréditaires ». Enfin, en tant que « vraie patronne » et « vraie fonceuse », Yadea reconnaît que les mamans modernes sont des éco-guerrières qui agissent et utilisent des moyens de transport durables pour s'assurer que la prochaine génération devienne des leaders dans la protection de la terre.

La vidéo #LegendaryMom de Yadea a été lancée sur les plateformes de médias sociaux de la marque le 8 mai 2022, parallèlement à un post dédié à la fête des mères, qui célèbre les divers rôles joués par les mères et invite son public à partager des photos pour célébrer leur propre #LegendaryMom sur les médias sociaux.

Reflétant les efforts continus de Yadea pour donner du pouvoir aux mères du monde entier, la campagne #LegendaryMom s'inscrit dans l'engagement plus large de la marque à soutenir les mamans dans l'éducation de leurs petits. Yadea aide les mères à guider leurs enfants pour qu'ils comprennent et protègent la mère la plus importante de toutes - Mère Nature - et facilite la vie des parents avec des produits innovants, comme sa série unique pour enfants. Dans le même temps, Yadea intègre systématiquement à ses produits un design exceptionnel primé, notamment le C1S, lauréat du prix Red Dot Design 2020. Cette combinaison de forme et de fonction permet aux enfants d'apprécier et de rechercher la beauté, tout en aidant les mères à être élégantes dans leur vie quotidienne.

En tant que championne des femmes du monde entier, Yadea reconnaît et soutient résolument les divers rôles que jouent les mamans dans le monde moderne. La société continuera à créer des produits écologiques et respectueux de l'environnement en faveur des #LegendaryMoms et à accompagner les enfants pour « électrifier leur vie » pendant leur croissance.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

