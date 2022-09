Yadea divulga resultados financeiros do primeiro semestre de 2022: receita total de RMB 14,051 bilhões

HONG KONG, 1 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Yadea Group Holdings (01585:HK), líder no setor de scooter elétrica, anunciou seus resultados do primeiro semestre de 2022 em 26 de agosto. A receita do grupo aumentou 13,5% em relação ao ano anterior para atingir 14,051 bilhões de yuans (USD 2,04 bilhões). O lucro líquido atribuído à matriz também aumentou 52,6% em relação ao ano anterior, atingindo 900 milhões de yuans (USD 130 milhões), com a Yadea mantendo uma sólida posição de liderança no setor.

A empresa atribuiu o crescimento aos investimentos contínuos em P&D, que estão impulsionando mudanças no setor por meio de avanços científicos e tecnológicos. Os investimentos da Yadea em P&D no primeiro semestre de 2022 aumentaram 49% em relação ao ano anterior. Atualmente, a gigante das scooters opera dois laboratórios do Serviço de Credenciamento Nacional da China, seis centros de P&D e um centro nacional de design industrial, com mais de 1.000 profissionais de P&D e mais de 1.350 patentes registradas até o momento.

Entre os principais avanços científicos e tecnológicos da empresa está a primeira tecnologia de bateria baseada em grafeno TTFAR da Yadea. Com 36 patentes principais, a célula de energia chegou à sua quarta geração após uma rápida iteração. As vendas acumuladas correspondentes ultrapassaram 45 milhões de unidades.

Outro avanço marcante da empresa foi a bateria de lítio TTFAR de fibra de carbono 2.0, uma bateria de lítio inédita no setor e de maior capacidade desde a introdução dos novos padrões nacionais de células de energia. As vendas de produtos de grafeno e de lítio da Yadea para modelos de carros e outros produtos de novas tecnologia cresceram consideravelmente, constituindo 55% do total das vendas.

Atualmente, os produtos da Yadea estão disponíveis em 100 países e regiões, com um aumento de 104% no volume de exportações de veículos elétricos da empresa no primeiro semestre em relação ao ano anterior, consolidando a posição da empresa como a maior marca de veículos elétricos de duas rodas do mundo. A empresa continua se expandindo internacionalmente em resposta à demanda por produtos no exterior e lançou uma linha completa de produtos na Espanha em junho deste ano. A empresa administra cerca de 12 mil locais em todo o mundo, acumulando mais de 60 milhões de usuários. A empresa continuará acelerando sua estratégia de globalização, estabelecendo centros de P&D, fábricas e redes de distribuição no exterior e também considera a possibilidade de fusões e aquisições.

A Yadea se beneficiou significativamente de sua estrutura de produtos otimizada e expandida no primeiro semestre de 2022, utilizando tecnologias de ponta para criar produtos diferenciados de alta qualidade. A Yadea permaneceu firme e comprometida com tecnologias de ponta centradas no usuário em meio às incertezas econômicas e flutuações globais. Os recursos extraordinários da Yadea em competência tecnológica e força de produto ajudarão a marca a manter um crescimento de alta qualidade daqui em diante.

FONTE Yadea

SOURCE Yadea