Yadea Global Pressekonferenz für den 15. April angesetzt; Ankündigung der internationalen Markteinführung geplant

Die Konferenz wird eine Reihe von innovativen Produkt- und Geschäftsankündigungen beinhalten, die das Thema „Electrify your Life" widerspiegeln. Das Plakat mit dem Titel „Era of Green", das zuerst auf Facebook zu sehen war, hat seitdem in der Branche die Runde gemacht. Yadea spielt damit auf spannende Neuigkeiten zu den E-Motorrädern, E-Mopeds, E-Bikes und Kick-Scootern von Yadea an. Außerdem wird Yadea im Rahmen der Veranstaltung als Branchenführer darüber sprechen, wie Umweltbewusstsein und kohlenstoffarmes Reisen an die Spitze der Innovationen im Bereich der persönlichen Mobilität gerückt sind.

Der Sprung von Yadea zu einer internationalen Marke wird durch das bereits bestehende Vertriebsnetz des Unternehmens in mehr als 80 Ländern untermauert. Ein solch umfangreiches Netzwerk hat dazu geführt, dass Yadea seit 16 Jahren in Folge den weltweiten Umsatz anführt und einen weltweiten Marktanteil von fast 22 Prozent hält. Bis November 2020 überschritt das jährliche Produktions- und Verkaufsvolumen von Yadea die Marke von 10 Millionen Einheiten, was zu den mehr als 47 Millionen Nutzern rund um den Globus führte. Als unangefochtener Weltmarktführer in der Zweirad-Elektrofahrzeugindustrie hat Yadea seine Marke auch dazu genutzt, Ideale des Umweltbewusstseins und des grünen Reisens zu verbreiten.

Darüber hinaus ist Yadea führend in der Branche bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung mit geschätzten 100 Millionen US-Dollar für das Jahr 2021. Als Ergebnis verfügt Yadea über eine Bibliothek von insgesamt 1.097 Patenten, von denen 85 Erfindungspatente sind. Dieser Fokus hat es dem Unternehmen ermöglicht, kontinuierlich Innovationen zu entwickeln und hochmoderne Lösungen für die persönliche Mobilität zu produzieren.

In den letzten Jahren hat Yadea seine Bemühungen zur Verbesserung seines globalen Fußabdrucks verstärkt, indem es sich auf die Herstellung ressourcen- und energieeffizienter persönlicher Transportmittel konzentrierte. In der Vergangenheit galten Elektrofahrzeuge gegenüber Verbrennungsmodellen als minderwertig in Bezug auf Design, Nutzen und Erfahrung. Das Unternehmen ist sich jedoch bewusst, dass mit zunehmender Größe auch seine Fähigkeit wächst, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Durch die Nutzung von F&E-Innovationen hat Yadea diese Ungleichheit adressiert, indem es erstklassige elektrisch betriebene Produkte herstellt, die nicht nur mit Verbrennungsgeräten konkurrieren, sondern auch einen reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck bieten.

Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie hat Yadea in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit einer Reihe von weltweit bekannten Marken gesucht. Yadea war Partner der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018, unterzeichnete ein Endorsement mit der chinesischen Frauen-Volleyballmannschaft 2020 und vereinbarte eine strategische Kooperation mit dem größten Automobilclub Europas, dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club e.V. (ADAC). Diese Bemühungen, die Bekanntheit der Marke Yadea zu steigern, decken sich mit der Mission des Teams, umweltbewusstes Reisen und kohlenstoffarme Transportlösungen zu fördern.

Yadea hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Entwicklung innovativer Technologien, die internationale Standards für Sicherheit und Qualität erfüllen und übertreffen, weltweit führende Lösungen für Elektrofahrzeuge auf zwei Rädern (EV) zu schaffen.

