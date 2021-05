Yadea hilft, den Kohlendioxid-Ausstoß um 30 Millionen Tonnen zu reduzieren

MÜNCHEN, 1. May 2021 /PRNewswire/ -- Die Yadea Technology Group Co., Ltd. („Yadea", 01585.HK), eine führende Marke für elektrische Zweiräder, hat bekannt gegeben, dass die kumulierten Verkäufe ihrer Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter dazu beigetragen haben, den Kohlendioxidausstoß bis heute um 32,4 Millionen Tonnen zu senken. Die Nachricht kommt im Monat des Earth Day 2021 und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seinen Teil zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen beizutragen.