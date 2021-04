Yadea lance sa marque à l'échelle mondiale pour « électrifier votre vie »

Depuis sa création, Yadea est restée fidèle à sa vision d'un nouveau mode de déplacement écologique et a été la première à apporter des améliorations dans le domaine du transport urbain. En accord avec le thème de la conférence « Électrifiez votre vie », Yadea a présenté un certain nombre de ses derniers produits à un public mondial, générant un buzz important pour sa nouvelle moto électrique en particulier, qui se targue de performances supérieures et d'une expérience de conduite inégalée.

« Les véhicules électriques à deux roues sont l'une des principales tendances de développement qui animent le système de transport moderne. Ils offrent des avantages exceptionnels en matière d'efficacité énergétique et de préservation de l'environnement, et la pandémie n'a fait qu'accélérer la popularité des solutions de voyage écologiques et à faible émission de carbone. En tant que première marque mondiale de véhicules électriques à deux roues, Yadea a perfectionné les technologies de base de ses véhicules électriques à deux roues afin de respecter, voire dépasser, les normes internationales de sécurité et de qualité. Notre dernière gamme de produits présente au monde une solution de pointe pour « électrifier votre vie », et fera entrer l'industrie dans une nouvelle « ère verte » », a déclaré Heidi Zang, vice-directrice générale de Yadea.

L'utilisation d'un véhicule électrique présente de nombreux avantages, qu'il s'agisse d'une meilleure efficacité énergétique, d'une réduction des émissions, d'une diminution des embouteillages ou d'une augmentation de l'activité physique grâce au transport actif. Plus de 20 ans après sa création, Yadea a contribué à réduire la consommation de carburant de 8,37 millions de tonnes et les émissions de CO2 de 29,04 millions de tonnes à ce jour, soit l'équivalent de la plantation de 29,04 milliards d'arbres.

Au cours de sa conférence de presse, Yadea a annoncé le lancement mondial d'un certain nombre de solutions de voyage à la pointe de l'industrie, notamment sa nouvelle série de motos et de cyclomoteurs électriques. La moto électrique de Yadea, qui est le produit le plus en vue de l'exposition, offre une expérience de conduite ultime avec une vitesse maximale de 80 km/heure.

Pour garantir la sécurité et la qualité, la moto électrique est équipée d'une technologie de pointe, comme un système de gestion de la batterie de haut niveau, conçu pour protéger contre les surcharges, les décharges excessives, les surintensités, les températures élevées et de nombreux autres problèmes liés à la batterie. Le véhicule de Yadea est également équipé d'un large éventail de fonctions intelligentes, notamment un système entièrement intelligent, le GPS, la fonction PKE de qualité automobile, l'APP pour véhicule à distance, l'autocontrôle des dysfonctionnements, la mise à jour OTA et bien d'autres choses encore.

En plus des motos et cyclomoteurs électriques, Yadea lancera une sélection de trottinettes et de vélos électriques à destination des consommateurs du monde entier. D'apparence simple et élégante, les trottinettes de Yadea sont disponibles en plusieurs modèles, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une mobilité personnelle en milieu urbain. Parallèlement, sa gamme de bicyclettes électriques a été conçue pour répondre aux besoins des déplacements urbains modernes. Équipés de leur propre moteur central développé de manière indépendante, les vélos électriques de Yadea rendent la conduite plus sûre, plus intelligente et même plus agréable.

Le lancement mondial de Yadea intervient alors que le constructeur commence à redoubler d'efforts pour étendre son empreinte mondiale, ce qui inclut un partenariat avec la Coupe du monde de la FIFA 2018 et un accord stratégique avec le plus grand motor club d'Europe. Engagée à offrir une expérience de conduite supérieure et confortable, pratique et sûre, Yadea est prête à transformer la mobilité personnelle de millions de personnes dans le monde et à intégrer l'électrification au mode de vie moderne.

Grâce à l'intégration progressive de la R&D, de la production et des ventes, Yadea apparaît dans de plus en plus de scénarios d'électrification des transports, que ce soit à la campagne, dans les métropoles ou dans n'importe quel coin du monde, jouant ainsi son rôle dans la construction d'un avenir commun pour l'humanité. « Électrifiez votre vie », en rendant toutes les vies plus vertes.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, y compris les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea est d'utiliser sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales de sécurité et de qualité.

