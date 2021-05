Yadea présente des technologies de pointe pour les deux-roues électriques au salon international du véhicule électrique de Wuxi

L'industrie mondiale des deux-roues électriques est entrée dans un état d'hyperdrive , stimulée par un intérêt accru pour la protection de l'environnement, le développement de nouvelles politiques et un changement d'attitude à l'égard des transports publics en raison de la pandémie. Les deux-roues sont en train de devenir électriques plus rapidement que tout autre segment du transport routier, et les deux-roues électriques représentent 35 % des nouvelles ventes dans le monde. Face à l'explosion de la demande des consommateurs, une révolution est en marche, et Yadea en est le fer de lance.

« Yadea est engagée dans la recherche et le développement de technologies de pointe dans le secteur des deux-roues électriques, et nous sommes fiers de les exposer au salon international du véhicule électrique de Wuxi. Nous avons déjà acquis un avantage dans le domaine du matériel grâce à nos investissements antérieurs dans les moteurs, les batteries, les chargeurs et la chaîne d'approvisionnement. En regardant vers l'avenir, nous nous concentrons sur l'acquisition d'un avantage technologique grâce à des expériences intelligentes, au positionnement des produits, au fonctionnement des utilisateurs, à l'automatisation et à bien d'autres choses encore », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Ces dernières années, Yadea a développé ses capacités de R&D afin de renforcer son avantage concurrentiel dans le domaine des technologies des deux-roues électriques, d'accroître l'efficacité de la production et d'obtenir des résultats qui dépassent ceux des autres acteurs du secteur. Ses installations actuelles comprennent des laboratoires de niveau national du CNAS, des instituts de recherche sur la technologie des produits, des centres de R&D sur les produits intelligents, des instituts de recherche sur l'énergie, etc.

Le résultat de ces investissements était évident lors de l'exposition, puisque Yadea a présenté sa nouvelle série avancée Smart. Ces véhicules ont atteint de nouveaux sommets avec un nouveau système de navigation, des fonctions d'appel améliorées, un divertissement musical et une interaction vocale, révolutionnant ainsi le marché des voyages intelligents. Yadea a également réalisé l'intégration et la connexion de plusieurs systèmes d'information en utilisant le déploiement en nuage et la configuration modulaire, devenant ainsi la première marque de deux-roues à réaliser le plan Internet Plus de la Chine.

En outre, Yadea a souligné les avantages de sa stratégie de « Multiplication globale » introduite à la fin de l'année dernière. Ce modèle favorise la modernisation de l'ensemble du secteur grâce à des marques haut de gamme, de meilleurs produits et services et des modèles plus récents. Les avantages de Yadea ne peuvent que croître, tout en soutenant les objectifs de développement durable des Nations unies en matière de transport durable.

Grâce à sa stratégie, la batterie au graphène, le moteur latéral intégré, le moteur adaptatif, le système de contrôle intelligent et d'autres technologies de l'entreprise ont été reconnus dans le monde entier. Cela a permis à Yadea d'établir un partenariat avec la Coupe du monde de la FIFA et de lancer officiellement sa marque mondiale en avril. Les produits de Yadea sont désormais vendus dans 88 pays et dans plus de 35 000 magasins de détail dans le monde.

À l'avenir, Yadea continuera à exploiter son leadership industriel toujours plus grand pour annoncer la révolution de la mobilité électrique et poursuivre les nouvelles tendances en matière de R&D - devenant ainsi le fondement d'un progrès continu du transport à deux roues.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea consiste à se servir de sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales en matière de sécurité et de qualité.

Pour en savoir plus, visitez notre site :

Site officiel : https://www.yadea.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram : https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter : https://twitter.com/YadeaGlobal

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1517817/1.jpg

SOURCE YADEA