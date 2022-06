Yadea regarde le marché espagnol avec l'événement de lancement à Madrid

« Nous sommes ravis d'entrer sur le marché espagnol. Nous espérons qu'avec nos débuts en Espagne, davantage de personnes adopteront notre philosophie 'Électrifiez votre vie' et vivront de manière plus durable », a déclaré Aska Zeng, PDG de Yadea Europe. « Nous voulons apporter de nouvelles idées de mobilité sur les marchés les plus engagés dans la décarbonisation et les solutions de mobilité futures. »

En tête d'affiche de la vitrine de produits se trouve la série haut de gamme YADEA Vfly avec le scooter de livraison commerciale Y1S qui a été dévoilé à Milan l'année dernière. D'autres produits de Yadea seront également présentés dans des catégories telles que les motos électriques, les vélos et les trottinettes. L'événement fournira également une plateforme pour les conceptions remarquables de Yadea. L'entreprise a déjà reçu une certaine reconnaissance internationale, en remportant le Red Dot Award 2020 pour son modèle C1 en Allemagne ainsi qu'un IDEA Award aux États-Unis.

Conçus pour la performance, les produits Yadea offrent beauté, puissance et confort tout en intégrant les dernières tendances de l'industrie. La technologie de batterie au graphène 3.0 est un point fort particulier, attirant les éloges du lauréat du prix Nobel de physique et « père du graphène », le professeur André Geim. Il combine une longue durée de vie, une charge rapide et une résistance aux températures extrêmes avec une vaste plage de fonctionnement.

Créée conjointement avec Studio F.A. Porsche, la série VFLY de Yadea contient des produits haut de gamme intelligents. L'assistant vocal intelligent basé sur l'IA du scooter Meteor Falcon N permet aux utilisateurs de gérer les appels, la musique, la radio et même la planification d'itinéraires en déplacement.

Yadea présentera également sa technologie de charge rapide lors de l'événement. Les solutions de qualité automobile de l'entreprise répondent aux normes européennes et chinoises et peuvent fonctionner directement avec les piles de voitures électriques existantes, éliminant ainsi le besoin de nouvelles installations. Elles conviennent à la charge CA avec une puissance OBC allant jusqu'à 2 kW pour une charge complète en moins de 3,5 heures. La recharge rapide CC jusqu'à 30 kW peut charger une batterie au lithium à 80 % à 25 degrés Celsius en seulement 10 minutes.

Yadea a réalisé de grands progrès dans l'expansion de ses activités sur les marchés étrangers en 2021, y compris le lancement mondial de la marque avec le slogan « Électrifiez votre vie », et est devenu le partenaire officiel du XLETIX Challenge Berlin 2021. Présent dans plus de 90 pays à travers le monde, Yadea a notamment été lancé en Italie en novembre avec un événement de lancement très médiatisé à l'EICMA 2021.

Yadea vise à autonomiser les gens du monde entier afin qu'ils puissent s'éloigner des véhicules à essence traditionnels et les échanger contre des alternatives d'énergie verte. En collaboration avec des partenaires espagnols, Yadea continuera à développer des solutions de mobilité plus vertes et à co-créer un avenir meilleur pour les clients européens. Avec sa prochaine étape à Madrid, l'entreprise vise à s'imposer comme une marque mondiale de classe internationale.

Restez à l'affût de l'événement du 21 juin.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

SOURCE Yadea