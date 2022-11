Yadea va électriser le salon EICMA 2022 en dévoilant deux nouveaux modèles

MILAN, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Yadea, la première marque de deux-roues électriques au monde, est de nouveau présente en force à l'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), le premier événement mondial pour l'industrie de la moto qui se déroule cette année à Milan, du 8 au 13 novembre. L'entreprise présente une gamme étendue de produits novateurs lors de l'événement, pour aider les consommateurs à adopter un mode de vie sobre en carbone. En particulier, le lancement de deux véhicules à deux roues entièrement nouveaux attire l'attention de nombreux participants en recherche de solutions de mobilité écologique à courte distance.

« Lancer nos deux nouveaux modèles à Milan tout en présentant notre vaste gamme de produits exceptionnels est un honneur absolu pour Yadea », a déclaré Zhou Chao, le vice-président principal de Yadea. « L'innovation est le véritable moteur de la résilience de Yadea sur ce marché. Nos investissements dans la R&D portent toujours leurs fruits, comme en témoignent nos prouesses techniques en matière de batteries, de puissance, d'autonomie et de sécurité, qui profitent à nos utilisateurs. Nous aimerions inviter tous les participants à essayer nos produits à l'occasion du salon. »

En tête de liste pour Yadea cette année, on retrouve la YADEA Keeness VFD, la moto électrique d'entrée de gamme idéale pour les nouveaux venus du secteur. Dotée d'une double batterie au lithium 72V32Ah, la Keeness VFD a de l'énergie à revendre.

Les pilotes peuvent facilement garder la trace de la puissance qu'il leur reste en utilisant l'application mobile Yadea. La Keeness VFD a été conçue en gardant la vitesse à l'esprit à chaque étape de sa conception. L'inspiration fondamentale de son esthétique profilée provient de la silhouette d'un avion. Ce modèle est équipé du robuste moteur VFD-10KW de Yadea, monté au milieu du véhicule, qui permet d'aller jusqu'à 100 km/h[1].

Une autre star du salon est le Yadea VoltGuard VFV, un tout nouveau scooter haute performance. Au cœur du VoltGuard VFV se trouve un bloc de batteries au lithium ATL (72V27Ah*2), capable de fournir une puissance supérieure à poids égal par rapport aux cellules électriques ordinaires, dissipant ainsi les inquiétudes liées à l'autonomie.

Ces deux nouveaux modèles de motos électriques, qui dépassent les attentes des utilisateurs, mettent non seulement en évidence la mission de la marque consistant à aider les gens à « électriser leur vie », mais aident aussi à remodeler la perception qu'ont les utilisateurs mondiaux des véhicules électriques à deux roues.

Yadea présente également sa vaste gamme de produits, qui couvre les motos, les vélos et les scooters électriques ainsi que sa technologie de pointe, dans le Hall 11. M06.

Yadea a accéléré sa stratégie de mondialisation depuis sa première participation à l'EICMA en 2009, cherchant à offrir des solutions de voyage durables à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Après de nombreuses années d'efforts en coulisses, Yadea est en train de s'imposer sur les marchés étrangers et la portée de sa marque internationale s'étend de façon spectaculaire. La société participe maintenant régulièrement à l'EICMA et à d'autres plateformes internationales, cherchant à être à l'avant-garde de la tendance aux faibles émissions de carbone et à la promotion de la mobilité écologique mondiale.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu ses produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants internationaux. Avec sa mission d'aider les gens à « électriser leur vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

Référence :

[1] testé en laboratoire.

Yadea se réserve le droit final d'expliquer tous les chiffres et de les changer ou les modifier sans préavis.

