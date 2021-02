Yahsat anuncia novo CEO e novos membros do Conselho

Masood Sharif Mahmood também participará do Conselho de Administração, deixando sua função atual de CEO do Yahsat Group, a partir de 18 de abril, após quase 9 anos nesta função. Ali Al Hashemi, atual CEO da Thuraya Telecommunications Company e diretor geral da Yahsat Government Solutions, assumirá como novo CEO do Yahsat Group a partir de 18 de abril.

Novos membros do Conselho

Ao comentar sobre o anúncio, Musabbeh Al Kaabi disse: "A mudança de hoje é prova da dedicação da Yahsat buscando fortalecer a posição da empresa como sólida líder de mercado reconhecida globalmente no setor de TIC e seu eficiente plano de sucessão para construir talentos adequadamente posicionados para impulsionar o futuro crescimento da empresa."

Em sua função na Mubadala, Musabbeh Al Kaabi supervisiona o portfólio que apoia a aceleração e transformação contínuas dos Emirados Árabes Unidos investindo em campeões nacionais, promovendo clusters industriais e comerciais vibrantes e formando parcerias com entidades globais de classe mundial. Musabbeh também é membro do Comitê de Investimento da Mubadala, desempenhando um papel estratégico que orienta todas as principais decisões de investimento relacionadas a todos os setores e negócios da Mubadala.

A adição de Badr Al Olama ao Conselho traz uma vasta experiência por meio de sua posição como diretor executivo da unidade de Clusters dos Emirados Árabes Unidos dentro da Plataforma de Investimentos dos Emirados Árabes Unidos na Mubadala, supervisionando um portfólio diversificado de ativos em vários setores, incluindo tecnologia, aeroespacial e saúde, além da incubação de novos setores para diversificar ainda mais a economia dos Emirados Árabes Unidos, como energia limpa e ciências da vida.

A nomeação da Masood Sharif Mahmood para o Conselho garantirá que o grupo continuará a se beneficiar de sua vasta experiência e liderança de longa data no setor de satélites e sua função como membro sênior em diversas entidades internacionais e nos Emirados Árabes Unidos. Nesta posição, Masood trabalhará em estreita colaboração com a equipe de gestão para garantir uma transição contínua e apoiar o grupo na expansão de seus objetivos estratégicos à medida que embarca na próxima etapa de crescimento e desenvolvimento.

Ao comentar sobre sua nomeação ao Conselho, Masood Sharif Mahmood disse: "Estou honrado por poder continuar a apoiar ativamente a empresa como membro do Conselho e estou confiante de que a Yahsat continuará com suas contribuições significativas para o setor espacial e a economia dos Emirados Árabes Unidos, fortalecendo ainda mais seu lugar como líder global no setor de satélites."

Sucessão do CEO

A nomeação de Ali Al Hashemi como o novo CEO do Yahsat Group é resultado direto das iniciativas de planejamento de sucessão de longo prazo da Yahsat e garantirá que a empresa mantenha sua visão estratégica e objetivos, que são o foco principal da jornada transformacional da Yahsat, tornando-a uma das oito principais operadoras do mundo em apenas dez anos de operação.

Al Hashemi tem sólidos conhecimentos sobre o setor de satélites e experiência para o cargo, ocupando atualmente o duplo papel de diretor geral da Yahsat Government Solutions e CEO da Thuraya Telecommunications Company, subsidiária de serviços de satélite móvel da Yahsat. Com formação em engenharia mecânica e MBA em negócios pela London Business School, ele supervisionou um período significativo de crescimento na divisão de serviços governamentais da Yahsat, garantindo vários contratos de longo prazo com o governo dos Emirados Árabes Unidos e as forças armadas dos Emirados Árabes Unidos para consolidar a posição da Yahsat como parceira confiável e preferencial para as soluções de satélite do país. Em seu papel como CEO da Thuraya, em dois anos, ele teve sucesso em crescer a empresa, com a recém-anunciada construção do Thuraya 4-NGS, o sistema de satélites de última geração, o portfólio de produtos e soluções do grupo será aprimorado para clientes governamentais e comerciais, reforçando sua posição como líder no setor de soluções de satélite móvel.

FONTE Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat)

