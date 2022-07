Yahsat gibt die Ernennung von Sulaiman Al Ali zum Chief Commercial Officer von Yahsat bekannt, um die nächste Wachstumsphase von YahClick und Thuraya voranzutreiben

- In seiner neuen Funktion wird Sulaiman Al Ali sowohl YahClick, die Datenlösungssparte von Yahsat, als auch Thuraya, das Mobilitätsgeschäft, leiten

- Das erweiterte Portfolio von Herrn Al Ali spiegelt das Engagement von Yahsat wider, seine kombinierte Stärke zu maximieren, Synergien innerhalb des Unternehmens zu fördern und Mehrwert für seine Kunden und Partner zu schaffen

ABU DHABI, VAE,, 1. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Al Yah Satellite Communications Company PJSC („Yahsat") ist an der Abu Dhabi Securities Exchange („ADX") unter (SYMBOL: YAHSAT) (ISIN: AEA007501017) notiert und der führende Anbieter von Satellitenlösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen gab heute die Ernennung von Sulaiman Al Ali zum Chief Commercial Officer (CCO) von Yahsat bekannt, die am 1. Juli 2022 wirksam wird.