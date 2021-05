Yakima Chief Hops lança novo produto para trazer o verdadeiro aroma do lúpulo para cervejas em todo o mundo

Em 2017, a YCH lançou uma linha de produtos de lúpulos inovadores conhecidos como Cryo Hops® usando uma tecnologia de processamento criogênico do lúpulo que separa cones inteiros em dois componentes—a lupulina concentrada e a bráctea. Estes grânulos de lupulina concentrados oferecem aos cervejeiros o máximo impacto do aroma, ao mesmo tempo em que reduzem os efeitos negativos experimentados com a fabricação de cervejas lupuladas. Desde então, a marca Cryo Hops® tem sido reconhecida nos rótulos de cerveja em todo o mundo.

A YCH combinou este novo processo com técnicas de ponta de análise de laboratório para criar a Cryo Pop™ Original Blend, anteriormente conhecida como mistura de teste TRI 2304CR. A instalação da YCH P&D abriga um dos únicos laboratórios do mundo com a capacidade de analisar lúpulos por meio de tecnologia GC-QTOF e GC-SCD e estudar componentes aromáticos não detectáveis anteriormente.

Os dados são utilizados para desenvolver um grânulo de lúpulo que contenha altas concentrações dos compostos mais solúveis da cerveja, ou compostos que sobrevivam ao processo de fermentação. O resultado é um grânulo sobrealimentado que oferece aos cervejeiros uma solução dinâmica para aplicações saborosas, com sabor acentuado de frutas, altamente aromáticas, apresentando aromas tropicais, de frutas com caroços e cítricos intensos.

"A pesquisa por trás da Cryo Pop é revolucionária", disse Spencer Tielkemeier, líder de vendas da divisão leste da YCH e membro da equipe Brewing Innovations. "Ela ajuda os fabricantes a utilizarem um entendimento prático de como os compostos solúveis em cerveja causam impacto no produto acabado."

A mistura Original da Cryo Pop™ está disponível tanto para comercialização quanto para fabricantes de cervejas por meio de shop.yakimachief.com. Acesse cryopopblend.com para mais informações.

Yakima Chief Hops

A YCH é uma fornecedora global de lúpulo com produção 100% própria e que tem a missão de conectar cervejeiros com fazendas de produção familiar de lúpulo. Operando há mais de 30 anos, nos tornamos mais do que uma fornecedora de lúpulo. Somos líderes em inovação, qualidade e atendimento ao cliente. Somos um recurso para os cervejeiros, oferecendo produtos baseados em soluções e pesquisas líderes do setor. Somos defensores da sustentabilidade e de causas sociais significativas, trabalhando para apoiar o meio ambiente e as comunidades ao nosso redor. https://www.yakimachief.com/

