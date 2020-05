Yakima Chief Hops, un fournisseur de houblon, nomme un nouveau directeur financier à un moment charnière pour le houblon comme pour les brasseries

En rejoignant un fournisseur de houblon à l'avant-garde de l'innovation, Allred apporte sa vaste expérience des marques les plus modernes, dont adidas Golf/Taylor Made, Sports Incorporated et Nike, Inc. C'est un expert en matière d'activités financières mondiales, s'attachant à cultiver des relations saines avec les parties prenantes.

Allred prend ses fonctions à un moment compliqué pour le secteur. Les brasseries cherchent à s'en sortir en assouplissant les contrats. Les producteurs de houblon recalibrent les superficies cultivées pour équilibrer l'offre et la demande. Allred et l'équipe directive ont dû prendre des décisions judicieuses pour assurer la santé financière.

« Le leadership rigoureux d'Howard et sa grande expérience financière portent déjà leurs fruits, car nous restons axés sur la création de valeur pour les clients en ces temps difficiles », a déclaré Steve Carpenter, le Directeur de la chaîne logistique de YCH. « C'est un vrai plus pour notre équipe, qui s'intègre bien à notre culture. »

Nommé peu après l'annonce de la désignation de l'ancien Directeur des ventes Ryan Hopkins aux fonctions de PDG, Allred stabilise l'équipe. Si M. Hopkins est fraîchement élu au sein de la plus haute direction, M. Allred est un authentique vétéran en matière de gestion financière au plus haut niveau. À l'instar de la culture d'entreprise qui mêle tradition et toutes nouvelles idées, ils brassent les différents points de vue pour assurer la viabilité de l'entreprise.

Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblon détenu à 100 % par des exploitants agricoles, dont la vocation consiste à mettre en relation les brasseurs et les exploitations familiales de houblon. Active depuis plus de 30 ans, la coopérative est devenue plus qu'un simple fournisseur de houblon. C'est un leader en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle, une ressource pour les brasseurs, qui fournit des produits reposant sur des solutions et la recherche de pointe dans son secteur. YCH défend la durabilité et des causes sociales importantes, et œuvre à soutenir l'environnement et les collectivités proches. Une grande bière part de la terre, et la coopérative s'attache à établir des rapports entre producteurs et brasseurs qui aident les exploitations agricoles à cultiver un meilleur houblon et les brasseurs à brasser une meilleure bière. https://www.yakimachief.com/

