Yakima kündigt neue Organisationsstruktur zur Beschleunigung des Wachstums und Verbesserung der Zusammenarbeit an

LAKE OSWEGO, Oregon, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Yakima, der innovative Hersteller von kategorieführenden Transport- und Ausrüstungsmanagementlösungen, gibt bekannt, dass Ryan Martin, derzeitiger CEO der Region Nord- und Südamerika, seinen Verantwortungsbereich erweitern wird, um auch die strategische Ausrichtung und das Wachstum in Australasien (Australien, Neuseeland und angrenzende Pazifikinseln) und der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) zu fördern. Martin ist seit 2014 CEO der Region Nord- und Südamerika und hat im Laufe seiner Karriere die organisatorische Umstrukturierung, das Umsatz- und Gewinnwachstum, die Erweiterung des Portfolios um neue Kategorien und die Diversifizierung der Vertriebskanäle in den Bereichen Outdoor, Active Lifestyle und Automotive geleitet.

Dieser Schritt wird es erlauben, dass leistungsstarke, eigenständige Betriebsteams unter einer direkteren Führungsstruktur arbeiten, um eine wirtschaftliche Effizienz zu erzielen und gleichzeitig die weltweite Zusammenarbeit auf der Grundlage von Marktähnlichkeiten und fundiertem kategorischem Fachwissen zu verbessern. Diese neue Struktur wird es dem Unternehmen auch ermöglichen, Erkenntnisse und Erfahrungen aus den etablierten Märkten zu nutzen, um das weltweite Kundenerlebnis zu modernisieren und eine konsistente Markendarstellung zu gewährleisten, während die Expansion vorangetrieben wird.

„Vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung unserer langfristigen strategischen Pläne freuen wir uns sehr über diese Veränderung", erklärte Eugene Lin, stellvertretender Vorsitzender. „Ryan hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der effektiven Bewältigung von Veränderungen, und wir sind überzeugt, dass er die Teams weiter zusammenführen und uns noch mehr Möglichkeiten eröffnen kann."

„Ich freue mich über die Gelegenheit, die Marke Yakima in Zusammenarbeit mit den starken Teams, die bereits in den Büros in Lake Oswego und Brisbane tätig sind, auszubauen", so Martin. „Diese neue Struktur bekräftigt unser Engagement für die Beibehaltung unserer Position als Innovationsführer in dieser Kategorie, indem wir Lösungen anbieten, die den sich ständig ändernden Herausforderungen der modernen, weltgewandten Verbraucher gerecht werden."

Martin wird weiterhin in der Niederlassung in Lake Oswego arbeiten. Alle organisatorischen Änderungen sind ab sofort wirksam.

Für weitere Informationen über die branchenführenden Produkte von Yakima, die seit fast vier Jahrzehnten die Art und Weise, wie Menschen reisen und die Natur genießen, revolutionieren, besuchen Sie bitte yakima.com, yakima.eu oder yakima.com.au.

Informationen zu Yakima:

Das im Pazifischen Nordwesten der USA ansässige Unternehmen Yakima Products Inc. ist seit 1979 ein Wegbereiter für Fracht- und Ausrüstungsmanagementlösungen. Wir verbinden Menschen mit ihren Leidenschaften und bringen sie mit unseren innovativen, robusten und zuverlässigen Produkten der Natur näher. Der Hauptsitz von Yakima Products, Inc. befindet sich in der Nähe von Portland, Oregon. Weitere Informationen zu den Produkten von Yakima finden Sie unter yakima.com.

