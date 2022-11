Yakima présente sa nouvelle structure organisationnelle mondiale afin d'accélérer la croissance et d'accroître la collaboration

LAKE OSWEGO, Oregon, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Yakima , fabricant pionnier de solutions de gestion du chargement et de l'équipement, premier de sa catégorie, annonce que Ryan Martin, actuel PDG de la région Amériques, élargira ses responsabilités pour diriger également la direction stratégique et la croissance en Australasie (Australie, Nouvelle-Zélande et îles voisines du Pacifique) et en EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). M. Martin est PDG de la région Amériques depuis 2014 et, au cours de son mandat, il a supervisé la transformation organisationnelle, la croissance des lignes supérieures et inférieures, l'expansion des catégories du portefeuille et la diversification des canaux dans les secteurs du plein air, du style de vie actif et de l'automobile.

Ce changement permettra à des équipes opérationnelles fortes et distinctes de travailler dans une structure de leadership plus directe pour aider à réaliser des gains d'efficacité commerciale, tout en augmentant simultanément la collaboration mondiale basée sur les similitudes de marché et une forte expertise catégorielle. Cette nouvelle structure permettra également à l'entreprise de tirer parti des connaissances et de l'histoire des marchés établis pour moderniser l'expérience du consommateur mondial et assurer une représentation cohérente de la marque à mesure que la trajectoire d'expansion s'accélère.

« Nous sommes ravis de mettre en place cette transition alors que nos projets stratégiques à long terme continuent de se déployer, a déclaré Eugene Lin, vice-président. Ryan a fait ses preuves en matière de gestion efficace du changement et nous sommes convaincus qu'il peut unir davantage les équipes et débloquer de nouvelles opportunités. »

« Je suis stimulé par l'opportunité de développer la marque Yakima en partenariat avec les équipes solides déjà en place dans les bureaux de Lake Oswego et Brisbane, a ajouté M. Martin. Cette nouvelle structure solidifie notre engagement à maintenir notre position de leader de l'innovation dans notre catégorie en fournissant des solutions qui répondent aux défis en constante évolution des consommateurs modernes et mondiaux. »

M. Martin continuera à vivre et à travailler depuis le bureau de Lake Oswego. Tous les changements organisationnels sont effectifs immédiatement.

Pour en savoir plus sur les produits de pointe de Yakima qui, depuis près de quatre décennies, ont transformé la façon dont les gens voyagent et profitent du plein air, veuillez consulter les sites yakima.com, yakima.eu ou yakima.com.au.

À propos de Yakima :

Basé dans le Pacifique Nord-Ouest, Yakima Products Inc. est un pionnier des solutions de gestion du chargement et du matériel depuis 1979. Nous relions les gens à leurs passions pour les rapprocher de la nature grâce à nos produits innovants, robustes et fiables. Le siège social de Yakima Products, Inc. est situé à l'extérieur de Portland, dans l'Oregon. Pour en savoir plus sur les produits Yakima, rendez-vous sur yakima.com .

