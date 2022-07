Yamaha et Tomplay concluent un partenariat et transforment la pratique de la musique en une expérience unique

Sur sa plateforme d'apprentissage, Tomplay offre à tous les musiciens la possibilité de jouer de leur instrument, accompagnés par des enregistrements de haute qualité de musiciens professionnels, créant ainsi une expérience immersive digne d'une salle de concert. Grâce à une technologie unique, les partitions interactives défilent automatiquement à l'écran avec la musique. Des fonctionnalités telles que la possibilité de ralentir ou d'accélérer le tempo, de sélectionner un passage pour le jouer en boucle, de s'enregistrer et de se réécouter, rendent l'apprentissage de la musique plus efficace et plus immersif. Tomplay est utilisé par plus d'un million de musiciens dans 157 pays.

Les instruments de musique Yamaha sont réputés pour leur qualité et sont utilisés dans le monde entier par les plus grands musiciens. Grâce à son réseau mondial unique d'ateliers et de services aux artistes, Yamaha bénéficie des conseils des meilleurs musiciens jouant dans les ensembles les plus prestigieux. Qu'il s'agisse d'instruments spécialement conçus pour accompagner les musiciens dans leur apprentissage ou d'instruments destinés à répondre aux exigences des musiciens professionnels les plus renommés, Yamaha est devenu synonyme d'excellence dans le domaine de la musique.

Ce partenariat permettra aux musiciens de tous niveaux, y compris les enseignants et les élèves, de bénéficier d'une expérience totalement immersive en combinant le potentiel des instruments de pointe de Yamaha, notamment sa célèbre technologie Silent, et les partitions interactives avec accompagnement haute qualité Tomplay. Le partenariat débutera avec les bois, les cuivres, les cordes et les percussions pour les clients de Yamaha à l'achat d'un instrument en Europe.

Alexis Steinmann, co-fondateur de Tomplay : "Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat et d'offrir à tous les clients Yamaha un outil unique pour exprimer tout leur potentiel musical. "

Hinderik Leeuwe, directeur de Yamaha Band & Orchestral Instruments : " Grâce à sa plateforme d'apprentissage qui aide les musiciens à explorer de nouveaux horizons musicaux et à profiter pleinement de leur instrument, Tomplay est le partenaire idéal pour les instruments Yamaha. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Tomplay."

SOURCE Yamaha Music Europe; Tomplay