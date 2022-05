Yaneth Giha, primeira mulher a chegar à diretoria executiva da FIFARMA

Giha ingressa na FIFARMA após atuar durante mais de três anos como presidente executiva da Associação de Laboratórios Farmacêuticos de Pesquisa e Desenvolvimento (AFIDRO). Ela foi também ministra da Educação da Colômbia (2016-2018) e diretora geral da Colciencias (2014-2016), entre outros cargos no setor público de seu país natal.

É exatamente essa combinação de experiência no setor farmacêutico e público com sua paixão pela educação e pela ciência que faz da nova diretora executiva da FIFARMA a pessoa ideal para dar prosseguimento ao trabalho de consolidar a federação como uma forte voz de autoridade na região em relação a temas que digam respeito à indústria biofarmacêutica e ao bem-estar e boa saúde dos pacientes.

"Assumo esse desafio com o compromisso de continuar trabalhando com todos os envolvidos no sistema de saúde da região, com a convicção de que podemos fazer a diferença, trabalhando de forma articulada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes da América Latina", disse Giha, que também é mestre em estudos políticos pela Universidad Javeriana de Bogotá e em estudos de guerra pelo King's College de Londres.

De acordo com a nova diretora executiva da FIFARMA, em um momento como o que estamos vivendo, a indústria farmacêutica tem atendido às necessidades de saúde da humanidade e deve continuar a fazê-lo, oferecendo o melhor de suas capacidades de inovação aos países da região.

"Inovando, enfrentamos essa pandemia, e agora o desafio é continuar a fazê-lo para melhorar as condições de saúde de nossos países", acrescentou Yaneth Giha.

A inovação, em especial, está sempre presente na agenda da federação, que se prepara para realizar esse ano o "Primeiro Encontro Latino-americano FIFARMA Inovação para a Saúde". O encontro será realizado em novembro deste ano em Buenos Aires, na Argentina, e reunirá os players mais importantes da indústria farmacêutica, assim como líderes mundiais em matéria de saúde e inovação, para debaterem juntos sobre o futuro de nossos países e o desenvolvimento igualitário da região.

Como diretora executiva, Giha será responsável por liderar esse encontro, com o qual a FIFARMA fará avanços em outro de seus principais objetivos – trabalhar em estreita colaboração com os órgãos intergovernamentais, organizações não governamentais, autoridades de saúde da América Latina e organizações da sociedade civil – para promover entre todos a saúde dos pacientes da América Latina e do Caribe, melhorando também a saúde social e econômica dos países da região.

A nova diretora executiva da FIFARMA terá como base Bogotá (Colômbia) mas, como sempre, manterá vínculos de trabalho direto e relações permanentes com seus parceiros no Peru, Brasil, México, Chile, Equador, Argentina, República Dominicana, Porto Rico, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguai e Venezuela.

