Yanfeng Automotive Interiors s'associe avec la plateforme pour l'innovation, STARTUP AUTOBAHN

Coopération entre deux partenaires solides et visionnaires

Le plus grand fournisseur mondial d'équipements intérieurs automobiles, Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) est le nouveau partenaire de la plateforme pour l'innovation, Startup Autobahn, basée à Stuttgart. Grâce à son programme d'assistance étendu, la plateforme apporte son soutien aux startups du secteur de la mobilité et leur permet de nouer des relations avec des entreprises et des centres de recherche reconnus. Startup Autobahn fait partie de l'écosystème de la mobilité mondiale Plug and Play, que YFAI a rejoint en 2018.

« La mobilité du futur ouvre des perspectives nouvelles pour les technologies et le design dans le secteur des intérieurs de véhicules ; notre concept d'intérieur XiM20, dévoilé récemment, le montre bien », explique Han Hendriks, Chief Technology Officer chez YFAI. « Notre collaboration avec Plug and Play en Californie nous a aidé à innover davantage. Nous sommes également convaincus que nous rencontrerons des partenaires solides grâce à Startup Autobahn, ce qui nous permettra de continuer à développer des intérieurs automobiles dotés de technologies visionnaires. »

Plus grande plateforme d'Europe de l'innovation ouverte, Startup Autobahn accorde la priorité à un échange ouvert dans le domaine des idées et des technologies pionnières. Le centre de recherche ARENA2036 de Stuttgart présente les conditions idéales pour une coopération rapide et simple entre des entreprises et des startups triées sur le volet dans le monde entier. YFAI souhaite profiter de cette opportunité pour travailler avec de jeunes entreprises afin de développer des technologies nouvelles pour les équipements automobiles intérieurs du futur.

« Un fantastique esprit d'innovation anime le milieu des startups et nous pouvons en tirer parti pour développer davantage l'offre de notre entreprise », estime Han Hendriks. « Parallèlement, ce partenariat permet aux startups d'avoir accès à l'expertise et au savoir-faire automobile que nous affûtons depuis de longues années. »

Sascha Karimpour, Managing Director de Plug and Play Allemagne, a commenté ainsi le nouveau partenariat : « Avec sa vision claire de l'avenir des équipements intérieurs, YFAI est un partenaire de premier ordre pour notre plateforme dédiée à l'innovation. En nouant un dialogue direct avec les startups de la mobilité, Startup Autobahn met en place un environnement propice à la créativité qui nous permettra de faire évoluer l'expérience automobile côté passagers. »

À propos de Yanfeng Automotive Interiors

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) est le plus grand fournisseur d'aménagement intérieur pour l'automobile à l'échelle mondiale. YFAI redéfinit la manière dont les automobilistes se détendent, travaillent et jouent à l'intérieur de leur véhicule, aujourd'hui et d'ici plusieurs dizaines d'années. L'entreprise, dont le siège central est situé à Shanghai, dispose d'une centaine d'usines de production et centres de technologie dans 20 pays avec plus de 33 000 salariés dans le monde entier. Ils conçoivent, développent et fabriquent des composants d'intérieur pour tous les constructeurs. Créée en 2015, Yanfeng Automotive Interiors est une coentreprise qui réunit Yanfeng, l'un des plus grands équipementiers automobiles de Chine et Adient, le leader mondial des sièges pour l'automobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.YFAI.com.

