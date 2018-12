Yangtze River Port and Logistics Limited (YRIV) ofrece detalles precisos sobre el informe de Hindenburg Research

"La parte sin construir del proyecto es un 'Centro de logística' planificado que YRIV declara que construirá en un terreno de 1,2 millones de metros cuadrados alquilado a un pueblo de la zona. En el último balance trimestral de YRIV, se indica que los derechos al terreno tienen un valor de $299 millones, lo que constituye más del 77% de los activos totales de la empresa… A pesar de declarar que alquila al pueblo un terreno de 1,2 millones de metros cuadrados, los mapas que obtuvimos del gobierno… muestran que la superficie total del pueblo es de solo 610 mil metros cuadrados. Además, contrariamente a lo declarado por la empresa, funcionarios del pueblo en cuestión revelaron que YRIV no les ha alquilado ningún terreno".

El valor de $299 millones reflejado en el último balance trimestral de la Empresa no guarda relación con los 1,2 millones de metros cuadrados de terreno. El valor de $299 millones informado se refiere al valor de los derechos de uso de la tierra de la parte no usada de 6 parcelas de terreno comercial (parque logístico de acero). Originalmente, el valor de estos derechos de uso de la tierra de 6 parcelas de terreno comercial por un total de 515.600 metros cuadrados se asentó con un costo de $308 millones, de los cuales se usaron 79.200 metros cuadrados para construir edificios comerciales con una superficie cubierta de 92.700 metros cuadrados, lo que deja 436.400 metros cuadrados sin utilizar. Esta porción de terreno sin utilizar es la que declaramos con un valor de $299 millones. A la fecha, debido a la importante apreciación del mercado local de bienes raíces, calculamos que los 515.600 metros cuadrados de terreno sobre los cuales la Empresa obtuvo certificados de derechos de uso de la tierra y que se contabilizaron al costo, casi duplicaron su valor a casi $600 millones.

Los 1,2 millones de metros cuadrados de terreno alquilados por la Empresa y mencionados en el Informe no solo abarcan terrenos del pueblo de Chunfeng sino también del pueblo de Junmin y del pueblo de Jiangdi, si bien su gestión y representación estuvo a cargo del pueblo de Chunfeng.

2. Fallos judiciales no divulgados

A continuación se incluye una lista de los 11 fallos judiciales no divulgados mencionados en el Informe:

Los puntos 1 a 6 hacen referencia al litigio y los fallos que surgieron de la venta de departamentos comerciales a cargo de la subsidiaria de la Empresa, Wuhan Yangtze River Newport Logistics Co., Ltd. ("Wuhan Newport"). Estos departamentos comerciales se vendieron en 2015 o antes. Según los contratos de venta relevantes, si Wuhan Newport no desarrolla el área según su plan de desarrollo original dentro de un año después de la compraventa, Wuhan Newport tendría que volver a comprar los departamentos comerciales a los compradores al precio acordado en el contrato original. Estas medidas fueron establecidas por los compradores antes de que dichas propiedades aumentaran su valor, el cual se duplicó entre 2017 y 2018. Por lo tanto, los compradores ahora no quieren hacer cumplir los fallos judiciales y vender las propiedades a Wuhan Newport. La Empresa ya hizo previsiones para la compra de las propiedades en los estados financieros en su informe anual para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2015. Dado que los fallos ya se habían dictado, la Empresa no divulgó esos fallos como "Procedimientos legales" en curso.

El punto 7 se refiere al préstamo de 290 millones de RMB adeudado al China Construction Bank, sucursal de Gangcheng, con fecha del 28 de mayo de 2014 mencionado en el Informe, más los intereses por un total de aproximadamente 325 millones de RMB, no sumados a dicho préstamo. El préstamo y los intereses adeudados se divulgaron y asentaron en los estados financieros de la Empresa en su informe anual para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2017.

10. PRÉSTAMOS POR PAGAR

Nombre del banco

Período

31 de diciembre

de 2017

31 de diciembre

de 2016













China Construction Bank

Del 30 de mayo de 2014 al 29 de mayo de 2020

$ 44.221.399

$ 41.456.074



















La Empresa está en proceso de negociar una estructura de préstamos con el banco y, mientras tanto, todos los pagos adeudados están suspendidos. Además, como resultado de las negociaciones, el banco no inició ninguna acción para exigir el cumplimiento. Al igual que en los puntos 1 a 6 anteriores, debido a que ya se dictó un fallo, la Empresa no lo asentó como "Procedimientos legales" en curso.

Los puntos 8 a 11 hacen referencia a fallos contra Wuhan Newport como garante de ciertos préstamos tomados por un importante accionista de Wuhan Newport antes de que sea subsidiaria de la Empresa. Puesto que los fallos ya se dictaron, el accionista declaró por escrito que es el único responsable de todos esos préstamos sin recurso contra Wuhan Newport y estableció un plan de pago con su(s) acreedor(es). Por lo tanto, no se iniciaron medidas contra Wuhan Newport para exigir el cumplimiento de esas deudas y conforme a la opinión del asesor legal PRC, Wuhan Newport no tiene ninguna responsabilidad legal ni financiera.

3. El dinero del aumento de capital de YRIV se usó para pagar al presidente/accionista controlante en lugar de destinarlo a avanzar los proyectos de la Empresa

En el Informe se alega que la Empresa declaró, repetidas veces, grandes pasivos "adeudados a partes asociadas" en sus estados financieros. Estos, a la vez, parecen tener grandes tasas de interés que simplemente se agregan a los "adelantos" a lo largo del tiempo. Cuando se reúne capital, el dinero se usa para devolver esos supuestos "avances" a las partes asociadas, en lugar de emplearlo para avanzar los proyectos de la empresa.

Desde el cierre de la fusión inversa en diciembre de 2015 la Empresa tomó 19 préstamos de corto plazo a través de bonos convertibles por un total de $8,546 millones. El dinero de esos préstamos se usó principalmente para pagar el depósito por adelantado propuesto para adquirir otra entidad, Wuhan Economic Development Port Limited ("Wuhan Port EDP"). Debido a que se canceló la adquisición de Wuhan Port EDP, la Empresa comenzó a devolver los bonos convertibles con el dinero proveniente de los préstamos. Al término de noviembre de 2018, la Empresa había devuelto $9,031 millones ( $7,846 millones de capital y $1,184 millones en concepto de intereses) y el saldo adeudado era de $699.000 .

Contrariamente a lo indicado en el Informe, el director ejecutivo de la Empresa, el Sr. Xiangyao Liu no recibió ningún monto de esos préstamos sino que aportó, como adelanto, $485.000 para el pago de los $9,031 millones que realizó la Empresa y probablemente haga otro adelanto para cancelar la deuda aún no vencida de $699.000 más intereses.

Hindenburg realizó la siguiente cita del Informe trimestral en el formulario 10-Q de la empresa para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2018:

El Informe concluyó que hubo una devolución total de "préstamos" de aproximadamente $6,2 millones al Sr. Liu. Eso no es así. El Informe se enfoca en los números en círculos rojos pero no presta atención a los montos mayores en los círculos verdes que muestran adelantos mayores que el Sr. Liu hizo a la Empresa. El efecto neto de las cifras anteriores muestra un adelanto neto del Sr. Liu a la Empresa. Además, como se menciona en el Informe, "el monto total de esos 19 bonos convertibles ascendió a $8,5 millones, de los cuales se adeudan $3,39 millones y se cancelaron $5,15 millones". Es decir, el Sr. Liu no pudo haber recibido $6,2 millones del monto de los ingresos de los bonos.

"El Informe contiene numerosos errores de hecho y especulaciones engañosas que son difamatorias y negamos en forma categórica dichas especulaciones. Este Informe es en gran medida una repetición de acusaciones anteriores en contra de la Empresa y solo se enfoca en ciertos datos específicos para cultivar una visión distorsionada de la Empresa", señaló el Sr. Xiangyao Liu, presidente y director ejecutivo de la Empresa. "No otorgamos acceso a Hindenburg y Hindenburg nunca nos contactó para pedir una explicación o aclaración de las acusaciones hechas. Estas especulaciones causaron un daño importante a nuestra Empresa y estamos decididos a tomar las medidas necesarias para defendernos y proteger los intereses de nuestros accionistas. Además, les solicitamos a nuestros asesores legales que exploren qué recursos tenemos contra Hindenburg por hacer declaraciones tan irresponsables, difamatorias y carentes de sustento, incluyendo iniciar acciones legales en su contra, entre otras medidas. Estamos comprometidos a un alto nivel de gobierno corporativo y respaldamos la integridad de nuestros estados financieros y operaciones comerciales. Realizaremos una investigación interna especial de las demás acusaciones realizadas e informaremos el resultado de tal investigación en su debido momento".

Acerca de Yangtze River Port and Logistics Limited

Yangtze River Port and Logistics Limited se dedica principalmente al desarrollo inmobiliario a través de un proyecto de logística portuaria en el curso medio del río Yangtsé. Yangtze River Port and Limited es un gran proyecto de desarrollo de infraestructura implementado bajo la reciente iniciativa de la "Nueva Ruta de la Seda" de China. Se ubica estratégicamente en Wuhan, un punto comercial clave entre China, Medio Oriente y Europa. Se espera que el centro de logística proporcione una serie de sitios de atraque para buques de carga de diversos tamaños. Yangtze River Port and Limited proporcionará un acceso directo a la Zona de Libre Comercio en Wuhan para empresas nacionales y extranjeras. El proyecto incluirá edificios comerciales, centros profesionales de logística y cadena de suministro, acceso directo al río Yangtsé, transporte ferroviario en la línea Wuhan-Xinjiang-Europa y transporte terrestre, centros de almacenamiento y procesamiento, y servicios de apoyo informático, entre otros.

Para obtener más información, visite http://www.yerr.com.cn.

Declaraciones a futuro:

Este documento incluye declaraciones "a futuro", conforme al significado que se establece en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 o en las reglas, normativas y comunicados de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés). Las declaraciones a futuro son todas aquellas que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas declaraciones sobre las expectativas, creencias, posibilidades, intenciones o estrategias de la Empresa con respecto al futuro. Entre otras cosas, estas declaraciones a futuro pueden incluir declaraciones sobre cambios en el plan de operaciones de la Empresa, oportunidades futuras que resulten del tema tratado en las declaraciones precedentes y cualquier otra declaración sobre las creencias, expectativas, planes, intenciones, condiciones financieras o rendimiento de la Empresa en el futuro. En algunos casos, las declaraciones a futuro pueden identificarse por el uso de palabras como "puede", "va a", "espera", "debería", "cree", "planea", "anticipa", "estima", "predice", "potencial", "continúa" y otras palabras con significados similares. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Los factores que podrían causar tales diferencias incluyen, entre otros, condiciones económicas generales, nuestras perspectivas comerciales y financieras, nuestros requisitos de capital, nuestras perspectivas de financiamiento, nuestras relaciones con los empleados y nuestra capacidad de materializar los beneficios anticipados de tal transacción y los riesgos incluidos en otros informes presentados por la Empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa, como los descritos en nuestro Informe trimestral más reciente en el formulario 10-Q, el Informe anual en el formulario 10-K y la subsiguiente enmienda en el formulario 10-K/A, el informe actual en el formulario 8-K y otros documentos presentados ante la SEC.

Les advertimos a los lectores que tales declaraciones se basan en información operativa, financiera y competitiva disponible en este momento y les aconsejamos no depositar una confianza indebida en estas declaraciones a futuro, que solo reflejan la opinión de los directivos a la fecha de su emisión. Salvo que la ley exija lo contrario, la Empresa renuncia a toda obligación de revisar o actualizar estas declaraciones a futuro para reflejar nuevos eventos o circunstancias.

FUENTE Yangtze River Port and Logistics Limited

