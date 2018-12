Yangtze River Port and Logistics Limited (YRIV) presta informações corretas sobre o relatório da Hindenburg Research

"A parte não construída do projeto é um 'Centro de Logística' planejado, que a YRIV declara que irá construir em 1,2 milhão de metros quadrados de terra arrendada de uma vila local. No último balanço patrimonial trimestral da YRIV, a empresa declara que a terra tem valor de $ 299 milhões, constituindo mais de 77% do total de seus ativos... Apesar de declarar que arrenda 1,2 milhão de metros quadrados da vila, nossos mapas de fontes governamentais... mostram que a área total da vila é de apenas 610 mil metros quadrados. Além disso, conversas com autoridades da vila em questão revelaram que, ao contrário do que a empresa declara, a YRIV não arrendou qualquer terra deles."

O valor de $ 299 milhões, refletido no último balanço patrimonial trimestral da empresa, não é relativo aos 1,2 milhões de metros quadrados de terra. Em vez disso, o valor relatado de $ 299 milhões é relativo ao valor dos direitos de uso da terra da porção não usada de seis parcelas de terra comercial (parque de logística do aço). Originalmente, o valor desses direitos de uso das seis parcelas de terra comercial, totalizando 515.600 metros quadrados, foi escriturado ao custo de $ 308 milhões, dos quais 79.200 metros quadrados de terra foram usados para construir prédios comerciais, com 92.700 metros quadrados de área construída, deixando 436.400 metros quadrados de terra sem uso. O valor de $ 299 milhões relatados se refere a esse pedaço de terra não usado. Hoje, devido à significativa valorização do mercado imobiliário local, estimamos que os 515.600 metros quadrados de terra, dos quais a empresa obteve certificados de direito de uso da terra e foram contabilizados a valor de custo, quase dobrou o valor para aproximadamente $ 600 milhões.

O arrendamento pela empresa de 1,2 milhão de metros quadrados da terra mencionada no relatório compreende não apenas a terra da Vila Chunfeng, mas também da Vila Junmin e da Vila Jiangdi, que foram transacionadas e representadas pela Vila Chunfeng.

2. Decisões jurídicas não divulgadas

Uma lista de 11 decisões jurídicas não divulgadas, mencionadas no relatório, é estabelecida abaixo:

Os itens de 1 a 6 se relacionam a contenciosos e decisões derivados da venda de flats de casas comerciais pela subsidiária da empresa, a Wuhan Yangtze River Newport Logistics Co., Ltd. ("Wuhan Newport"). Os flats de casas comerciais foram vendidos em ou antes de 2015. De acordo com os contratos de venda relevantes, se a Wuhan Newport deixar de desenvolver a área em conformidade com seu plano de desenvolvimento original, dentro de um ano, a contar da data de compra e venda, a Wuhan Newport deve recomprar os flats de casas comerciais, ao preço original contratado, dos compradores. Esses procedimentos foram instituídos pelos compradores, antes que tais propriedades se valorizassem e dobrassem o valor entre 2017 e 2018. Consequentemente, os compradores relutam, agora, em cumprir as decisões e revender as propriedades à Wuhan Newport. A empresa já fez provisões para a compra das propriedades nas demonstrações financeiras, em seu relatório anual para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015. Como as decisões já foram tomadas, a empresa não divulgou essas decisões como "Procedimentos Jurídicos" em andamento.

O item 7 se refere ao empréstimo de RMB 290 milhões devido ao Banco de Construção da China , Agência de Gangcheng, datado de 28 de maio de 2014, mencionado no relatório, mais juros, totalizando aproximadamente RMB 325 milhões, que não é uma adição ao tal empréstimo. As obrigações exigíveis do empréstimo e juros foram divulgadas e contabilizadas nas demonstrações financeiras em seu relatório anual do ano encerrado em 31 de dezembro de 2017.

10. EMPRÉSTIMOS EXIGÍVEIS

Nome do banco

Prazo

31 de dezembro de

2017

31 de dezembro de

2016













Banco de Construção da China

De 30 de maio de 2014 a 29 de maio de 2020

$ 44.221.399

$ 41.456.074



















A empresa está em processo de negociação de uma reestruturação do empréstimo com o banco e, enquanto isso, todos os pagamentos devidos estão suspensos. Também, em consequência das negociações, o banco não instituiu procedimentos de execução. Como nos itens 1 a 6 acima, porque uma decisão já foi tomada, a empresa não divulgou isso como "Procedimentos Jurídicos" em andamento.

Os itens de 8 a 11 se referem a decisões obtidas contra a Wuhan Newport como avalista de certos empréstimos tomados por uma grande acionista da Wuhan Newport, antes de ela se tornar uma subsidiária da empresa. Como as decisões já foram tomadas, a acionista se comprometeu por escrito a ser a única responsável por todos esses empréstimos, sem recurso à Wuhan Newport, e entrou em um plano de reembolso com seu(s) credor(es). Dessa forma, nenhuma ação de execução foi instituída contra a Wuhan Newport e, de acordo com decisão jurídica do advogado da República Popular da China , não há responsabilidade jurídica ou financeira acordada com a Wuhan Newport.

3. Recursos financeiros levantados para capital da YRIV foram usados para pagar o presidente do conselho e o acionista controlador em vez de aplicado nos projetos da empresa

O relatório alega que a empresa relatou, constantemente, grande passivo nos balanços "devido a partes relacionadas" em suas demonstrações financeiras. Isso, por sua vez, parece acumular grandes taxas de juros, que simplesmente são adicionadas a "adiantamentos" no decorrer do tempo. Quando há aumento de capital, o dinheiro é usado para ressarcir os supostos "adiantamentos" a partes relacionadas, em vez de ser aplicado no desenvolvimento de projetos da empresa.

Desde o fechamento da fusão inversa em dezembro de 2015, a empresa tomou 19 empréstimos de curto prazo, através de notas promissórias conversíveis, totalizando $ 8,546 milhões. O dinheiro desses empréstimos foi usado principalmente para efetuar os pagamentos de depósito à vista proposto da aquisição de outra entidade, a Wuhan Economic Development Port Limited ("Wuhan Port EDP"). Como a aquisição da Wuhan Port EDP foi abortada, a empresa começou a reembolsar as notas promissórias conversíveis com o dinheiro apurado do empréstimo. Até o final de novembro de 2018, a empresa reembolsou $ 9,031 milhões ($ 7,846 milhões do principal mais $ 1,184 milhão em juros), deixando de pagar $ 699.000 do principal.

Ao contrário do que diz o relatório, o presidente-executivo da empresa, Xiangyao Liu, não recebeu um centavo desses empréstimos, mas adiantou $ 485.000 para o pagamento da dívida de $ 9,031 milhões da empresa e irá, da mesma forma, adiantar a amortização vindoura de um principal não vencido de $ 699.00 mais juros.

A Hindenburg citou o seguinte do Formulário 10-Q do Relatório Trimestral da Empresa, referente ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018:

O relatório concluiu que houve um reembolso total de "empréstimos" de aproximadamente $ 6,2 milhões a Xiangyao Liu. Esse não foi o caso. O relatório se focou nos números destacados nos círculos em vermelho, mas negligenciou as quantias maiores destacadas nos círculos em verde, que mostram maiores adiantamentos de Xiangyao Liu à empresa. O efeito líquido dos números anteriormente mencionados mostra um adiantamento líquido de Xiangyao Liu para a empresa. Além disso, como mencionou o relatório, "a quantia total dessas 19 notas promissórias conversíveis equivale a $ 8,5 milhões, dos quais $ 3,39 milhões estão vencidos, enquanto $ 5,15 milhões foram resgatados". Assim, Xiangyao Liu não pode, de maneira alguma, ter recebido $ 6,2 milhões dos recursos financeiros das notas promissórias.

"O relatório contém numerosos erros de fatos e especulações enganosas, que são difamatórias, e nós negamos categoricamente tais especulações. Esse relatório é, em grande parte, um reprocessamento de alegações anteriores feitas contra nós e se foca apenas em certas informações separadas para cultivar uma visão distorcida da empresa", disse o presidente do conselho e presidente-executivo da empresa, Xiangyao Liu. "Não tivemos acesso concedido pela Hindenburg, nem a Hindenburg nos contatou a qualquer tempo, em busca de qualquer esclarecimento ou explicação das alegações feitas. Essas especulações causaram um dano significativo à empresa e estamos decididos a tomar as ações necessárias para nos defender e proteger os interesses de nossos acionistas. Além disso, instruímos nosso advogado a explorar nossos recursos contra a Hindenburg por divulgar tais declarações irresponsáveis, infundadas e difamatórias, incluindo, sem limitações, a instituição de procedimentos jurídicos contra ela. Estamos comprometidos com um alto nível de governança corporativa e sustentamos a integridade de nossas demonstrações financeiras e operações empresariais. Vamos conduzir uma investigação interna especial sobre outras alegações feitas e iremos relatar o resultado de tal investigação no devido tempo".

Sobre a Yangtze River Port and Logistics Limited

A Yangtze River Port and Logistics Limited atua principalmente nos negócios de desenvolvimento imobiliário, com um projeto de logística portuária localizado no curso médio do Rio Yangtze (Rio Azul). A Yangtze River Port and Limited é um grande projeto de desenvolvimento de infraestrutura, implementado de acordo com a última iniciativa "Um Cinturão, Uma Rota" da China e que está, segundo se acredita, posicionado estrategicamente em Wuhan, uma janela de comércio fundamental entre a China, o Oriente Médio e a Europa. O centro de logística também deverá fornecer diversos ancoradouros para navegação de navios de cargas de vários tamanhos. A Yangtze River Port and Limited deverá dar a empresas domésticas e estrangeiras acesso direto à Zona de Livre Comércio de Wuhan. O projeto irá incluir prédios comerciais, centros de cadeia de suprimento de logística profissional, acesso direto ao Rio Yangtze, à ferrovia Wuhan-Xinjiang-Europa e a transporte rodoviário, bem como a centros de armazenamento e processamento, serviços de apoio de TI, entre outros.

Para obter mais informações, visite: http://www.yerr.com.cn.

Declarações prospectivas:

Este documento inclui declarações "prospectivas", conforme a definição desse termo pela Lei da Reforma de Contencioso de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 ou pela Comissão de Valores Mobiliários em suas regras, regulamentos e informações oficiais. Declarações prospectivas são quaisquer declarações que não sejam declarações de fatos históricos, incluindo declarações relativas às expectativas, convicções, esperanças, intenções e estratégias da empresa em relação ao futuro. Entre outras coisas, as declarações prospectivas podem incluir declarações relativas à mudança do plano de operação da empresa, futuras oportunidades em consequência da matéria referida nas declarações acima e quaisquer outras declarações relativas às convicções, expectativas, planos, intenções, condição financeira ou desempenho da empresa no futuro. Em alguns casos, declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "pode", "irá", "espera", "deve", "acredita", "planeja", "prevê", "estima", "prediz", "potencial", "continua" ou outras palavras com significados similares. Declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que resultados reais difiram substancialmente daqueles discutidos nas – ou implícitos pelas – declarações prospectivas. Fatores que podem causar tal diferença incluem, sem limitações, condições econômicas em geral, perspectivas financeiras e empresariais, exigências de capital, perspectivas de financiamentos, relacionamento com empregados e capacidade de concretizar os benefícios previstos de tal transação, bem como aqueles divulgados como riscos em outros relatórios protocolados pela empresa na Comissão de Valores Mobiliários, incluindo aqueles descritos no Formulário 10-Q de nosso mais recente Relatório Trimestral, no Formulário 10-K do Relatório Anual, e subsequentes emendas no Formulário 10 K/A, atual relatório no Formulário 8-K e outros arquivos na SEC.

Advertimos os leitores que tais declarações se baseiam nas atuais informações operacionais, financeiras e competitivas disponíveis, e eles não devem colocar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que refletem apenas a opinião da administração, na data em que foram feitas. Exceto pelo que é requerido por lei, não assumimos qualquer obrigação de rever ou atualizar essas declarações prospectivas, para refletir eventos ou circunstâncias que possam ocorrer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797905/Yangtze_River_Port_and_Logistics___Legal_Chart_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797906/Yangtze_River_Port_and_Logistics___Financials_Infographic.jpg

