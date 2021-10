Yanmar e Actioil firmam acordo tecnico e comercial para evitar problemas de degradação do oleo Diesel

Quem trabalha com Diesel ou Biodiesel sabe o custo da falha, da perda de potência, da saturação precoce dos filtros e principalmente da interrupção de sua operação. Quem faz conta, sabe que qualquer avaria custa muitas vezes mais do que aplicações preventivas.

Foi com o objetivo de evitar esses problemas aos seus clientes que a Yanmar South America, importante fabricante de equipamentos movidos a Diesel, passou a recomendar em toda sua rede de revendedores e serviços o Tratamento Químico A550, de fabricação da multinacional Actioil.

A Yanmar é um fabricante japonês de motores a diesel, máquinas pesadas e máquinas agrícolas fundado em Osaka, Japão, em 1912. A empresa foi a primeira a desenvolver o primeiro pequeno motor a Diesel no mundo. Sua história se confunde com a própria história de Rudolf Diesel, inventor do motor ciclo Diesel. No Brasil, atua desde 1957, sendo esta sua base para a América do Sul.

O Sr. Rodrigo Marques, Gerente de Pós-Vendas da Yanmar, explica o que motivou sua empresa a recomendar um tratamento químico A550 e porque da escolha pela Actioil: "Assim como todos os fabricantes de motores diesel, a Yanmar também enfrenta os impactos gerados pela degradação do Diesel/Biodiesel. E após testes realizados em nossa fábrica, pudemos constatar a efetividade do Tratamento Multifuncional da Actioil, garantindo o máximo desempenho com o menor custo de manutenção."

Sobre o feito, Gilles Laurent Grimberg - CEO da Actioil do Brasil comenta: atuar em conjunto com renomada empresa, levando aos clientes Yanmar, uma solução completa para proteção dos motores a Diesel, é a conclusão de anos do desenvolvimento químico a serviço da engenharia mecânica. Não se trata de colher frutos caídos pelo chão. Foi preciso escolher o melhor terreno, semear a melhor semente, cuidar de todas as fases da planta para que o fruto viesse com toda a força.

PIONEIRISMO

A Actioil Internacional, multinacional com mais de 25 anos de atuação no mercado de combustíveis e desde 2009 no Brasil, tem sua atuação diária na gestão, manuseio e treinamento de boas práticas. Tem como carro chefe o tratamento multifuncional Actioil A550, produto específico para a área industrial de máquinas e veículos movidos a diesel/biodiesel. Elimina os processos de degradação do combustível, atua na mitigação de microrganismos e confere proteção para as peças que têm contato com o combustível. O A550 já é o produto mais recomendado por fabricantes de máquinas e veículos de renome como Mercedes Benz, New Holland, Case, Iveco, Agrale, Cummins, JCB, Atlas Copco e agora a Yanmar. Já são mais de 20 marcas parceiras da Actioil no Brasil e no mundo.

Gilles Grimberg ressalta, que é de suma importância que o combustível seja tratado e observado como item tão importante quanto freios, amortecedores ou pneus, pois a segurança no funcionamento de um veículo ou máquina, passa pela qualidade do combustível.

Actioil Do Brasil - De origem francesa, a Actioil tem atuação na Europa, África e Ásia, com base nos 40 anos de experiência na indústria petroquímica de seus executivos fundadores. Empresa líder no segmento no Brasil, sempre teve o foco na eliminação dos desperdícios de energia e problemas relacionados ao uso, manutenção e armazenagem do Diesel. Com esse lançamento, passará a cuidar dos veículos movidos a gasolina/etanol também, completando o escopo de cobertura de todas as motorizações a combustão para o consumidor brasileiro. Com sede em Curitiba – Paraná, atua há 12 anos no mercado brasileiro

Serviço:

Yanmar South America – Fone: 19.3801-9200 - E-mail: [email protected] – www.yanmar.com

Actioil do Brasil - Fone: 41.3779-0060 - E-mail: [email protected] – www.actioil.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667881/Mockup_Yanmar_A550_1_litro.jpg

FONTE Actioil do Brasil

