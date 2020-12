Yantai promove proteção e tratamento ecológico marinho com grande esforço

YANTAI, China, 16 de de zembro de 2020 /PRNewswire/ -- De acordo com o International Ocean Information Center de Xinhua (Qingdao), desde que Yantai lançou a campanha "Praia Limpa" para envolver todos os distritos costeiros e cidades de nível municipal na limpeza de lixo flutuante e resíduos domésticos de rios, mangues e da zona costeira, um total de 875 toneladas de resíduos em 125 locais foram limpos até dezembro deste ano. A zona costeira com quase 10.000 metros que anteriormente era desordenada ganhou uma aparência limpa e fresca.

Yantai, situada na Península de Shandong, dá prioridade à proteção ecológica nos últimos anos. As medidas foram reforçadas para gerir os recursos marinhos e restaurar o ambiente ecológico, lançando as bases para o desenvolvimento sustentável e melhorando o ambiente de vida das pessoas.

Voltada para o Mar Amarelo e o Mar de Bohai, Yantai tem uma área marítima de 26.000 quilômetros quadrados, classificada entre as melhores da China com base na economia marinha. De acordo com Zhang Shuping, secretário do Comitê Municipal de Yantai do PCC, Yantai está se esforçando para explorar o caminho da conservação ecológica marinha e acumular experiência para todo o país.

A maioria das áreas costeiras enfrenta o problema comum de declínio dos recursos pesqueiros costeiros. Yantai, como uma cidade litorânea e sede do maior número de fazendas marinhas de nível nacional, considera o desenvolvimento de fazendas marinhas uma forma importante de aumentar os recursos pesqueiros, proteger a biodiversidade e desenvolver a cultura marinha. Nesse processo, Yantai se preocupa em encontrar um equilíbrio entre a terra e o mar e entre a aquicultura e a proteção ecológica. A cidade encoraja e apoia empresas relevantes a construir oficinas de cultura circular e tratar eficientemente as águas residuais, o que tem possibilitado uma ampla utilização de resíduos e circulação regional do uso da água. A qualidade da água na área de aquicultura está sendo monitorada em todos os momentos. No ano passado, a taxa de boa qualidade da área marítima do Mar de Bohai sob a jurisdição de Yantai atingiu 98,62%, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. E a taxa de boa qualidade da área marítima costeira ultrapassou 99%, um aumento anual de 15%.

Yantai está comprometida com a restauração da zona costeira. Foi aprovada uma série de novos regulamentos, como os Regulamentos sobre Proteção da Zona Costeira de Yantai, e implementou o projeto de ecoproteção e restauração para a Ilha de Changdao, onde uma zona piloto de ecocultura marinha abrangente foi estabelecida para restaurar a costa natural e evitar que ela retroceda. Nos últimos três anos, 2 bilhões de yuans foram investidos para restaurar a ecologia marinha de Changdao e mais de 40 quilômetros de zona costeira foram restaurados. Com o belo ambiente oceânico, a Ilha de Changdao viu seu turismo crescer. Atualmente, há 14.000 pessoas trabalhando no setor de turismo em Changdao, o que representa 1/3 da população total. Mais pessoas estão se juntando a esta linha de trabalho para ter uma vida melhor.

Com esforços constantes, agora vários tipos de algas raramente vistas nos últimos anos, como a zostera marina e a gloiopetis, aparecem novamente em Changdao. O mesmo ocorre com a toninha branca sem barbatana e as baleias. Também aumentaram as quantidades de espécies como a cegonha-branca oriental, a foca-marinha e a garça-branca, cujos habitats requerem elevada qualidade ecológica. Tang Junwei, vice-diretor do Centro de Promoção Econômica de Changdao afirma: "Existem mais 30 tipos de algas do que havia há cinco anos. Algumas espécies econômicas, como peixe-espada e camarão da Baía de Bohai dobraram em quantidade. A temporada de pesca que havia desaparecido voltou em pequena escala.

Um dos residentes locais, o Sr. Ye, diz: "Grandes mudanças ocorreram em Yantai nestes anos. Após a reforma da zona costeira, agora existem várias baías para lazer e recreação na cidade. Podemos desfrutar da água do cristalina do mar e da praia de areia fina perto de nossa casa. É muito agradável passear e fazer exercícios à beira-mar nos finais de semana."

