Yara Birkeland, maailman ensimmäinen täysin sähköinen ja itsenäinen e-konttialus, joka toimii täysin Leclanchén akkujärjestelmällä, valmistautuu kaupalliseen käyttöön

Päästöttömän ja turvallisen energiansyötön tarjoaa 6,7 MWh:n akkujärjestelmä, jossa on integroitu nestejäähdytys optimaalisen käyttölämpötilan varmistamiseksi. Leclanché Marine Rack -järjestelmä (MRS) takaa optimaalisen lämpötilan hallinnan kennoille ja niiden aina luotettavan toiminnan vähintään 10 vuodeksi. Lisäksi MRS tarjoaa huipputason suojan ylikuumenemista vastaan ja sisältää integroidun palontorjuntajärjestelmän, joka on erityisesti suunniteltu ja sertifioitu merenkulun tarpeita varten.

Yara Birkeland teki neitsytmatkansa Osloon marraskuun puolivälissä ja purjehti sitten Porsgrunniin, aluksen omistavan ja lannoitteita valmistavan Yara Internationalin etelänorjalaiseen tuotantolaitokseen.

Leclanché toimitti 6,7 MWh:n akkujärjestelmän (joka edustaa samaa energiaa kuin 130 Tesla Model 3 -akkua) noin 80 metrin pituisen ja 15 metrin levyisen konttialuksen energiatarpeisiin. Aluksen kantavuus on 3 120 tonnia tai 120 vakiokonttia (TEU). Tämä sähkökäyttöinen "vihreä alus" purjehtii noin 6 solmun nopeudella, ja sen maksiminopeus on 13 solmua.

"Yara pyrkii jatkuvasti pienentämään ilmastojalanjälkeään ja täyttämään keskeisen visionsa ruokkia maailmaa vastuullisesti. Teknisesti haastavaan projektiin ryhtyminen, kuten Yara Birkeland yhdessä teknologiakumppanimme Kongsberg Maritimen kanssa, on sellaisenaan pieni hanke siinä laajassa haasteessa, joka meitä ja monia alan toimitsijoita kohtaa. Päästötön alus, joka kuljettaa tuotteemme tehtaalta markkinoille, osoittaa, että ilmastokaasujen päästöjä koskevaa vaadittua muutosta on mahdollista tukea myönteisesti. Yksi Yaran perustajista tapasi sanoa 19. vuosisadan alussa: "Luja tahto vie läpi harmaan kiven." Leclanchén akkuteknologia antaa meille akkukäyttöisen aluksen, joka on ladattu vihreästä vesivoimasta saadulla sähköllä. Tämä on harkittu askel vihreän toiminnan suuntaan ja kannustaa muitakin investoimaan tulevaisuuden teknologioihin", kertoo Jon Sletten, projektin omistaja, Yara Birkeland.

"Olemme hyvin ylpeitä voidessamme tukea tämän ainutlaatuisen projektin onnistumista. Yara Birkelandin akkujärjestelmällä Leclanche pienentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 000 konttikuorma-auton verran vuodessa, puhumattakaan liikenneturvallisuuden parannuksista, melusaasteen vähentämisestä ja logistiikan tehostamisesta", sanoi Anil Srivastava, Leclanchén toimitusjohtaja. "Sekä polttoaineen että miehistön edustamat vuotuiset käyttökustannussäästöt, joiden arvioidaan olevan jopa 90 %, tekevät itsenäisistä ja akkukäyttöisistä aluksista kannattavia kansainvälisessä kaupassa. Yhdessä uusien teknologioiden ja vaihtoehtoisten vihreiden polttoaineiden, kuten puhtaan vedyn, integroinnin kanssa avaamme jatkossakin uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme, teollisuudelle ja planeetallemme."

Litiumioniakkujärjestelmä – valmistettu Euroopassa

Yara Birkelandin Sveitsissä valmistettu akkujärjestelmä on varustettu litiumionikennoilla, joita valmistetaan Leclanchén automaattisissa tuotantolaitoksissa Willstättissä, Saksassa, ja Sveitsissä valmistetuilla akkumoduuleilla. Akkujärjestelmän ydin koostuu korkean energiatiheyden kennoista, joiden pitkä elinkaari on 8 000 käytettäessä 80 %:n DoD:tä ja joiden käyttölämpötila vaihtelee -20 °C:sta +55 °C:seen. Tämä Leclanché Marine Rack -järjestelmä koostuu 20 säikeestä, joissa kussakin on 51 moduulia ja 32 kennoa eli yhteensä 32 640 kennoa. Akkujärjestelmässä on yhdysrakenteinen vikasietoisuus, jonka takaa kahdeksan erillistä akkuosiota: jos useita säikeitä tyhjennetään tai ne lakkaavat toimimasta, alus voi silti jatkaa toimintaansa.

Kun puhutaan merikäytön akkujärjestelmistä, tehokas suojaus ylikuumenemista vastaan on välttämätöntä. Ehkäistäkseen tulipalon avomerellä Leclanché kehitti erityisesti modulaarisen DNV-GL-sertifioidun MRS:n. Jokainen akun säie sisältää kaasu- ja savuilmaisimia, vikasietoisen lämpötilan valvonnan ja jäähdytysjärjestelmän ylikuumenemisen ja lämpöhäiriöiden estämiseksi. Jos tästä kaikesta huolimatta ilmenee lämpöhäiriö, Fifi4Marine-palonsammutusjärjestelmä käynnistyy: se jäähdyttää ja sammuttaa tehokkaasti ympäristöystävällisellä vaahdolla.

Nollapäästöt akkukäytön ansiosta

Kun testijakso on päättynyt, Yara Birkeland navigoi täysin itsenäisesti kuljettaen konttituotteita Yara Internationalin Herøyan tuotantolaitokselta Brevikin satamaan. Yara International tavoittelee nollapäästöstrategiaa täysin sähköisellä moottoriratkaisulla: alus korvaa noin 40 000 rekkamatkaa vuodessa kumoten niihin liittyvät NO x - ja CO 2 -päästöt. Se vähentää myös melua ja ilmansaasteita satamassa. Akut ladataan automaattisesti uusiutuvista lähteistä saatavalla sähköllä.

"Leclanchén Marine Rack -järjestelmä tarjoaa 30 % suuremman energiatiheyden ja jopa 230 % pidemmän elinkaaren kuin kilpailevat järjestelmät – sen lisäksi, että sillä on turvallisimman akkujärjestelmän maine", kertoo Guillaume Clement, VP e-Marine, Leclanché. "Yaran ansiosta merenkulkuala on siirtynyt uudelle aikakaudelle, jossa kestävän kuljetuksen osoitetaan olevan toimiva ratkaisu hyvin monille aluksille ja yrityksille."

e-Marine, Leclanché

Kestävä kehitys on tärkeä ja vakava liiketoiminta- ja kulttuurisitoumus Leclanchélle. Kaikki yrityksen tuotteet ja kestävät tuotantomenetelmät tarjoavat sille mahdollisuuden tukea merkittävästi sähköistä liikkuvuutta ja maailmanlaajuista energia-alan siirtymistä kestäviin ratkaisuihin. Leclanché on yksi harvoista eurooppalaisista akkujärjestelmien toimittajista, jolla on omat kennojen tuotantolaitoksensa ja täydellinen tietotaito tuottaa korkealaatuisia litiumionikennoja – aina sähkökemiasta akunhallintaohjelmistoihin ja akkujärjestelmiin. Järjestelmiä käytetään muun muassa kiinteissä energianvarastointijärjestelmissä, junissa, busseissa ja aluksissa. e-Marine-sektori on tällä hetkellä Leclanchén nopeimmin kasvava liiketoiminta-alue. Yritys on jo toimittanut akkujärjestelmiä useille aluksille, joissa on sähkö- tai hybridikulkukoneisto, ja tilauksia on paljon lisää. Onnistuneisiin projekteihin kuuluu "Ellen", joka on Tanskan Itämerellä vuodesta 2019 lähtien toiminut matkustaja- ja ajoneuvolautta, joka on pisimmän matkan täysin sähköinen lautta päivittäisessä käytössä.

Toimituksen huomautus: Useita kuvia Yara Birkelandista sekä kaavio ja kuvateksti voidaan ladata täältä tai toimittaa pyynnöstä.

Leclanché

Sveitsissä sijaitseva Leclanché SA on johtava korkealaatuisten energianvarastointiratkaisujen toimittaja, joka on keskittynyt nopeuttamaan edistymistämme kohti puhtaan energian tulevaisuutta. Leclanchén historia ja perintö juontavat juurensa yli sadan vuoden akku- ja energianvarastointi-innovaatioihin, ja yhtiö on maailmanlaajuisesti luotettu energian varastointiratkaisujen toimittaja. Tämä yhdistettynä yhtiön saksalaisen insinööritieteen kulttuuriin ja sveitsiläiseen tarkkuuteen ja laatuun tekee Leclanchésta edelleen halutun kumppanin sekä mullistaville että vakaille yrityksille ja hallituksille, jotka ovat positiivisen muutosten toteuttamisen edelläkävijöitä energian tuotannossa, jakelussa ja kulutuksessa ympäri maailmaa. Energiasiirtymää ohjaavat pääasiassa muutokset sähköverkkojen hallinnassa ja kuljetusten sähköistämisessä, ja nämä kaksi loppumarkkinaa muodostavat strategiamme ja liiketoimintamallimme selkärangan. Leclanché on kuljetusalan sähköistymisen ja jakeluverkon muutosten lähentymisen ytimessä. Leclanché on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön: kiinteät varastointiratkaisut, e-kuljetusratkaisut ja erikoisakkujärjestelmät. Leclanché on listattu Sveitsin pörssiin (SIX: LECN).

SIX Sveitsin pörssi: pörssikoodi LECN | ISIN CH 011 030 311 9

