Yara Birkeland se prepara para su funcionamiento a nivel comercial

El Yara Birkeland completó su viaje inaugural a Oslo a mediados de noviembre y luego navegó hacia Porsgrunn, el sitio de producción en el sur de Noruega de Yara International, un fabricante de fertilizantes y propietario del barco.

Leclanché suministró un sistema de baterías de 6,7 MWh (que representa la misma energía que 130 baterías Tesla Modelo 3) para el suministro de energía del buque portacontenedores de aproximadamente 80 metros de largo y 15 metros de ancho con un peso muerto de 3120 toneladas o 120 contenedores estándar (TEU). Este "barco verde" de propulsión eléctrica operará a una velocidad de servicio de aproximadamente 6 nudos, con una velocidad máxima de 13 nudos.

"Yara busca sin descanso conseguir oportunidades de cara a reducir su huella climática y cumplir con su visión principal de alimentar responsablemente al mundo. Embarcarse en un proyecto técnicamente desafiante como Yara Birkeland junto con nuestro socio tecnológico Kongsberg Maritime es, como tal, un pequeño esfuerzo en el gran desafío en el que nos embarcamos como uno de los muchos actores industriales. Un buque de emisión cero para llevar nuestro producto desde la producción y hacia los mercados demuestra que es posible hacer una contribución positiva al cambio requerido en la liberación de gases climáticos. El dicho de uno de los fundadores de Yara a principios del siglo XIX es "donde hay voluntad, hay un camino". La tecnología de batería de Leclanché nos proporciona una embarcación a batería cargada con electricidad de la energía hidroeléctrica verde. Este es un paso deliberado en una dirección ecológica y un estímulo para que otros también inviertan en tecnologías futuras", explicó Jon Sletten, propietario del proyecto de Yara Birkeland.

"Estamos muy orgullosos de poder contribuir al éxito de este proyecto único. Con nuestro sistema de baterías para Yara Birkeland, Leclanche contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 40.000 viajes por carretera en camiones contenedores al año, sin mencionar las mejoras en la seguridad vial, además de una reducción de la contaminación acústica y aumento de la eficiencia logística", destacó Anil Srivastava, consejero delegado de Leclanché. "Los ahorros anuales en los costes operativos tanto en combustible como en tripulación, estimados en hasta un 90%, hacen que los barcos autónomos y alimentados por baterías sean viables en el comercio internacional. Combinados con las nuevas tecnologías emergentes y la integración de combustibles verdes alternativos, incluido el hidrógeno limpio, continuaremos abriendo nuevas posibilidades para nuestros clientes, la industria y el planeta".

Sistema de batería de ion-litio – hecho en Europa

El sistema de batería del Yara Birkeland, fabricado en Suiza, está equipado con celdas de iones de litio que se producen en la planta de producción automatizada de Leclanché en Willstätt, Alemania, y módulos de batería fabricados en Suiza. Las celdas de alta densidad de energía combinadas con un ciclo de vida prolongado de 8.000 @ 80% DoD, con rangos de temperatura de funcionamiento de -20 a + 55 ° C, son el núcleo del sistema de batería. Este Leclanché Marine Rack System consta de 20 strings que disponen de 51 módulos de 32 celdas cada uno, para un total de 32.640 celdas. El sistema de batería tiene redundancia incorporada, con ocho salas de baterías separadas: si se vacían varias cadenas o dejan de funcionar, la embarcación puede continuar llevando a cabo sus operaciones.

Cuando se trata de sistemas de baterías para aplicaciones marinas, es indispensable una protección eficaz contra el sobrecalentamiento. Para prevenir un incendio en mar abierto, Leclanché desarrolló especialmente el MRS modular certificado DNV-GL. Cada grupo de baterías contiene detectores de humo y gas, control térmico redundante y un sistema de enfriamiento para evitar incidentes térmicos y de sobrecalentamiento. En caso de que ocurra un incidente térmico a pesar de todo esto, el sistema de extinción de incendios Fifi4Marine entra en acción: a base de espuma ecológica, enfría y extingue rápida y eficazmente.

Cero emisiones gracias al impulso de la batería

Una vez que se complete el período de prueba, el Yara Birkeland navegará de forma completamente autónoma transportando productos en contenedores desde la planta de producción de Yara International en Herøya hasta el puerto de Brevik. Yara International está siguiendo una estrategia de emisión cero con la solución de propulsión totalmente eléctrica: la operación del barco desplazará alrededor de 40.000 viajes en camión por año y las emisiones asociadas de NO x y CO 2 . También reduce el ruido y la contaminación del aire en el puerto. Las baterías se cargan automáticamente con electricidad procedente de fuentes renovables.

"El sistema de bastidor marino de Leclanché proporciona un 30% más de densidad de energía y un ciclo de vida hasta un 230% mayor que los sistemas de la competencia - además de su reputación de tener el diseño de sistema de batería más seguro", indicó Guillaume Clement, vicepresidente de e-Marine de Leclanché. "Gracias a Yara, la industria marítima ha entrado en una nueva era en la que el transporte marítimo sostenible se demuestra como una solución viable para una gran variedad de barcos y empresas".

e-Marine en Leclanché

La sostenibilidad es un importante y serio compromiso empresarial y cultural para Leclanché. Todos los productos de la compañía y sus metodologías de producción sostenible le permiten hacer una contribución importante a la industria de la movilidad eléctrica y la transición energética global hacia la sostenibilidad. Leclanché es uno de los pocos proveedores europeos de sistemas de baterías que tiene sus propias instalaciones de producción de celdas y el conocimiento completo para producir celdas de iones de litio de alta calidad, desde electroquímica hasta software de gestión de baterías y una variedad de sistemas de baterías. Los sistemas se utilizan en sistemas de almacenamiento de energía estacionarios, trenes, autobuses y barcos, entre otros. El sector e-Marine es actualmente el segmento empresarial de más rápido crecimiento de Leclanché. La compañía ya ha entregado sistemas de baterías para su uso en varios barcos con sistemas de propulsión eléctricos o híbridos con pedidos para muchos más. Entre los proyectos completados con éxito se encuentra "Ellen", un ferry de pasajeros y vehículos que ha estado operando en el Mar Báltico danés desde el año 2019 y es el ferry totalmente eléctrico de mayor alcance en su funcionamiento diario.

Acerca de Leclanché

Con sede sita en Suiza, Leclanché SA es un proveedor líder de soluciones de almacenamiento de energía de alta calidad diseñadas para acelerar nuestro progreso hacia un futuro de energía limpia. La historia y el legado de Leclanché se basan en más de 100 años de innovación en baterías y almacenamiento de energía, y la compañía es un proveedor confiable de soluciones de almacenamiento de energía a nivel mundial. Esto, junto con la cultura de la empresa de ingeniería alemana y precisión y calidad suizas, continúa haciendo de Leclanché el socio elegido tanto por disruptores como por empresas establecidas y gobiernos que son pioneros en cambios positivos en la forma en que se produce, distribuye y consume la energía en todo el mundo. La transición energética está impulsada principalmente por cambios en la gestión de nuestras redes eléctricas y la electrificación del transporte, y estos dos mercados finales forman la columna vertebral de nuestra estrategia y modelo de negocio. Leclanché está en el centro de la convergencia de la electrificación del transporte y los cambios en la red de distribución. Leclanché está organizado en tres unidades de negocio: soluciones de almacenamiento estacionario, soluciones de transporte electrónico y sistemas de baterías especiales. Leclanché cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza (SEIS: LECN).

SIX Swiss Exchange: símbolo de cotización LECN | ISIN CH 011 030 311 9

