Yara Birkeland, världens första helelektriska och självgående e-containerfartyg, som drivs uteslutande av ett Leclanché-batterisystem, förbereder sig för kommersiell drift

Den utsläppsfria och säkra energiförsörjningen tillhandahålls av ett 6,7 MWh batterisystem med integrerad vätskekylning för att säkerställa optimal driftstemperatur. Leclanché Marine Rack System (MRS) säkerställer optimal temperaturkontroll av cellerna och permanent tillförlitlig drift under en livslängd på minst 10 år. Dessutom erbjuder MRS toppmodernt skydd mot överhettning och ett integrerat brandskyddssystem som är särskilt utformat och certifierat för maritima krav.

Yara Birkeland avslutade sin jungfruresa till Oslo i mitten av november och seglade sedan vidare till Porsgrunn, Yara Internationals norska produktionsanläggning, en tillverkare av gödselmedel och ägare till fartyget.

Leclanché levererade ett batterisystem på 6,7 MWh (som representerar samma energimängd som 130 Tesla modell 3 batterier) för energiförsörjningen av det drygt 80 meter långa och 15 meter breda containerfartyget med en dödvikt på 3 120 ton eller 120 standardcontainrar (TEU). Det eldrivna gröna fartyget har en drifthastighet på cirka 6 knop med en maximal hastighet på 13 knop.

"Yara söker ständigt möjligheter att minska sitt klimatavtryck och uppfylla sin huvudvision att på ett ansvarsfullt sätt förse världen med livsmedel. Att starta ett tekniskt utmanande projekt som Yara Birkeland tillsammans med vår teknikpartner Kongsberg Maritime är i sig en liten satsning mitt i den stora utmaning som vi som en av många industriella aktörer nu påbörjar. Ett utsläppsfritt fartyg för att skeppa vår produkt från tillverkningen ut på marknaden visar att det är möjligt att bidra positivt till den nödvändiga förändringen i utsläppen av växthusgaser. En av Yaras grundare i början av 1800-talet hade ett talesätt: "Om det finns en vilja, så finns det ett sätt". "Batteriteknik från Leclanché förser oss med ett batteridrivet fartyg som laddas med el från den gröna vattenkraften. Detta är ett medvetet steg i en grön riktning och en uppmuntran för andra att också investera i framtida teknik", säger Jon Sletten, projektägare, Yara Birkeland.

" Vi är mycket stolta över att kunna bidra till framgången med detta unika projekt. Tack vare vårt batterisystem för Yara Birkeland bidrar Leclanché till lägre utsläpp av växthusgaser, vilket motsvarar 40 000 lastbilstransporter per år, för att inte tala om förbättringar av trafiksäkerheten, minskade bullernivåer och mer effektiv logistik", säger Anil Srivastava, vd på Leclanché. "De årliga driftskostnadsbesparingarna vad gäller både bränsle och förare beräknas uppgå till 90 %, vilket innebär att autonoma och batteridrivna fartyg är livskraftiga inom den internationella handeln. I kombination med ny framväxande teknik och integration av alternativa gröna bränslen, inklusive rent väte, kommer vi att fortsätta erbjuda nya möjligheter för våra kunder, branschen och planeten."

Litiumjonbatterisystem – tillverkat i Europa

Batterisystemet i Yara Birkeland har tillverkats i Schweiz och är utrustat med litiumjonceller som tillverkas vid Leclanchés automatiserade produktionsanläggning i Willstätt, Tyskland och batterimoduler som tillverkats i Schweiz. Celler med hög energidensitet som kombineras med en lång livscykel på 8 000 vid 80 % DoD och driftstemperatur mellan -20 och +55 °C utgör kärnan i batterisystemet. Leclanché Marine Rack System består av 20 strängar med 51 moduler med 32 celler vardera, och sammanlagt 32 640 celler. Batterisystemet har inbyggd redundans med åtta separata batterirum: om flera strängar tar slut eller slutar fungera kan fartyget fortsätta sin drift.

När det gäller batterisystem för marina tillämpningar är det oumbärligt att ha ett effektivt skydd mot överhettning. För att förhindra brand ute på havet har Leclanché specialutvecklat det modulära DNV-GL-certifierade MRS-systemet. Varje batteristräng innehåller gas- och rökdetektorer, redundant värmeövervakning och ett kylsystem för att förhindra överhettning och värmeincidenter. Om en värmeincident trots allt skulle inträffa aktiveras brandsläckningssystemet Fifi4Marine: baserat på miljövänligt skum kyler det och släcker snabbt och effektivt.

Nollutsläpp tack vare batteridrift

När testperioden är slutförd kommer Yara Birkeland att navigera helt autonomt och transportera containerprodukter från Yara Internationals produktionsanläggning i Herøya till hamnen i Brevik. Yara International strävar efter en utsläppsfri strategi med helelektrisk drift: fartyget kommer att ersätta drygt 40 000 lastbilsresor per år och minska de medföljande utsläppen av NO x och CO 2 . Det minskar även buller och luftföroreningar när fartyget är ankrat i hamnen. Batterierna laddas automatiskt med el från förnybara källor.

"Leclanchés Marine Rack System tillhandhåller 30 % högre energidensitet och upp till 230 % längre livslängd jämfört med konkurrerande system – utöver sitt anseende om den säkraste utformningen av batterisystem", säger Guillaume Clement, VP e-Marine, Leclanché. "Tack vare Yara har sjöfartsindustrin gått in i en ny era där hållbar sjöfart presenteras som en genomförbar lösning för ett mycket stort antal fartyg och verksamheter."

e-Marine på Leclanché

Hållbarhet är ett viktigt och seriöst affärsmässigt och kulturellt åtagande för Leclanché. Företagets produkter och hållbara produktionsmetoder gör att de kan utgöra ett viktigt bidrag till e-mobilitetsindustrin och den globala energi omställningen till hållbarhet. Leclanché är en av få leverantörer av europeiska batterisystem som har egna anläggningar för celltillverkning och den fullständiga kunskapen för att tillverka högkvalitativa litiumjonceller – från elektrokemi till programvara för batterihantering och en mängd batterisystem. Systemen används bland annat i stationära energilagringssystem, tåg, bussar och fartyg. Sektorn e-Marine är för närvarande Leclanchés snabbast växande affärssegment. Företaget har redan levererat batterisystem för flera fartyg med elektriska eller hybrida framdrivningssystem och har beställningar på många fler. Bland de projekt som framgångsrikt slutförts finns "Ellen", en passagerar- och fordonsfärja som har varit i drift i Östersjön sedan 2019, och är idag den helelektriska färjan med längsta räckvidd i drift.

Om Leclanché

Leclanché SA har sitt huvudkontor i Schweiz och är en ledande leverantör av högkvalitativa energilagringslösningar som är utformade för att påskynda våra framsteg mot en framtid för ren energi. Leclanchés historia och arv är förankrad i över 100 års innovation inom batteri- och energilagring, och företaget är en betrodd leverantör av energilagringslösningar runtom i världen. Detta tillsammans med företagets kultur av tysk teknik och schweizisk precision och kvalitet gör Leclanché till en föredragen partner för såväl disruptiva som etablerade företag samt regeringar som går i spetsen för positiva förändringar i hur energi produceras, distribueras och konsumeras runtom i världen. Omställningen drivs främst av förändringar i hanteringen av våra elnät och elektrifiering av transporter, och dessa två slutmarknader utgör ryggraden i vår strategi och affärsmodell. Leclanché befinner sig i kärnan av konvergensen mellan elektrifiering av transporter och förändringar i distributionsnätet. Leclanché är organiserat i tre affärsenheter: stationära lagringslösningar, e-transportlösningar och specialbatterisystem. Leclanché är börsnoterat på Swiss Stock Exchange (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: identifieringskod LECN | ISIN CH 011 030 311 9

