Yara Birkeland, verdens første 100 prosent elektriske og autonome eContainerskip, fullt drevet ved et Leclanché-batteri, forbereder seg på kommersiell drift

Den utslippsfrie og trygge energien leveres av et batteri på 6,7 MWh med integrert væskekjøling for å sikre optimal driftstemperatur. Leclanché Marine Rack-systemet (MRS) sikrer optimal temperaturkontroll av cellene og deres permanente pålitelige operasjon med en levetid på minst 10 år. I tillegg tilbyr MRS toppmoderne beskyttelse mot overoppheting og integrert brannvernsystem som er designet og sertifisert spesielt for maritime krav.

Yara Birkeland fullførte sin jomfrutur til Oslo i midten av november og seilte deretter videre til Porsgrunn, det sørlige norske produksjonsstedet for Yara International, en gjødselprodusent og eieren av fartøyet.

Leclanché leverer et 6,7 MWh batterisystem (som representerer tilsvarende energi som 130 Tesla modell 3-batterier) for energiforsyningen til det ca. 80 meter lange og 15 meter brede containerskipet med en dødvekt på 3120 tonn eller 120 standardcontainere (TEU). Dette elektrisk drevne «grønne fartøyet» kommer til å ha en driftshastighet på ca. 6 knop, med en maksimal hastighet på 13 knop.

"Yara leter kontinuerlig etter muligheter til å redusere sitt klimaavtrykk og oppfylle sin visjon om å gi verden ansvarlig næring. Å legge ut på et teknisk utfordrende prosjekt som Yara Birkeland, sammen med vår teknologipartner Kongsberg Maritime, er som sådan, en liten oppgave i den store utfordringen vi som én av mange industrispillere legger ut på. Et nullutslippsfartøy for å bringe produktet vårt fra produksjon og ut til markedene viser at det er mulig å bidra positivt til den nødvendige endringen i utslipp av klimagasser. Et ordtak fra en av Yaras grunnleggere tidlig på1900-tallet var: "Den som vil, får det til." Batteriteknologien fra Leclanché gir oss et batteridrevet fartøy som er ladet med elektrisitet fra den grønn vannkraft. Dette er et ønsket skritt i grønn retning og en oppfordring til andre om å investere i fremtidig teknologi,» sier Jon Sletten, prosjekteier Yara Birkeland.

« Vi er stolte av å kunne bidra til at dette unike prosjektet lykkes. Med vårt batterisystem for Yara Birkeland bidrar Leclanche til å redusere utslippene av drivhusgasser tilsvarende 40.000 containerlaster på veiene hvert år, for ikke å snakke om sikkerhetstiltak, reduksjon av støyforurensning og økt logistikkeffektivitet,» sier Anil Srivastava, administrerende direktør for Leclanché. «De årlige driftsbesparelsene i både drivstoff og bemanning, beregnet opp til 90 %, gjør selvstendige og batteridrevne skip levedyktige i internasjonal handel Kombinert med ny teknologi og integrering av alternativt grønt drivstoff, inkludert rent hydrogen, skal vi fortsette å åpne nye muligheter for våre kunder, bransjen og planeten.»

Litium-ion-batterisystem – produsert i Europa

Yara Birkelands sveitsiskproduserte batterisystem er utstyrt med lithium-ion-celler som produseres på Leclanchés automatiserte produksjonsanlegg i Willstätt, Tyskland og batterimodulene i Sveits. Cellene har høy energitetthet kombinert med lang livssyklus på 8000 ved 80 % DoD, med driftstemperatur fra -20 til +55 °C, befinner seg ved kjernen av batterisystemet. Marine Rack-systemet fra Leclanché består av 20 strenger med 51 moduler med 32 celler hver, til sammen 32 640 celler. Batterisystemet har innebygget overflødighetskapasitet, med åtte separate batterirom: Dersom flere strenger tømmes eller slutter å virke, kan fartøyet likevel fortsette driften.

Når det gjelder batterisystemer for marine bruksområder, er effektiv beskyttelse mot overoppheting uunnværlig. For å forhindre brann i rom sjø har Leclanché utviklet spesielt modulære DNV-GL-sertifisert FRU Hver batteristreng inneholder gass- og røykdetektorer, overflødig termisk overvåkning og et kjølesystem for å forhindre overoppheting og termiske hendelser. Skulle det, til tross for alt dette, oppstå en termisk hendelse, slår brannslukningssystemet Fifi4Marin inn: basert på miljøvennlig skum kjøler den seg ned og slukker raskt og effektivt.

Null utslipp takket være batteridrift

Når testperioden er fullført, skal Yara Birkeland navigere på et fullstendig autonomt grunnlag for transport av containere fra Yara Internationals produksjonsanlegg i Herøya til Brevik-havnen. Yara International arbeider for en nullutslipp-strategi med den allelektriske drivløsningen: fartøyets drift vil fortrenge rundt 40 000 lastebil-transporter i året og uten NOE x - CO 2 -utslipp. Det reduserer også støy og luftforurensning i havneområdet. Batteriene lades automatisk med elektrisitet fra fornybare kilder.

«Leclanchés marine rack-system gir 30 % høyere energitetthet og opptil 230 % lengre livssyklus enn konkurransedyktige systemer – i tillegg til at det er kjent for å ha den tryggeste batterisystemets design,» sier Guillaume Clement, VP-Marine i Leclanché. «Takket være Yara har maritim bransje kommet inn i en ny tidsalder der bærekraftig frakt demonstreres som en mulig løsning for et stort utvalg av skip og bedrifter.»

eMarine i Leclanché

Bærekraft er en viktig og alvorlig virksomhet og kultur for Leclanché. Alle selskapets produkter og bærekraftige produksjonsmetoder gjør det mulig å bidra med et viktig bidrag til eMobilitetsindustrien og den globale energiovergangen til bærekraft. Leclanché er en av de få europeiske leverandørene av batterisystemer som har sine egne celleproduksjonsanlegg og en komplett kunnskap om hvordan man produserer litium-ion-celler av høy kvalitet – fra elektrokjemi til batteristyringsprogramvare og en rekke batterisystemer. Systemene brukes blant annet i stasjonære energilagringssystemer, tog, busser og skip. eMarin-sektoren er for tiden Leclanchés hurtigst voksende forretningssegment. Selskapet har allerede levert batterisystemer til flere skip med elektriske eller hybridfremdriftssystemer, og har mange flere på ordrelisten. Blant prosjektene som er fullført, er "Ellen," en passasjer-og lasteferge som har vært i drift i det danske Østersjøen siden 2019 og er den helelektriske fergen med lengst reisestrekk i daglig drift per i dag.

Om Leclanché

Selskapet har hovedkvarter i Sveits og er en ledende leverandør av høykvalitets energilagringsløsninger som er designet for å forenkle overgangen til en fremtid med ren energi. Leclanché har over 100 års historie med innovasjon innen batterier og energilagringsløsninger, og er en foretrukket leverandør av energilagringsløsninger i hele verden. I kombinasjon med selskapets kultur for tysk ingeniørkunst og sveitsisk presisjon og kvalitet gir dette Leclanché en solid posisjon som det foretrukne valget for både banebrytende nye selskaper, etablerte virksomheter og myndigheter som arbeider med å skape positive endringer i hvordan energi blir produsert, distribuert og forbrukt rundt om i verden. Endringene i energibransjen blir først og fremst drevet frem av endringer i hvordan de elektriske nettverkene våre administreres og fremveksten av elektrisk transport, og disse to sluttmarkedene utgjør selve ryggraden i strategien og forretningsmodellen vår. Leclanché befinner seg i skjæringspunktet mellom elektrifiseringen av transportbransjen og endringene i distribusjonsnettverkene. Leclanché er inndelt i tre forretningsenheter: stasjonære lagringsløsninger, eTransportløsninger og spesialdesignede batterisystemer. Leclanché er børsnotert på den sveitsiske børsen (SIX: LECN).

Den sveitsiske børsen SIX: ticker-symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Ansvar

Denne pressemeldingen inneholder en rekke fremtidsrettede utsagn om virksomheten til Leclanché. Disse utsagnene kan inneholde terminologi som «strategisk», «planlegger», «skal introdusere», «skal», «planlagt», «forventet», «forpliktelse», «forventes», «vekst», «forberedelser», «planer», «potensial», «estimat» og lignende uttrykk, eller direkte eller indirekte utsagn om oppskaleringen av Leclanchés produksjonskapasitet, potensielle bruksområder for eksisterende produkter, potensiell fremtidig inntekt fra slike produkter eller potensielt fremtidig salg eller inntekter for Leclanché eller noen av deres forretningsenheter. Slike utsagn må ikke tillegges overdreven betydning. Slike fremtidsrettede utsagn gjenspeiler Leclanchés nåværende syn på fremtidige hendelser. Det finnes alltid både kjente og ukjente risikoer, usikre momenter og andre faktorer som kan forårsake at de endelige resultatene som oppstår i fremtiden, avviker betydelig fra de planene, forventningene og målsetningene som gjenspeiles i disse utsagnene. Det finnes ingen garantier for at produktene til Leclanché kommer til å oppnå noen spesifikke omsetningsnivåer. Det finnes ingen garantier for at Leclanché eller noen av forretningsenhetene kommer til å oppnå noen spesifikke økonomiske resultater.

